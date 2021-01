Le président élu Joe Biden et son épouse, Jill Biden, arrivent au Capitole pour son assermentation en tant que 46e président des États-Unis. | Patrick Semansky / AP

Les actions exécutives des premier et deuxième jours de Biden visent le coronavirus.

Le président Joe Biden a déjà annoncé un plan Covid-19 de 400 milliards de dollars dans le cadre de sa proposition de secours économique de 1,9 billion de dollars. Mais en attendant que le Congrès donne suite à ces propositions, Biden prend une douzaine de mesures exécutives pour lutter contre la crise de santé publique la plus urgente aux États-Unis.

Derrière les actions de l’exécutif se trouve la «Stratégie nationale pour la réponse à Covid-19 et la préparation à la pandémie», a annoncé jeudi. Le plan vise à restaurer la confiance du public, à intensifier la vaccination, à étendre les tests et le masquage, à rouvrir les écoles et les entreprises en toute sécurité, et plus encore, le tout dans un souci d’équité en termes de race, d’ethnicité et de fractures entre les zones urbaines et rurales.

L’équipe de Biden a souligné qu’elle aura besoin du Congrès – en particulier pour le financement – ainsi que des acteurs étatiques, locaux et privés pour mettre pleinement en œuvre le plan. Mais Biden fait ce qu’il peut pour le moment.

Le gros de ces actions aura lieu jeudi, deuxième jour de la prise de fonction de Biden. Il tirera parti de la Loi sur la production de défense pour essayer de fabriquer plus de vaccins, de tests et d’équipements de protection tels que des masques. Il mettra en place un conseil de dépistage de la pandémie afin d’élargir les fournitures de test, l’accès et le personnel de santé publique. Il fournira des conseils pour aider les écoles et les entreprises à rouvrir en toute sécurité. Il dirige la Federal Emergency Management Administration (FEMA) pour commencer à créer des centres de vaccination communautaires. Et ce n’est que pour les débutants.

Ces actions font suite aux actions exécutives plus limitées de Biden au premier jour – exigeant des masques sur la propriété fédérale, engageant les États-Unis à rejoindre l’Organisation mondiale de la santé et créant (ou rétablissant) des positions et des agences fédérales pour gérer Covid-19 et une réponse plus large à l’épidémie de maladie.

Les actions du premier et du deuxième jour de Biden s’ajoutent aux plans que son équipe a publiés la semaine dernière, y compris un plan Covid-19 de 400 milliards de dollars qui nécessitera l’approbation du Congrès et un plan national de vaccination.

Les étapes varient dans leur signification, du plus symbolique au plus substantiel. Un mandat de masque sur une propriété fédérale n’affectera pas une grande partie de la population, mais cela indique que le gouvernement prend cette question au sérieux. Dans le même temps, le gouvernement fédéral qui soutient et construit des centres de vaccination de masse pourrait vraiment aider à distribuer les vaccins Covid-19 à beaucoup plus d’Américains – aidant à mettre fin à cette pandémie plus tôt, si cela est fait correctement.

Plus largement, le plan national et les actions exécutives marquent un net changement par rapport à l’administration précédente. Le président Donald Trump a généralement adopté une approche pratique de la pandémie – laissant le gros du travail sur les masques, les tests, la recherche des contacts et les vaccins sur les États. Les plans et les actions de Biden signalent que cela va changer, en commençant immédiatement.

Cela arrive à un moment crucial. Alors que la campagne de vaccination américaine contre le Covid-19 continue de faiblir, le pays connaît l’un des nombres les plus élevés de cas et de décès de coronavirus au monde. Que Biden corrige tout cela pourrait décider de la trajectoire de sa présidence – et peut aider à prévenir potentiellement des dizaines ou des centaines de milliers de morts supplémentaires aux États-Unis.

