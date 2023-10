Le nouveau plan Delta de Californie est confronté aux mêmes conflits liés à l’eau

Les guerriers de l’eau de Californie disposent d’une nouvelle arène pour leur conflit perpétuel sur la répartition des ressources en constante évolution de l’État – une proposition de près de 6 000 mots du Conseil de contrôle des ressources en eau de l’État.

Le projet appelle essentiellement à de fortes réductions des dérivations du fleuve Sacramento et de ses affluents pour permettre à davantage d’eau de s’écouler à travers le delta Sacramento-San Joaquin, en proie à des problèmes environnementaux.

« C’est un effort conséquent », a déclaré Eric Oppenheimer, directeur adjoint du conseil d’administration, lors d’un point de presse sur ce qui est techniquement une mise à jour du plan de gestion de l’agence pour le Delta et la baie de San Francisco. « Cela reflète des années d’analyse scientifique que nous avons entreprises et des années de contribution du public. »

Le conseil avait déjà publié un document de politique similaire pour la rivière San Joaquin et ses affluents. Les deux rivières fusionnent pour former le Delta, un vaste labyrinthe d’îles et de canaux qui constitue le plus grand estuaire de la côte ouest.

En plus des dérivations en amont pour irriguer les champs et les vergers et desservir les utilisateurs municipaux, des projets fédéraux et étatiques pompent l’eau de la limite sud du delta vers des aqueducs pour la transférer vers les fermes et les maisons de la vallée de San Joaquin, aussi loin au sud que San Diego.

Selon les scientifiques, la réduction des débits naturels à travers le delta a augmenté sa salinité et l’a rendu incapable de nourrir adéquatement le saumon et d’autres animaux sauvages.

La bataille pour le Delta fait rage depuis des décennies avec des groupes environnementaux, récemment rejoints par des tribus amérindiennes, faisant pression sur l’Office des eaux pour qu’il impose des réductions sur les dérivations, et avec des utilisateurs d’eau cherchant à protéger leurs approvisionnements.

Il existe, au sens macro, deux conflits : combien de flux supplémentaires sont nécessaires pour restaurer le Delta et comment toute réduction des dérivations serait encadrée et appliquée.

Le nouveau projet de l’Office des eaux met davantage l’accent sur les deux, mais ne fournit aucune orientation solide.

Pendant près d’une décennie, deux gouverneurs, Jerry Brown et Gavin Newsom, ont promu le concept d’« accords volontaires » pour réduire les détournements, dans l’espoir d’éviter une collision politique et juridique frontale.

« Nous souhaitons remercier le gouverneur Newsom pour son leadership continu et son engagement à utiliser des accords volontaires de collaboration entre les utilisateurs de l’eau et les agences publiques pour soutenir la qualité de l’eau et les populations de poissons dans tout le delta de Sacramento-San Joaquin », a déclaré le président du Farm Bureau, Jamie Johansson, en réponse à le nouveau plan.

Cependant, les agences de l’eau ont proposé, dans l’ensemble, des réductions bien inférieures à celles jugées nécessaires par l’Office des eaux pour améliorer l’habitat.

Les coalitions environnementales qui réclament des réductions plus importantes considèrent les accords volontaires comme des subterfuges pour maintenir le statu quo et ont pressé le conseil d’administration de simplement fixer des chiffres de réduction et de les appliquer par décret.

« Les accords volontaires servent d’accords en coulisses qui continuent de laisser les tribus, les communautés de justice environnementale, les groupes de conservation, les communautés de pêcheurs et d’autres parties prenantes vitales en dehors du processus de planification dirigé par le gouvernement », a répondu la coalition Restore the Delta.

Imposer des réductions déclencherait une bataille juridique que Brown et Newsom ont voulu éviter car elle dépendrait des droits sur l’eau, dont certains remontent à la fin du XIXe siècle.

Les écologistes affirment que ces droits sont des anachronismes au 21e siècle et devraient être mis de côté pour donner aux autorités la possibilité d’allouer l’eau de manière rationnelle, d’autant plus que le changement climatique affecte les précipitations et donc l’approvisionnement global en eau.

Cependant, lorsque l’Office des eaux a testé son autorité en ordonnant des réductions de détournement aux principaux détenteurs de droits sur l’eau, il a perdu devant les tribunaux. De plus, la législation qui aurait conféré une telle autorité n’a pas été adoptée par l’Assemblée législative cette année, en raison de la vive opposition des agriculteurs et d’autres détenteurs de droits.

Le nouveau projet de l’Office des eaux peut apporter davantage de matière au débat, mais il ne résout pas les conflits fondamentaux.

Dan Walters est un chroniqueur de CalMatters.