Le nouveau plan de prêt étudiant réduit les mensualités et les intérêts

“J’aimerais que les gens en parlent plus que la pièce de 10 000 dollars”, dit Short, “parce que cela mettra plus d’argent dans les poches des Américains ordinaires de la classe moyenne qui ont besoin de cette aide supplémentaire, en particulier lorsque les remboursements des prêts étudiants reprendront le 1er janvier. 1.”

Ce détail “dormant” du plan d’annulation de prêt pourrait “changer la donne” pour des millions d’emprunteurs avec des soldes restants, déclare Julie Peller, directrice exécutive de Higher Learning Advocates, une organisation bipartite à but non lucratif d’enseignement supérieur.

Et il annulerait les soldes de prêt après 10 ans de paiements, au lieu des 20 habituels, pour ceux dont le solde de prêt initial est de 12 000 $ ou moins.

La proposition augmente également le montant d’argent considéré comme un revenu non discrétionnaire et protégé d’être utilisé pour calculer les remboursements de prêts étudiants.

Ainsi, alors qu’il trouvait un soulagement dans beaucoup d’annonces venant de la Maison Blanche le 24 août – 10 000 $ en remise de dette, une autre prolongation de la pause de paiement jusqu’à la fin de l’année – Short était le plus intéressé par l’annonce des modifications proposées aux plans de remboursement axés sur le revenu.

Short, 34 ans, est diplômé de l’Université du Missouri en 2012 avec un diplôme en gestion hôtelière, 47 000 $ en prêts étudiants fédéraux et 5 800 $ en prêts étudiants privés. Comme de nombreux emprunteurs, sa dette universitaire a miné ses décisions personnelles et financières pendant des années.

Justin Short, 34 ans, est diplômé de l’Université du Missouri en 2012 avec un diplôme en hôtellerie et un prêt étudiant de près de 53 000 $

“Le plan de paiement à 10 % représente beaucoup d’argent”, dit-il – bien plus qu’il ne le pensait lorsqu’il avait 18 ans et contractait ces prêts. Il s’est demandé : « Que vais-je faire maintenant pour rembourser mon prêt étudiant ? Est-ce que je devrais vendre ma voiture ou emménager avec ma famille ? J’étais déjà dans le plus petit appartement que je pouvais avoir à Kansas City.

Puis Covid a frappé et Short a été licencié de son travail. Depuis, il a trouvé un nouveau travail en tant que gestionnaire immobilier adjoint, gagnant moins que ce qu’il gagnait auparavant, et profite du moratoire sur les prêts étudiants. Mais l’idée de reprendre les paiements à 10% de ses revenus d’ici janvier 2023 était un fardeau.

Dans le cadre du nouveau plan axé sur le revenu, Short affirme que le plafond de revenu de 5 % « changera la vie » et note qu’il bénéficiera du seuil accru de revenu non discrétionnaire.

Pour les plans existants, le seuil qui est protégé contre l’utilisation pour les remboursements de prêts est de 150% du seuil de pauvreté, soit 20 385 $ pour une personne seule en 2022. Dans le cadre du nouveau plan, le ministère de l’Éducation augmenterait le montant d’argent que les emprunteurs peuvent conserver pour 225 % du seuil de pauvreté, soit 30 577 $ par année pour une personne seule.

Cela garantit également que tout emprunteur gagnant l’équivalent d’un salaire minimum horaire de 15 $ ou moins n’aura pas à effectuer de paiements sur ses prêts dans le cadre du plan.

L’augmentation du seuil de revenu non discrétionnaire est “une grande reconnaissance que les gens ont beaucoup d’autres choses dans leur assiette”, dit Peller, comme l’augmentation des coûts de la nourriture, du logement, de la garde d’enfants et d’autres besoins essentiels.

Dans le cadre du nouveau plan de paiement, Short s’attend à payer environ 200 dollars par mois sur ses prêts fédéraux, un “montant beaucoup plus gérable, et non une situation” je retourne avec mes parents “”, dit-il.

“C’est une bonne étape pour reconnaître que les emprunteurs au cours de la dernière décennie avaient besoin d’aide, et l’obtention de cette aide aura un impact positif sur l’avenir financier des gens sur plusieurs décennies”, ajoute-t-il.