Le nouveau plan d’infrastructure du G-7 offre une alternative à China Belt & Road

Le Groupe des 7 a annoncé un nouveau programme de financement des infrastructures qui pourrait rivaliser avec l’initiative chinoise Belt and Road. Un expert affirme que le plan du G-7 offre de l’espoir aux pays en développement, mais il reste à voir s’il peut égaler la BRI. Le dimanche, les États-Unis et les autres membres du G-7, dont le Canada, l’Allemagne et le Japon, ont officiellement lancé le Partenariat pour l’infrastructure mondiale et l’investissement qui vise à lever environ 600 milliards de dollars pour des projets d’infrastructure mondiaux dans les pays à revenu faible et intermédiaire au cours des cinq prochaines années. “Cela promet quelque chose que la BRI n’avait peut-être pas au début”, a déclaré Choi Shing Kwok, PDG de l’institut de recherche basé à Singapour ISEAS-Yusof Ishak Institute. “Cela promet une infrastructure matérielle et logicielle, cela promet une approche plus holistique.” La BRI est un programme ambitieux de la Chine visant à construire des infrastructures physiques et numériques reliant des dizaines de pays allant de l’Asie à l’Europe et au Moyen-Orient. C’est la pièce maîtresse de la politique étrangère du président chinois Xi Jinping. “On peut se demander si, à ce stade, l’échelle [of the G-7 initiative] peut correspondre à celui de la BRI, mais c’est quelque chose à voir plus tard”, a déclaré Choi à “Street Signs Asia” de CNBC lundi.

Le président américain Joe Biden, au centre, assiste à un déjeuner de travail avec d’autres dirigeants du G7 pour discuter de l’évolution de l’économie mondiale. Les principales puissances économiques du Groupe des Sept se réunissent en Allemagne pour leur rassemblement annuel de trois jours. Kenny Holston | Le New York Times via AP, Pool

Choi a reconnu qu’il n’était peut-être pas tout à fait juste de comparer les deux projets, d’autant plus que la BRI a progressé depuis 10 ans et qu’il y avait peu de détails dans la proposition de partenariat du G-7. Au cours de la dernière décennie, la Chine a signé plus de 170 accords de coopération BRI avec 125 pays et 29 organisations internationales en Asie et en Europe, ainsi qu’en Afrique, en Amérique latine et dans le Pacifique Sud, Les données officielles chinoises ont montré. Près de 800 milliards de dollars d’investissements ont été entrepris au sein de la BRI, dépassant les investissements actuellement promis par le G-7. Des billions de dollars supplémentaires devaient être investis dans le cadre du projet d’infrastructure de la Chine dans le réseau comprenant six corridors de développement. Le projet d’infrastructure du G-7 “est meilleur que l’approche initiale de la BRI, qui a été faite dans une approche plutôt décentralisée, je dirais au coup par coup”, a déclaré Choi. La BRI “n’a pas eu la rigueur de s’assurer que tous les projets sont économiquement viables et respectueux de l’environnement”, a-t-il déclaré, ajoutant que le plan du G-7 semble être plus respectueux du climat et conçu pour garantir que les pays bénéficiaires bénéficient des investissements. “Mais cela dit, la Chine a réorganisé son approche de la BRI ces dernières années et une plus grande partie de l’argent est désormais consacrée à des projets plus solides.”

Il a fallu plus de 10 ans aux économies occidentales pour proposer un programme qui pourrait concurrencer la BRI, a déclaré Choi, ajoutant qu’il avait été initialement rejeté comme “un projet chinois”. Pourtant, les États-Unis et les autres membres semblent le prendre au sérieux maintenant, comme on le voit avec le dernier partenariat d’infrastructure, a-t-il déclaré. “Son ampleur est importante. Ce n’est pas tout à fait l’échelle de la BRI mais ils essaient de l’égaler pour qu’elle ne soit pas loin [from the BRI]”, a déclaré Choi.

Au final, si la mise en œuvre se fait de manière à ne pas obliger les pays à prendre en compte la géopolitique, à aller avec le partenariat ou la BRI, alors ce sera acceptable. Choi Shing Kwok PDG ISEAS – Institut Yusof Ishak

Lorsqu’on lui a demandé si le partenariat n’était rien de plus que des “lignes de bataille géopolitiques tracées” par les États-Unis contre la Chine, Choi a déclaré que la manière dont le plan du G-7 était mis en œuvre signalerait ses intentions. “Il existe certaines motivations pour lancer le partenariat. Il offre des alternatives à la BRI de manière très délibérée”, a déclaré Choi. “En fin de compte, si la mise en œuvre est faite de telle manière qu’elle n’oblige pas les pays à prendre en compte la géopolitique – pour aller avec le partenariat ou la BRI – alors ce sera acceptable.”

Qui pourrait en bénéficier ?

Alors que les grandes économies intensifient désormais leur soutien aux infrastructures des pays en développement, des endroits comme l’Inde, le Brésil et l’Indonésie devraient annoncer une croissance économique plus importante, a déclaré lundi le fondateur du Riedel Research Group, David Riedel, à “Squawk Box” de CNBC. Il a dit que peu importait qui était celui qui investissait, tant que davantage d’efforts étaient déployés, mais a souligné que les résultats ne seraient pas apparents du jour au lendemain. “Cela ne signifie pas grand-chose à court terme mais à plus long terme, les investisseurs doivent apprécier l’importance des investissements réalisés dans les infrastructures, peu importe qui les réalise”, a déclaré Riedel.