Ce que le plan et les actions exécutives de Biden feront

Pendant une grande partie de l’année écoulée, une plainte majeure des experts était qu’il n’y avait pas de plan national pour Covid-19. Dans la mesure où un plan a été communiqué, c’est que Trump et son administration ne voyaient pas un rôle fédéral plus important en réponse à la pandémie – comme lorsque l’administration Trump a présenté un plan décrivant le gouvernement fédéral comme un simple «fournisseur de dernier recours »sur les tests.

Maintenant, Biden publie un plan national. C’est un aperçu général, mais l’idée générale est que le gouvernement fédéral devrait adopter une stratégie plus pratique: fournir des conseils fiables au public; fournir de manière proactive aux États les ressources dont ils ont besoin pour effectuer des tests, contacter le traçage et vacciner; jouer un rôle mondial plus important dans la riposte à la pandémie; et en mettant l’accent sur l’équité dans tous les aspects du travail de l’administration.

En tête de l’ordre du jour se trouve l’objectif primordial: 100 millions de vaccins en 100 jours. Certains experts affirment que cet objectif ne va pas assez loin, mais l’administration Biden dit que c’est plus rapide que le taux de vaccination actuel et que ce n’est que le début d’un processus qui s’étendra sur des mois.

L’équipe de Biden a reconnu à plusieurs reprises aux journalistes qu’elle aurait besoin du soutien du Congrès pour faire tout cela, y compris pour atteindre l’objectif de vaccination de l’administration. Mais Biden essaie de faire avancer les choses avec une série d’actions exécutives qui, de l’avis de l’administration, réduisent certaines des lacunes actuelles de la réponse fédérale.

Voici quelques-uns des points majeurs des actions exécutives de Biden:

Plus de vaccins: L’administration Biden prend une série de mesures pour stimuler la distribution de vaccins: la FEMA construira des centres de vaccination, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) lanceront un nouveau programme fédéral de pharmacie et les États disposeront de nouveaux «Covid Response Liaisons to favoriser plus de coopération, similaire à celles utilisées lors de l’ouragan Sandy en 2012.

L’administration Biden prend une série de mesures pour stimuler la distribution de vaccins: la FEMA construira des centres de vaccination, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) lanceront un nouveau programme fédéral de pharmacie et les États disposeront de nouveaux «Covid Response Liaisons to favoriser plus de coopération, similaire à celles utilisées lors de l’ouragan Sandy en 2012. Tirez parti de la Loi sur la production de défense: Que ce soit pour les tests ou les vaccins, les chaînes d’approvisionnement se sont à plusieurs reprises interrompues lors de la réponse américaine au Covid-19. Biden a promis de résoudre ce problème, en s’appuyant sur une loi fédérale connue sous le nom de Loi sur la production de défense pour prioriser et stimuler la production et la distribution des fournitures nécessaires pour lutter contre le virus.

Que ce soit pour les tests ou les vaccins, les chaînes d’approvisionnement se sont à plusieurs reprises interrompues lors de la réponse américaine au Covid-19. Biden a promis de résoudre ce problème, en s’appuyant sur une loi fédérale connue sous le nom de Loi sur la production de défense pour prioriser et stimuler la production et la distribution des fournitures nécessaires pour lutter contre le virus. Rembourser les états de certains personnels et fournitures: Avec une économie toujours faible, les États et les gouvernements locaux ont vu leurs revenus baisser tout au long de la pandémie, les laissant incapables de payer tout ce dont ils avaient besoin pour combattre Covid-19. L’administration Biden a promis un peu de soulagement en proposant de rembourser les États via la FEMA pour l’utilisation de la Garde nationale et de certaines fournitures.

Avec une économie toujours faible, les États et les gouvernements locaux ont vu leurs revenus baisser tout au long de la pandémie, les laissant incapables de payer tout ce dont ils avaient besoin pour combattre Covid-19. L’administration Biden a promis un peu de soulagement en proposant de rembourser les États via la FEMA pour l’utilisation de la Garde nationale et de certaines fournitures. Mettre en place un tableau de test pandémique: Un an après la découverte du coronavirus, l’Amérique ne dispose toujours pas de l’infrastructure de test qui, selon les experts, est nécessaire pour contenir correctement la maladie. Biden mettra en place un tableau qui tentera de localiser les retards ici et recommandera comment les résoudre.

