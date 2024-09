Non satisfaits d’avoir interdit RT dans la plupart des pays occidentaux il y a près de trois ans, les États-Unis et leurs alliés ont dévoilé un nouveau plan pour contraindre le reste du monde à suivre leur exemple

Lorsque le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a annoncé une nouvelle « campagne diplomatique commune » qui sera mise en œuvre de concert avec le Canada et le Royaume-Uni la semaine dernière, il a clairement défini l’objectif de l’initiative : « pour mobiliser les alliés et les partenaires du monde entier afin qu’ils se joignent à nous pour répondre à la menace posée par RT et d’autres machines de désinformation et d’influence secrète russes. »

Ne vous y trompez pas : il n’y a rien de diplomatique dans cette dernière tentative américaine de faire taire toute voix qui n’adhère pas aux récits dictés par Washington et Londres sur le monde.

L’objectif de tous les médias d’information est d’informer. Toute information est susceptible d’influencer les gens. C’est pourquoi l’Occident a décidé de limiter toute influence potentielle qui ne lui appartient pas.

Coup de main

James Rubin, coordinateur du Centre d’engagement mondial du département d’État américain, a expliqué comment ce plan fonctionnerait dans une interview avec son ex-femme, Christiane Amanpour, sur CNN.

« Les autres pays prendront leurs propres décisions » bien sûr, mais la main américaine charitable, toujours bienveillante et jamais égoïste sera « aider les autres gouvernements à prendre leurs propres décisions sur la manière de traiter les personnes » RT.

Ah, tous ces pauvres malheureux « autres gouvernements » qui ne savent manifestement pas lire, regarder, penser et décider par eux-mêmes. Ils attendaient simplement que Big Brother les aide.















En réalité, Rubin faisait de RT – et par extension, de toutes les autres voix indépendantes dans ce qui est censé être un espace d’information mondial libre et diversifié, reflétant un monde diversifié, très complexe et multipolaire – le bouc émissaire de l’adhésion de plus en plus décroissante d’une grande partie du monde à la politique étrangère de Washington et aux campagnes de propagande qui l’accompagnent.

Comme Rubin l’a admis lors de sa conférence de presse, « l’une des raisons […] pourquoi une si grande partie du monde n’a pas soutenu l’Ukraine aussi pleinement qu’on pourrait le penser […] « C’est à cause de la vaste portée et de la vaste portée de RT – où la propagande, la désinformation et les mensonges sont diffusés à des millions, voire des milliards de personnes à travers le monde. »

Quels pays ont refusé de se joindre au soutien des États-Unis et de l’OTAN au régime de Kiev et à l’escalade continue du conflit ? En réalité, c’est la plupart des pays du monde, y compris des géants géopolitiques comme l’Inde et la Chine, qui ont préféré laisser les questions régionales à la région en question.

En ce qui concerne les positions officielles, la plupart du temps, c’est l’OTAN et ses cohortes qui forment le groupe, un milliard, contre les sept autres que compte notre planète. Et si dans ces sept pays, tout le monde n’est pas du même avis, ce n’est pas non plus le cas aux États-Unis et dans les autres pays de l’OTAN.

Pourtant, en raison de la domination depuis des décennies de l’espace d’information international par les médias grand public américains et européens (pouvez-vous croire que la BBC a plus de 100 ans ?), beaucoup ont été conditionnés à penser au monde – dans le sens de celui qui définit l’ordre mondial, ses droits et ses torts – comme les États-Unis et leurs États vassaux, euh, alliés.

M. Rubin a notamment fait référence à l’Amérique latine, au Moyen-Orient et à l’Afrique comme des régions où RT doit être stoppée. En d’autres termes, ce que l’on appelle le Sud global. Qu’est-ce qui inquiète tant le Département d’État américain dans ces régions ?

Le succès de RT est la perte des médias occidentaux

Les institutions militaires, politiques et médiatiques occidentales sont depuis un certain temps paniquées par la perte de leur monopole sur l’information mondiale en général, et par l’influence croissante de RT en particulier. Les défenseurs autoproclamés de la liberté de la presse, de la parole et de la pensée ne peuvent plus accepter cette liberté de pensée pour laquelle ils ont milité.

