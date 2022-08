Le nouveau plan du gouvernement pour arrêter les déversements d’eaux usées est qualifié de “blague” et de “permis de polluer”

Le nouveau plan du gouvernement conservateur pour lutter contre la crise des déversements d’eaux usées en Grande-Bretagne avec des objectifs pour les compagnies des eaux d’apporter des améliorations d’ici 2035 a été qualifié de “blague cruelle” et de “permis de polluer”.

Le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra) a annoncé vendredi que les compagnies des eaux seront tenues d’investir 56 milliards de livres sterling dans des investissements en capital au cours des 25 prochaines années dans le but de lutter contre la pollution.

Les entreprises devront également «améliorer» la gestion de tous les débordements d’eaux usées se déversant à côté des eaux de baignade d’ici 2035, et améliorer 75% des débordements des sites naturels.

Les libéraux démocrates ont ridiculisé la prétention du gouvernement à introduire les «objectifs les plus stricts de tous les temps» pour les entreprises de l’eau – affirmant que les délais étaient dans plus d’une décennie et n’ont rien fait pour régler les primes et les bénéfices des entreprises de l’eau.

Le parti d’opposition a également estimé que d’ici 2030, il y aura encore 325 000 décharges d’eaux usées par an dans les voies navigables britanniques dans le cadre du nouveau plan “fragile”.

“Ce plan gouvernemental est une licence pour pomper les eaux usées sur nos plages et dans nos rivières et lacs précieux”, a déclaré Tim Farron, porte-parole de l’environnement des Lib Dems.

Le député principal a ajouté: “Au moment où ces objectifs fragiles entreront en vigueur, nos plages auront été remplies d’eaux usées dégoûtantes, davantage de loutres seront empoisonnées et nos enfants nagent toujours dans des eaux dangereuses.”

Le plan signifie également que les contribuables paieront en grande partie pour les nouvelles améliorations des infrastructures, disent les Lib Dems – malgré la montée en flèche des primes pour les patrons des compagnies des eaux ces dernières années.

Le plan publié par Defra indique que les “impacts” sur la facture d’eau de l’investissement supplémentaire commenceront à partir de 2025. “Les augmentations modélisées de la facture commenceront en 2025 et seraient en moyenne de 12 £ entre 2025 et 2030.”

Farron – qui a appelé à l’interdiction des primes des compagnies des eaux – a déclaré que c’était “une blague cruelle”. Il a ajouté : « Le gouvernement va augmenter les factures d’eau pour payer le nettoyage des dégâts causés par les compagnies des eaux. Pendant qu’ils roulent dans l’argent, nous nageons dans les égouts – tout cela pue.

Une analyse précédente du parti a révélé que la prime moyenne des dirigeants des compagnies des eaux avait augmenté d’un cinquième (18%) l’année dernière. Le bonus annuel moyen s’élève désormais à 670 000 £.

Le plan gouvernemental publié vendredi a imposé un nouvel objectif d’amélioration de tous les rejets d’eaux usées – quel que soit leur emplacement – ​​d’ici 2050. Defra a déclaré que cela faisait partie du plan visant à obtenir 56 milliards de livres sterling d’investissements en capital dans de meilleures infrastructures et une meilleure qualité de l’eau au cours des 25 prochaines années.

Le secrétaire à l’environnement, George Eustice, a affirmé que c’était “le premier gouvernement à prendre des mesures pour mettre fin aux dommages environnementaux causés par les déversements d’eaux usées”.

Le ministre conservateur a ajouté: “Les compagnies des eaux devront investir pour arrêter les déversements d’eaux usées inacceptables afin que nos rivières et nos côtes puissent être mieux protégées que jamais auparavant.”

Cependant, le plan Defra indique que le nombre de rejets d’eaux usées ne diminuera que de 44 000 d’ici 2030, ce qui signifie qu’il y aura encore 325 000 rejets en 2030.

L’indépendant a révélé plus tôt cette semaine que toutes les entreprises de traitement des eaux usées en Angleterre et au Pays de Galles n’avaient pas atteint leurs objectifs de lutte contre la pollution ou les inondations d’eaux usées.

Les 11 plus grandes entreprises contrôlées par le régulateur Ofwat font face ensemble à des dizaines de millions de livres de sanctions financières pour les manquements de l’année dernière dans un contexte d’indignation croissante face à la pollution.

Les nageurs ont été avertis de rester hors de l’eau sur plus de 50 plages britanniques ces dernières semaines alors que les compagnies des eaux continuent de pomper les eaux usées dans la mer. Le groupe de campagne Surfers Against Sewage (SAS) a créé un carte interactive du littoral britannique qui affiche les avertissements de risque de pollution.

Le père de Boris Johnson, Stanley, et le principal militant Feargal Sharkey ont tous deux accusé le Brexit d’avoir créé le problème de la pollution de l’eau. Ils ont tous deux fait valoir que la sortie du Royaume-Uni de l’UE rend moins probable que la Grande-Bretagne obtienne une bonne surveillance réglementaire des compagnies des eaux.

Plus tôt cette semaine, trois eurodéputés français ont accusé le Royaume-Uni de mettre en danger les moyens de subsistance des pêcheurs et la santé publique en déversant des eaux usées dans la Manche, accusant la Grande-Bretagne de “négligences répétées… dans sa gestion de ses eaux usées”.

Pendant ce temps, Farron a accusé le gouvernement de “dissimuler” le nouveau plan le jour où l’attention serait absorbée par la hausse des prix de l’énergie. “Ils ont porté le concept de” sortir vos poubelles “à un tout autre niveau”, a déclaré le député.