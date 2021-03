Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, parle des réalisations législatives des démocrates du Sénat au Capitole le 25 mars. Jonathan Ernst / Getty Images

Un nouveau gambit de réconciliation budgétaire montre à quel point les autres options des démocrates sont limitées.

Alors que les démocrates du Sénat semblent dans une impasse sur l’élimination de l’obstruction législative, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, évalue maintenant d’autres approches pour adopter des projets de loi qui ont un faible soutien républicain, y compris la réinterprétation d’une règle vieille de plusieurs décennies pour donner aux démocrates de nouvelles opportunités de faire progresser la législation avec un simple majorité.

Actuellement, l’obstruction systématique signifie que le caucus démocrate de 50 personnes, s’il reste uni, a besoin d’au moins 10 votes républicains pour faire avancer avec succès la plupart des lois. Obtenir autant de votes s’est avéré être un défi jusqu’à présent, forçant les démocrates du Sénat à adopter le plan de secours contre les coronavirus dans le cadre du rapprochement budgétaire, par exemple. En utilisant le rapprochement budgétaire, les législateurs sont en mesure d’approuver la législation avec seulement 51 voix que les démocrates détiennent (y compris le vice-président Kamala Harris en tant que bris d’égalité).

Cependant, le Sénat ne peut pas adopter un nombre illimité de projets de loi de réconciliation; en général, le Congrès en passe un par an. Compte tenu de l’arriéré législatif en 2020, les démocrates étaient en bonne voie de rédiger deux projets de loi de réconciliation à court terme – l’un portant sur le budget de l’exercice 2021 et l’autre sur le budget de l’exercice 2022.

Selon un assistant de Schumer, son équipe tente maintenant de faire valoir que les démocrates pourraient adopter jusqu’à trois projets de loi de réconciliation budgétaire cette année. Dans les arguments au parlementaire du Sénat, un expert procédural interne, les assistants font pression pour un troisième projet de loi en citant une règle obscure qui n’a pas été utilisée auparavant.

Selon l’article 304 de la loi sur le budget du Congrès de 1974, les résolutions budgétaires peuvent être révisées si elles sont mises à jour avant la fin de l’année fiscale qu’elles couvrent: si l’argument des démocrates tient, par exemple, ils pourraient revenir en arrière et amender la résolution pour l’exercice 2021 et inclure des instructions pour un autre projet de loi de rapprochement. Toute nouvelle législation pourrait théoriquement se concentrer sur les priorités démocratiques que le projet de loi initial – qui contenait 1,9 billion de dollars d’aide aux coronavirus – n’incluait pas.

La question de savoir si les démocrates sont en fin de compte en mesure de le faire dépend fortement de la parlementaire, Elizabeth MacDonough, qui déterminera si une telle décision s’inscrit dans les limites de l’article 304. Le parlementaire est un conseiller non partisan au Sénat qui pèse sur ce que les législateurs sont capables. à faire compte tenu des règles de la chambre haute: Auparavant, elle avait déterminé qu’un salaire minimum de 15 dollars ne pouvait pas être inclus dans le projet de loi sur l’allégement du coronavirus car il ne respectait pas les directives de réconciliation, qui ne peuvent être utilisées que pour élaborer une politique affectant les dépenses et les revenus.

Sa décision serait, une fois de plus, essentielle pour déterminer si les démocrates sont capables de suivre cette voie – et quelle part de leur programme ils pourraient raisonnablement accomplir.

Les efforts des démocrates pour franchir cette étape procédurale potentielle soulignent le contexte politique dans lequel ils évoluent.

Étant donné que le sénateur Joe Manchin (D-WV) et Kyrsten Sinema (D-AZ) ont été si farouches dans leur opposition à l’élimination de l’obstruction législative, cette règle semble peu susceptible de changer à court terme, ce qui signifie que la plupart des projets de loi auront besoin de 60 voix pour passer. Pour atteindre ce seuil, les démocrates devront convaincre 10 républicains de se joindre à eux sur la plupart des mesures, un résultat qui devient de plus en plus improbable pour bon nombre des projets de loi les plus ambitieux du parti. (En ce qui concerne le soulagement des coronavirus, par exemple, l’offre d’ouverture des républicains représentait environ un tiers de ce que le président Joe Biden avait proposé.)

En faisant pression pour cette option procédurale, les démocrates semblent chercher d’autres moyens de contourner l’exigence de 60 voix qui n’implique pas de faire sauter l’obstruction systématique.

La demande de rapprochement budgétaire, brièvement expliquée

Le rapprochement budgétaire allait toujours être un outil clé sur lequel les démocrates du Sénat se sont appuyés dans un Sénat 50-50: en utilisant le projet de loi de l’exercice 2021 pour adopter un soulagement historique des coronavirus, ils ont déjà été en mesure de faire progresser une législation beaucoup plus généreuse que ce que un projet de loi de compromis avec les républicains aurait ressemblé. En ce qui concerne la prochaine priorité des démocrates – l’infrastructure – et les plans expansifs qu’ils ont présentés jusqu’à présent, les démocrates pourraient bien faire de même.

S’ils pouvaient obtenir une troisième tentative de réconciliation budgétaire, cela signifierait que les démocrates – s’ils restent unis – pourraient faire passer encore plus de leurs priorités sans avoir besoin de concessions au GOP, bien que de nombreux projets de loi comme le droit de vote et le contrôle des armes à feu ne peut probablement pas passer par le processus de réconciliation.

