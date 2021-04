TCL a présenté ce matin sa nouvelle gamme de smartphones, composée du TCL 20 Pro 5G, TCL 20S, TCL 20L + et TCL 20L. Ici, aux États-Unis, nous aurons le TCL 20S au lieu du 20L +, et il n’est actuellement pas clair si TCL a l’intention de lancer le 20L ici. La société a également taquiné un vrai funky (dans le bon sens) qui a l’air pliable, mais les détails sur cet appareil restent un mystère.

Le roi de la nouvelle gamme de TCL est le 20 Pro 5G, avec un écran AMOLED incurvé de 6,67 pouces (limité à 60 Hz), Snapdragon 750G, 6 Go de RAM, 256 Go de stockage, prise en charge microSD, batterie de 4500 mAh (18 W de caméras arrière mises en évidence par un Sony IMX582 de 48 mégapixels, une prise casque 3,5 mm et Android 11. Bien que ce ne soient pas exactement des spécifications que nous qualifierions de Pro par rapport à des téléphones comme le OnePlus 9 Pro, TCL n’essaie pas de fournir un appareil tueur phare. Au lieu de cela, le 20 Pro 5G sera probablement proposé à un prix très compétitif aux États-Unis, offrant une connectivité 5G et un design élégant.

Si vous avez besoin de venir un peu plus bas, il y a le TCL 20S, qui est un TCL 20L + légèrement retravaillé. C’est le bon moment pour dire à TCL que nous n’apprécions pas leurs noms. Ils sont très déroutants. Quoi qu’il en soit, le 20S devrait présenter plusieurs des mêmes spécifications que le 20L +, mais TCL n’a pas exactement confirmé ce qu’il aura. Le 20L + dispose d’un écran FHD + de 6,67 pouces, de 6 Go de RAM, d’un appareil photo principal de 64 mégapixels et d’une batterie de 5 000 mAh.

TCL a également pris le temps de présenter un prototype pliable, avec un appareil pliable séparé qui arriverait plus tard cette année. TCL qualifie ce prototype de Plier et rouler. Vous pouvez voir une vidéo promotionnelle ci-dessous. Ça a l’air cool.

Nous vous informerons que les prix et la disponibilité sont solidifiés, mais attendez-vous à ce que le 20 Pro 5G coûte environ 500 $.