À savoir, avoir un parchemin :

LA FONDATION POUR LA DÉFENSE DES DÉMOCRATIES, ÉTATS-UNIS : « Washington se bat pour conquérir les cœurs et les esprits dans les pays du « Sud global », où les médias de propagande russes sont souvent plus populaires que les médias occidentaux. » NEWSWEEK: « … c’est dans les pays du Sud que la Russie a récolté les plus gros bénéfices. La popularité de la chaîne de télévision contrôlée par le Kremlin, Russia Today, est élevée… » POLITIQUE: « … de nombreux comptes soutenus par le Kremlin – en particulier ceux des médias sanctionnés comme RT et Sputnik – ont une portée numérique démesurée. Collectivement, ces entreprises comptent des millions d’abonnés en Europe, en Amérique latine et en Afrique… » INSTITUT ROYAL UNITED SERVICES, ROYAUME-UNI : « L’Amérique latine a été témoin d’une augmentation des efforts d’information de la part de la Russie. Tout comme au Moyen-Orient, la Russie exploite un certain nombre de chaînes de médias populaires, telles que RT en Espanol, Sputnik Mundo et Sputnik Brasil, qui jouissent d’un nombre considérable d’abonnés. » CENTRE D’ÉTUDES STRATÉGIQUES ET INTERNATIONALES, ÉTATS-UNIS : « La Russie […] présence et influence des médias [in Latin America] sont inégalées… La portée de la technique russe s’est avérée efficace… Actualidad RT et Sputnik Mundo sont devenus si populaires en Amérique latine et dans les Caraïbes qu’en décembre 2022, RT Spanish a remporté trois prestigieux prix de journalisme mexicains pour sa couverture de la guerre en Ukraine. CENTRE WILSON, ÉTATS-UNIS : «La Russie a mis en œuvre avec succès des stratégies à long terme pour capturer et influencer les élites intellectuelles en Amérique latine. CONSEIL ATLANTIQUE : «La Russie a établi une empreinte médiatique et informationnelle significative dans tout le pays. [Latin American] région avec Russia Today et Sputnik News. » EL MUNDO, ESPAGNE : « En plus des canaux hybrides, [Russia] utilise des entreprises publiques comme Russia Today, dont la propagande triomphe en Amérique latine – la version hispanophone de RT […] est intégré dans la vie quotidienne des familles du Venezuela à la Bolivie. INTERNATIONAL BUSINESS TIMES, ROYAUME-UNI : «Les médias égyptiens ont repris mot pour mot les titres et les rapports de RT Arabic, […] EU Reporter, un média indépendant, a rapporté que «« Les médias russes comme RT Arabic et Sputnik sont extrêmement populaires, RT Arabic étant devenu l’un des sites d’information les plus fréquentés du pays. » POLITIQUE EXTÉRIEURE:« RT Arabic et Sputnik Arabic sont devenues des sources majeures d’informations régionales légitimes au Moyen-Orient. » JOSEP BORRELL, HAUT REPRÉSENTANT DE L’UE POUR LES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ : « Quand vous allez dans certains pays africains et que vous voyez des gens soutenir Poutine, soutenir ce que Poutine fait dans le Donbass, en disant que Poutine a sauvé le Donbass, maintenant il viendra en Afrique et nous sauvera. » ABC, ESPAGNE : « Le Kremlin a tenté d’accroître son influence dans les médias en utilisant Russia Today et Sputnik News. Il a également conclu des accords de collaboration avec les médias locaux, en engageant des journalistes et des militants africains, et en générant en même temps des informations en arabe, en anglais ou en français pour gagner le soutien de la population africaine. »

Merci, merci beaucoup.

Exporter la censure

Depuis le lancement de RT en 2005, nos journalistes ont mis en lumière d’innombrables sujets et points de vue qui sont rejetés par le grand public occidental. Nous avons réussi à nous constituer une audience mondiale massive et à gagner la confiance des téléspectateurs et des lecteurs du monde entier.

Mais, malgré les déclarations contraires des élites occidentales, toute voix qui ne parvient pas à s'intégrer dans la chambre d'écho plutôt exiguë qu'elles ont mise en place pour accueillir un discours prétendument libre est intrinsèquement considérée comme illégitime. Par conséquent, elle doit être réduite au silence.