Comme Dylan Scott de Vox l’a déjà expliqué, chaque résolution budgétaire est capable de mettre en place trois projets de loi, bien que les législateurs les adoptent généralement comme un gros paquet, ce qui signifie qu’ils ont effectivement une chance d’utiliser cet outil chaque année fiscale:

La résolution budgétaire peut, en théorie, mettre en place trois projets de loi de réconciliation distincts: un pour les impôts, un pour les dépenses et un pour le plafond de la dette fédérale. Cependant, dans la pratique, la plupart des projets de loi de rapprochement combinent les impôts et les dépenses en un seul texte législatif. C’est la raison pour laquelle, historiquement, le Sénat s’est généralement limité à adopter un seul projet de loi de réconciliation budgétaire au cours d’un exercice donné.

En faisant valoir leur point de vue, les démocrates espèrent sortir ce qui serait essentiellement deux projets de loi de réconciliation budgétaire pour l’exercice 2021 au lieu d’un seul. À ce stade, ils n’ont pas encore précisé ce que couvrirait exactement ce troisième projet de loi de réconciliation.

Les démocrates tentent de surmonter les limites politiques strictes

La décision de Schumer de faire cette demande est motivée par le désir de garder autant de voies ouvertes aux démocrates que possible, selon un assistant. Ce que cela semble également impliquer, c’est que les démocrates ont besoin d’un autre moyen de légiférer, car des changements à l’obstruction systématique semblent peu probables.

Si les démocrates éliminaient l’obstruction législative, tous les projets de loi pourraient alors être adoptés avec 51 voix au lieu de 60, supprimant ainsi le besoin de s’appuyer autant sur la réconciliation budgétaire. Mais bien qu’un nombre croissant de démocrates semblent disposés à au moins modifier le fonctionnement de l’obstruction systématique, le caucus n’a pas les voix dont il a besoin pour éliminer complètement l’obstruction systématique, ce qui signifie qu’un changement de règles permettant aux démocrates d’adopter une législation avec 51 voix ne semble pas. comme si cela se produirait bientôt.

À ce stade, des législateurs comme Manchin et Sinema ont été résolus dans leur opposition à la modification de l’exigence de 60 voix, car ils soutiennent que les filibusters permettent une contribution importante de la minorité du Sénat. Alors que de plus en plus de priorités démocratiques telles que le contrôle des armes à feu et le droit de vote sont bloquées au Sénat, il est possible qu’ils finissent par changer de position une fois qu’ils voient les républicains continuer à bloquer ces projets de loi.

Pour l’instant, cependant, la pression pour une réinterprétation de l’article 304 suggère que les démocrates ont l’intention de se donner d’autres débouchés si ceux du caucus qui sont contre l’élimination de l’obstruction systématique ne bougent pas.

Comment les démocrates ont l’intention d’utiliser la réconciliation pour les infrastructures

Les démocrates explorent ces possibilités avant que Biden ne présente le prochain volet majeur de son plan économique: un énorme paquet d’infrastructures qui pourrait s’élever à environ 3 billions de dollars.

«J’espère que ce sera le plus grand ensemble d’infrastructures de l’histoire américaine», a déclaré le représentant Don Beyer (D-VA), président du Comité économique conjoint du Congrès, à Vox dans une récente interview.

Biden et les démocrates du Congrès considèrent un paquet d’infrastructures comme le meilleur moyen de lutter contre le changement climatique et d’amener le pays à zéro émission nette d’électricité d’ici 2035 – un objectif ambitieux que Biden a défini lors de la campagne électorale. Le prochain plan d’infrastructure de Biden fera également office de plan climatique: appelant à l’installation de plus de bornes de recharge pour véhicules électriques sur les routes du pays, modernisation du réseau électrique et incitation à davantage de projets éoliens et solaires.

Ensuite, il y a un autre élément du plan d’infrastructure de Biden qui sera présenté séparément, a confirmé l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, ce week-end. Le deuxième volet traitera de l’économie des soins, y compris la garde d’enfants et les congés familiaux payés, la prématernelle universelle et les frais de scolarité gratuits dans les collèges communautaires.

Le fait que la Maison-Blanche de Biden semble rompre les deux paquets pourrait être un signe qu’ils pensent que les propositions d’infrastructure et d’énergie propre ont plus de chances de passer par un Congrès étroitement divisé et d’obtenir le soutien des démocrates modérés que la composante de l’économie des soins. Mais un autre projet de loi de réconciliation – si le parlementaire du Sénat l’approuve – pourrait leur donner une plus grande flexibilité dans l’adoption de ce dernier.

Les démocrates du Congrès et la Maison Blanche ne disent pas encore si un paquet d’infrastructure pourrait être adopté avec un rapprochement budgétaire, ou même si l’infrastructure sera intégrée dans le paquet de l’exercice 2022 ou dans un paquet de l’exercice 2021 modifié. Actuellement, on parle à Capitol Hill de travailler avec les républicains du Congrès pour adopter un projet de loi bipartisan de réautorisation du transport de surface afin d’investir de l’argent dans les routes et les ponts, puis de mettre les éléments les plus ambitieux du plan d’infrastructure de Biden dans un projet de loi de réconciliation budgétaire.

Cela dépendra en grande partie de la capacité de Biden et de la direction du Congrès à obtenir des votes républicains sur les infrastructures, ou de ce que sont les demandes d’un vote dynamique Des démocrates comme Manchin, qui a déclaré vouloir à la fois un projet de loi «énorme» sur les infrastructures financé par l’augmentation des impôts sur les sociétés et un projet de loi bipartite.

Quoi qu’il en soit, Schumer et la Maison Blanche Biden voudront garder leurs options ouvertes à l’avenir.