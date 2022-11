Le nouveau plan de naturalisation de l’Allemagne critiqué par les députés — RT World News

Les changements proposés ne feraient qu’aggraver les problèmes de migration illégale, estiment les législateurs conservateurs

Le gouvernement allemand cherche à simplifier les règles de naturalisation du pays, facilitant ainsi l’obtention de la citoyenneté pour les étrangers. Cependant, le plan, dirigé cette semaine par le chancelier Olaf Scholz et la ministre de l’Intérieur Nancy Faeser, a déjà été critiqué par l’opposition conservatrice.

L’Allemagne est depuis longtemps “le pays de l’espoir” pour beaucoup, a déclaré Scholz dans une allocution vidéo samedi, louant le rôle que les immigrés ont joué dans le pays.

“Les femmes et les hommes et parfois les enfants qui sont venus en Allemagne ont grandement contribué à rendre notre économie aussi forte qu’elle l’est aujourd’hui”, Scholz a déclaré. “L’Allemagne a besoin de meilleures règles pour la naturalisation de toutes ces grandes femmes et hommes.”

Le discours du chancelier intervient un jour après que le ministère allemand de l’Intérieur a déclaré que le projet de loi sur la naturalisation était “aussi bon que prêt.” S’exprimant vendredi, Faeser a déclaré que la réforme de la naturalisation était “une incitation à l’intégration” et les modifications proposées ne feraient que refléter la réalité déjà existante.

“Nous sommes un pays d’immigration diversifié et moderne, et je pense que la législation doit refléter cela”, elle a souligné.















Selon les médias allemands, les changements proposés permettraient aux étrangers vivant en Allemagne de demander la citoyenneté après seulement cinq ans au lieu des huit actuellement. La période de résidence requise peut être encore raccourcie si les candidats remplissent “mesures spéciales d’intégration” comme démontrer des réalisations académiques ou professionnelles exceptionnelles, participer à du travail bénévole ou avoir des compétences linguistiques particulièrement bonnes.

Bien qu’il ne soit pas encore officiellement dévoilé, le plan du gouvernement a déjà rencontré les critiques de l’opposition conservatrice. Un député de haut rang de l’Union chrétienne-démocrate (CDU), Thorsten Frei, par exemple, a fait valoir que la période proposée pour que les personnes puissent prétendre à la citoyenneté était inadéquate.

“Cinq ans, c’est très très court” Frei a déclaré à la télévision ZDF.

Alexander Dobrindt, un autre législateur conservateur de premier plan du parti frère de la CDU, l’Union chrétienne-sociale (CSU), a averti que les changements ne pourraient que nuire à la situation sécuritaire en Allemagne et alimenter la migration illégale plutôt que d’aider d’une manière ou d’une autre “l’intégration.”

“Vendre la citoyenneté allemande à bas prix n’encourage pas l’intégration – elle vise exactement le contraire et déclenchera des ‘effets d’attraction’ supplémentaires pour la migration illégale”, Dobrindt a déclaré au quotidien Bild samedi.