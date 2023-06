Le nouveau plan Pak contre le terrorisme à J&K implique des femmes et des enfants : un officier supérieur de l’armée

Une « décision dangereuse » de l’Inter-Services Intelligence (ISI) pakistanais et des chefs de groupes terroristes visant à obliger des femmes et des mineurs à porter des armes et des messages a été révélée au milieu d’un déclin de l’utilisation des moyens de communication traditionnels par les terroristes dans la vallée du Cachemire , a déclaré un haut gradé de l’armée.

L’officier général commandant le 15e corps basé à Srinagar, également connu sous le nom de Chinar Corps, le lieutenant-général Amardeep Singh Aujla, a également déclaré que les forces doivent être prudentes car les personnes assises de l’autre côté de la ligne de contrôle (LoC) sont occupées à planifier et à perturber la situation dominante. atmosphère paisible.

« La menace d’aujourd’hui, telle que je la vois, consiste à impliquer des femmes, des filles et des mineurs dans le transport de messages, de drogues ou, parfois, d’armes. Jusqu’à présent, l’armée a détecté certains cas mettant en évidence une tendance émergente qui, en soi, est une décision dangereuse que le Pakistan L’ISI et les chefs des « tanzeems » (groupes terroristes) ont adopté. Nous, avec d’autres agences, travaillons conjointement sur ce sujet « , a déclaré le lieutenant général Aujla à PTI.

Lorsqu’on lui a demandé si cela signifiait que les groupes terroristes avaient cessé d’utiliser les communications mobiles, l’officier de l’armée a déclaré que les signatures Techint (renseignement technique) avaient considérablement diminué. En outre, de nombreux Over Ground Workers (OGW) qui leur ont servi de relais ont été récupérés.

« Par conséquent, les femmes, les filles et les mineurs sont maintenant encordés comme alternative pour porter principalement des messages », a déclaré le haut officier de l’armée dans la vallée.

Dans le cadre de la stratégie de déradicalisation, l’armée, avec la coopération de l’administration du Territoire de l’Union, a entrepris une série d’initiatives – dont le programme « Sahi Rasta » (le droit chemin) qui s’est récemment révélé être un jeu changeur dans le bon sérieux.

« Nous avons parcouru un long chemin pour assurer la paix et la stabilité au Cachemire, mais je serai naïf de revendiquer une victoire rapide car nous estimons que chaque gain doit être cimenté avant de parvenir à une paix durable sur le territoire de l’Union », a-t-il déclaré.

Sans nommer le Pakistan, le lieutenant-général Aujla a déclaré que le défi est que le pays voisin n’a pas renoncé à son intention et crée à plusieurs reprises des troubles des deux côtés de Pir Panjal. La dernière tentative d’infiltration dans le secteur de Machil au nord du Cachemire est un témoignage de son indulgence flagrante.

Il a souligné que toutes les agences de sécurité, y compris celles de l’administration du territoire de l’Union, étaient bien préparées pour contrecarrer tout dessein néfaste de l’adversaire.

« La propension à l’infiltration le long de la ligne de contrôle au Cachemire a peut-être montré une certaine diminution, mais il y a eu quelques tentatives au sud de Pir Panjal ainsi qu’au Pendjab voisin.

« Nous devons être prudents et ne pas baisser la garde à tout prix. La sécurité nationale est notre responsabilité première. Nous ne ménagerons aucun effort pour la maintenir », a-t-il déclaré.

« Nous sommes conscients des menaces probables de partout et veillons par conséquent au mieux de nos capacités à ce que la paix et la normalité actuelles obtenues grâce aux efforts collectifs ne soient pas mises en danger par des éléments hostiles », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la pression croissante et les opérations basées sur le renseignement exploitables ont maintenu les terroristes sur leurs gardes et qu’une majorité d’entre eux ont « émigré hors de la vallée ou sont restés discrets ».

La « forme invisible du terrorisme est une source de préoccupation et nous travaillons ensemble pour éliminer ce phénomène », a déclaré l’officier.

« Il est difficile de donner le nombre exact de terroristes locaux ou étrangers mais selon mes estimations, il est définitivement au plus bas depuis les 33 dernières années », a déclaré l’officier.

Les attentats terroristes et les affrontements entre terroristes et forces de sécurité ont connu une baisse au Cachemire cette année, ce qui reflète un signe positif et augure bien de la paix et de la normalité dans tous les domaines et domaines, a-t-il déclaré.

L’officier a déclaré qu’il y avait un changement perceptible dans les sentiments de la population locale envers la violence, ce qui est très louable et « le défi pour nous est de le maintenir dans les temps à venir ». Le besoin de l’heure est de renforcer la confiance de la population avec les forces de sécurité et l’appareil gouvernemental concerné, a-t-il déclaré.

« Après tout, si nous avons pu atteindre ce point, c’est grâce à la coopération du peuple », a déclaré le lieutenant-général Aujla.

Sur la base de l’évolution de l’environnement de sécurité, « nous avons également modifié notre méthodologie et cédé à des opérations plus conviviales », a déclaré l’officier.

« Je suis optimiste sur le fait que nous réussirons collectivement à instaurer une nouvelle normalité de paix au Cachemire dans les jours à venir », a-t-il déclaré.

Le lieutenant général Aujla a félicité la synergie entre toutes les forces de sécurité pour assurer une réunion du G-20 sans incident qui s’est tenue récemment dans la vallée.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)