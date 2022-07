Le nouveau podcast “Into It” réintroduit Sam Sanders

“Vous pensez à la mère qui a perdu la vie à Charleston – la raison pour laquelle elle avait besoin de cet espace sûr est qu’elle n’est pas sûre que son fils puisse être tué pour avoir porté un sac de Skittles”, a-t-il déclaré. “Les gens du club d’Orlando, la raison pour laquelle ils ont besoin de cet espace sûr, c’est parce qu’ils ne savent pas s’ils seront battus pour avoir embrassé leur petit ami, ou s’ils pourront garder leur emploi parce qu’ils sont gay. J’espère que nous comprenons que beaucoup de gens en Amérique, dans cette société, ne se sentent pas en sécurité tous les jours.”

Né à Seguin, au Texas, Sanders ne s’attendait pas à travailler comme journaliste. Il a été élevé dans une famille pentecôtiste stricte et pensait autrefois qu’il deviendrait prédicateur. Il a pivoté au cours de ses années universitaires, se préparant à une carrière de stratège de campagne ou de collecteur de fonds politique. Ce n’est qu’à la dernière année d’un programme de maîtrise en politique publique, à la John F. Kennedy School of Government de Harvard, qu’il a envisagé de postuler à NPR, dont sa mère et lui étaient devenus amoureux lors de trajets d’une heure vers et depuis l’église.

“C’était un moyen de rester informé et de s’impliquer sans avoir à faire de politique”, a déclaré Sanders.

Il a appris le reportage au travail chez NPR et a d’abord adopté les règles strictes de l’organisation à but non lucratif en matière d’impartialité. Un manuel d’éthique de 2012 exhortait les journalistes à « transcender Comment nous nous sentons sur un sujet et transmettre à notre public ce que nous savons à ce sujet, et ce que nous ne faisons pas.

Même s’il flirtait avec l’idée d’apporter plus de lui-même à ses histoires, Sanders craignait de devenir trop personnel. Dans ses remarques sur la fusillade de la discothèque Pulse, il n’a fait aucune mention de sa propre sexualité. (Deux ans plus tard, il a discuté de son coming-out gay dans un épisode de “It’s Been a Minute”.) Comme de nombreux journalistes dans les organes d’information traditionnels, il a largement caché ses sentiments sur Donald Trump pendant la campagne présidentielle de 2016, évitant l’utilisation de mots. comme « raciste » et « mensonge ».

“Il a fallu des années de travail sur moi-même pour arriver au point où je me sentais à l’aise de partager quelque chose de personnel au milieu d’une histoire”, a-t-il déclaré.