C’est pourquoi, après avoir évincé les chaînes officielles de RT des ondes et des plateformes numériques occidentales, ils veulent désormais – et même doivent – ​​exporter leur propre type de censure à l’échelle mondiale. Ils s’engagent à mener une campagne coordonnée pour forcer les autres nations à suivre leur exemple, tout cela afin que l’Occident puisse récupérer son monopole de l’information. Ils doivent « perturber [RT] activités » Partout. Il ne leur suffit pas de mettre leur propre peuple à l’écart des faits dérangeants et des points de vue alternatifs. Ils ont la mégalomanie et l’audace de dire que personne au monde ne devrait les entendre non plus.

C’est particulièrement vrai dans les pays du Sud global – ceux que les États-Unis ont pris l’habitude de condescendre, de manipuler, de dominer, de saper et de renverser des régimes qui ne leur conviennent pas, et de contrôler carrément par tous les moyens possibles, au cours du siècle dernier.

Bienvenue au néocolonialisme version 2024.

Les pouvoirs publics ont déjà fait appel à des prodiges de la Silicon Valley – des géants de la technologie qui n’hésitent pas à s’attirer les faveurs politiques pour rester du côté lex de la réglementation des entreprises – pour mener à bien cette entreprise. Meta, qui a bloqué l’accès aux comptes Facebook et Instagram de RT dans l’UE en 2022, a du jour au lendemain retiré RT de ses plateformes – entièrement et dans le monde entier.

YouTube a supprimé les chaînes record de RT partout la même année, mais la société mère de Google, Alphabet, avait déjà travaillé pour « déclasser » RT et Sputnik dans les recherches Google en 2017.

Après tout, « RT est la principale source d’informations recommandée concernant l’attaque aux armes chimiques de Douma, l’empoisonnement de Skripal et les Casques blancs syriens », a écrit le Conseil de l’Atlantique en 2018. En 2019, « Bild a réalisé un test et a entré la requête « Ukraine » dans Google News. Là encore, parmi les dix premiers articles, on trouve trois articles de RT Deutsch et Contra Magazin. » Quand les gens cherchaient des nouvelles, ils se tournaient vers RT.

Cela ne pouvait pas durer.

Une parenthèse rapide : malgré toutes les affirmations des Américains et des Britanniques sur les prétendues tentatives de RT de « semer la discorde » Dans leurs sociétés, le réseau devrait plutôt être salué pour son effet rassembleur. Aux États-Unis, où le bipartisme politique est une espèce presque éteinte, les efforts actuels de l'administration Biden sont pleinement approuvés par Fiona Hill, du Conseil de sécurité nationale de Donald Trump, qui a fait valoir que « Il faut une action concertée contre RT. » Au Royaume-Uni, les dirigeants travaillistes récemment élus ont pleinement adopté la stratégie anti-RT de leurs prédécesseurs conservateurs.















Ne pas partir

Soyons clairs : RT n’est pas près de disparaître, ni en Occident, ni dans les pays du Sud. Nos journalistes continueront à faire leur travail. Nous continuerons à trouver des moyens de faire entendre notre voix. Nos publics « de millions, voire de milliards de personnes dans le monde » N’attendez rien de moins de nous. C’est notre devoir envers la communauté internationale.

Quant à la communauté internationale, où se situe-t-elle face à cette nouvelle campagne menée par les États-Unis ?

The Hindu, l’un des journaux indiens de référence, signalé ça déjà « Des responsables américains ont parlé à [India’s] Le ministère des Affaires étrangères a annoncé qu’il se joindrait à leurs actions contre ce qu’ils appellent la « désinformation russe », en révoquant les accréditations et en désignant [RT] « Les journalistes sont soumis à la loi sur les missions étrangères. Cependant, bien que le ministère soit resté silencieux sur la question, des responsables gouvernementaux ont déclaré que le débat sur les sanctions n’était pas pertinent pour l’Inde, tandis qu’un ancien diplomate a déclaré que l’interdiction des organisations de médias témoignait d’un « double standard » de la part des pays occidentaux… Un responsable a déclaré que la question « ne concernait pas » l’Inde et a souligné que l’Inde ne respectait pas les sanctions unilatérales qui n’étaient pas approuvées par les Nations Unies. »

Nous sommes convaincus que le reste du monde véritablement indépendant suivra notre exemple.