Un an après la découverte du coronavirus, l’Amérique ne dispose toujours pas de l’infrastructure de test qui, selon les experts, est nécessaire pour contenir correctement la maladie. Biden mettra en place un tableau qui tentera de localiser les retards ici et recommandera comment les résoudre. Améliorez la collecte et le partage des données: Les responsables locaux et étatiques se sont plaints de ne pas souvent savoir combien de doses de vaccin ils reçoivent du gouvernement fédéral et quand. Biden tentera d’améliorer cela grâce à un décret et à d’autres actions visant à améliorer la collecte et le partage de données avec tous les niveaux de gouvernement et le grand public.

Les responsables locaux et étatiques se sont plaints de ne pas souvent savoir combien de doses de vaccin ils reçoivent du gouvernement fédéral et quand. Biden tentera d’améliorer cela grâce à un décret et à d’autres actions visant à améliorer la collecte et le partage de données avec tous les niveaux de gouvernement et le grand public. Plus de soutien aux écoles et aux travailleurs: Par le biais de diverses agences fédérales, Biden entreprendra de fournir davantage de conseils et de réglementations pour aider les écoles et les entreprises à rouvrir en toute sécurité.

Par le biais de diverses agences fédérales, Biden entreprendra de fournir davantage de conseils et de réglementations pour aider les écoles et les entreprises à rouvrir en toute sécurité. Nouveaux rôles fédéraux pour la réponse à la pandémie: Biden a créé un nouveau poste de coordinateur de la réponse Covid-19, qui «relèvera directement du président et sera responsable de la coordination de tous les éléments de la réponse au COVID-19 à travers le gouvernement». Et il a rétabli la Direction de la sécurité sanitaire mondiale et de la biodéfense du Conseil national de sécurité, qui supervisera, en partie, la réponse à la pandémie pour la Maison Blanche.

Biden a créé un nouveau poste de coordinateur de la réponse Covid-19, qui «relèvera directement du président et sera responsable de la coordination de tous les éléments de la réponse au COVID-19 à travers le gouvernement». Et il a rétabli la Direction de la sécurité sanitaire mondiale et de la biodéfense du Conseil national de sécurité, qui supervisera, en partie, la réponse à la pandémie pour la Maison Blanche. Rejoindre l’Organisation mondiale de la santé: Biden a également annulé le retrait de Trump de l’Organisation mondiale de la santé, promettant de rejoindre et d’aider à réformer le groupe. Anthony Fauci assistera à la réunion de l’organisation le 21 janvier en tant que chef de la délégation.

Pour plus de détails, l’administration a mis en place des fiches d’information sur ses actions lors de ses premier et deuxième jours.

En partie, les actions annulent certains des mouvements de Trump. C’est évidemment vrai pour rejoindre l’OMS. Mais c’est également vrai pour la Direction de la sécurité sanitaire mondiale et de la biodéfense, que l’administration Trump a dissoute avant l’épidémie de Covid-19; L’administration Obama avait mis en place l’équipe après l’épidémie d’Ebola de 2014-2016 en Afrique de l’Ouest pour aider le pays à se préparer aux futures menaces de maladie.

Les actions signalent également le programme plus large de Biden sur Covid-19. Il repousse les limites de ses pouvoirs exécutifs pour stimuler la production de vaccins, de tests et d’autres fournitures dans une lutte contre Covid-19. Il a également créé un rôle de tsar Covid-19 pour superviser les efforts futurs.

