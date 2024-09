Le nouveau plan d’EA pour Les Sims ressemble à un traitement Fortnite, et je ne sais pas à qui il s’adresse

Les Sims 4 est l’itération la plus troublée de la série à ce jour, et même si elle a parcouru un long chemin, elle est encore loin d’être un titre incontournable. Mais d’après ce que j’ai entendu, c’est exactement ce que EA a l’intention de faire.

Un article de blog récent d’EA a confirmé que non seulement il existe pas de Sims 5 en préparation mais Projet René a été confirmé comme un projet multijoueur des Sims qui existera en tandem avec Les Sims 4, et qui existera à perpétuité en tant que projet continu. Honnêtement ? Cela ressemble beaucoup à ce que fait Fortnite, en proposant diverses permutations de jeu liées et régies sous un même toit. C’est également l’antithèse complète de la façon dont Les Sims ont toujours fonctionné en tant qu’expérience solo, épisodique, que les joueurs aiment voir évoluer au fil du temps.

Alors, où en est l’avenir d’une franchise qui s’est fait un nom grâce à une évolution constante si la lignée semble s’arrêter là ? Plus important encore, à qui ce grand changement est-il censé profiter ? Car de là où je me trouve, ce n’est certainement pas moi.

L’Étranger et Strangerville

S’il y a un jeu qui m’accompagne depuis que je suis en âge de tenir une souris, c’est Les Sims. Transformer quelque chose d’aussi banal que la vie quotidienne en un bac à sable passionnant de possibilités n’est pas une tâche simple, et il y a une raison pour laquelle Les Sims sont considérés comme l’un des jeux les plus importants et les plus populaires. meilleurs jeux de simulation Mais il semble que le faucheur soit venu mettre un terme à cette structure séculaire – et il a un plan confus et nébuleux pour sa vie après la mort.

Je comprends pourquoi EA essaie quelque chose de nouveau. J’ai déjà dit que le modèle d’EA pour Les Sims, tout en lui permettant de se réinventer constamment, pourrait poser des problèmes pour la croissance de la série dans son ensemble. L’aspect générationnel signifie qu’EA tourne toujours autour de sa propre queue, reléguant chaque nouvelle itération à un cycle apparemment sans fin de construction pour recommencer à zéro quelques années plus tard avec des attentes encore plus grandes des joueurs à satisfaire. Dans un sens, supprimer nos attentes pour un Sims 5 forcera les joueurs à accepter le chemin qu’il essaie de forger pour la génération actuelle. Comme l’a déclaré la vice-présidente d’EA, Kate Gorman Variété l’intention est d’empêcher les joueurs de devoir « recommencer leur progression » avec Les Sims 5.

Mais la réinvention est ce que Les Sims ont toujours fait de mieux. Il y a une poésie et une métatextualité communes à l’œuvre, reliant la forme de la série à sa propre formule : vous créez une famille, consacrez tout votre temps et vos efforts à construire leur maison, à construire leurs relations, à planifier les grandes histoires de leur vie. Puis, ils meurent, et vous devez tout recommencer. Cela alimente toute la philosophie des Sims, mettant en lumière le cycle de la vie et les nouveaux départs à venir – même s’il est triste de voir votre famille préférée périr dans un incendie de maison après avoir oublié d’acheter une alarme incendie. Coupable comme accusé.

Je ne déteste pas les Sims 4, mais je ne pense pas que je veuille encore une décennie de ce genre.

Ce qui est drôle avec cette franchise en particulier, c’est que la nostalgie joue un rôle énorme dans sa longévité. Demandez à n’importe quel vétéran des Sims quelle est sa génération préférée, et je vous garantis que vous entendrez des languissements plus ardents pour le drame scandaleux de Les Sims 2 Les résidents de Pleasantview ou le monde ouvert de Les Sims 3 avant d’entendre quelqu’un faire l’éloge des Sims 4. En arrêtant le format générationnel aux Sims 4, je ne peux pas m’empêcher de me sentir privé de l’opportunité de l’apprécier correctement dans de nombreuses années, lorsque le recul fera son effet.

C’est là qu’il devient difficile de considérer Les Sims 4 comme un projet hérité, une expérience qui mérite d’être préservée et soutenue pour les années à venir. Une grande partie du manque d’appréciation est due au fait qu’il a fallu une décennie à EA pour y remédier. Les bugs des Sims 4 en a fait l’époque la plus problématique de toutes les époques combinées, des lancements ratés aux tristement célèbres Sims 4 virus de l’inceste qui revient de temps en temps. Avec autant d’extensions et de packs de jeu qui l’encombrent, il est logique que les choses ne se chevauchent pas toujours sans heurts. Mais cela devient un problème encore plus grand lorsque, aussi grand et indiscipliné que soit Les Sims 4 actuellement, il court le risque de devenir tout simplement trop gros pour accueillir de nouveaux joueurs. De plus, il pourrait finir par enterrer ses meilleurs moments sous des moments de qualité inférieure. Ne parlons même pas de parler à propos de Journey to Batuu, d’accord ?

Je ne suis pas un détracteur des Sims 4, mais je ne pense pas que je veuille encore une décennie de ce genre. Bien sûr, je comprends les efforts d’EA pour atteindre ses propres objectifs et je comprends qu’ils tentent quelque chose de nouveau et d’audacieux, mais je ne vois pas ce qui fait que les Sims 4 se démarquent comme le jeu Sims ultime, à part son cycle de développement incroyablement long. Ce seul fait me fait me demander si EA n’abandonne pas les Sims 5 – et ne fait pas des choses étranges comme ajouter créateurs de mods payants – juste pour se faciliter la vie au lieu d’écouter ce que veulent ses joueurs. On ne sait pas ce qui va suivre, mais maintenant plus que jamais, j’ai envie de retélécharger Les Sims 3 en guise de protestation.

Il y en a beaucoup des jeux comme Les Sims si vous avez envie de plus de simulations de vie en dehors de la juridiction d’EA.