Cela fait partie d’une approche plus impliquée de Covid-19 que Trump n’a pris. Cela inclut également une législation potentielle, qui devra être adoptée par le Congrès, injectant 400 milliards de dollars dans les efforts de Covid-19 – comme une campagne de vaccination renforcée, des tests Covid-19 à plus grande échelle et un nouveau personnel de santé publique de 100000 personnes.

Les actions exécutives de Biden jettent les bases de la réalisation de ce qu’il a promis sur Covid-19. La question est maintenant de savoir s’il réussira – et si cela suffira pour renverser l’une des pires épidémies de coronavirus au monde.

Biden embrasse un rôle fédéral plus important sur Covid-19

Sous-jacent aux plans de Biden sur Covid-19 se trouve un concept que l’administration Trump a rejeté: un rôle fédéral plus important pour lutter contre le coronavirus.

À cette fin, rien de ce que propose Biden n’est nouveau ou particulièrement radical. C’est le genre de choses que les experts proposent depuis un an maintenant. C’est à bien des égards ce que l’on attend du gouvernement fédéral en réponse à une épidémie – en fait, certaines des mesures prises par Biden ne font que relancer les politiques des administrations passées.

Mais l’administration Trump a rejeté des mesures plus agressives sur Covid-19. Qu’il s’agisse d’équipements de protection, de tests ou de recherche des contacts, Trump et son équipe ont insisté à plusieurs reprises sur le fait que le gouvernement fédéral ne jouerait qu’un rôle supplémentaire auprès des États. Trump n’a jamais rien proposé qui ressemble à un plan national sur Covid-19, poussant les États à faire l’essentiel du gros du travail.

Alors que les derniers jours de Trump au pouvoir se comptaient, cela a abouti à un déploiement de vaccins désordonné. Bien que de nombreux facteurs contribuent à la lenteur des efforts de vaccination des États-Unis – y compris la taille, l’étalement et le système de soins de santé segmenté du pays – l’un des principaux facteurs est le manque de participation fédérale. En effet, l’administration Trump a acheté des dizaines de millions de doses de vaccins, les a expédiées aux États, puis a laissé les États se charger du reste.

Cela était clair dans les chiffres du financement. Les organisations étatiques ont demandé 8 milliards de dollars pour construire une infrastructure de vaccination. L’administration Trump a fourni 340 millions de dollars. Ce n’est qu’en décembre que le Congrès a finalement approuvé les 8 milliards de dollars demandés par les États, mais les experts disent que l’argent arrive en retard, étant donné que les efforts de vaccination sont déjà bien avancés et que les fonds auraient pu aider dans les étapes de préparation.

Interrogée sur le déploiement raté du vaccin, l’administration Trump est restée fidèle à sa position anti-fédéraliste – affirmant qu’il appartenait aux États et aux localités de comprendre comment ils pouvaient vacciner plus de personnes. Brett Giroir, un chef de l’administration chargé des efforts de Covid-19, argumenté, «Le gouvernement fédéral n’envahit pas le Texas ou le Montana et ne fournit pas de photos aux gens.»

Caractériser un soutien fédéral accru aux efforts de Covid-19 comme une invasion fédérale est absurde, mais c’est emblématique de l’approche de l’administration Trump à l’égard du coronavirus dans son ensemble.

C’est ce que Biden veut changer.

Une grande partie du programme de Biden nécessitera l’approbation du Congrès – en particulier les parties qui nécessitent plus d’argent – et il est possible que le Congrès, maintenant à peine tenu par les démocrates, puisse se moquer d’un prix élevé.

Et une question persistante a été de savoir dans quelle mesure l’échec des États-Unis sur Covid-19 est imputable à Trump et à un manque d’implication fédérale par rapport à des problèmes structurels de longue date et plus larges (notamment le style fragmenté de gouvernement et de systèmes de soins de santé du pays). Biden peut montrer que la faiblesse de la gouvernance fédérale était le problème – ou pas.

Tout commence, cependant, avec les actions exécutives de Biden au cours de ses deux premiers jours.