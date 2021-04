L’Amérique passe au vert. Récemment, le président Joe Biden a dévoilé des plans pour accélérer la transition vers les voitures électriques. Cette décision – parfaitement présentée sous le nom de plan américain pour l’emploi – est vendue comme un moyen «d’unifier et de mobiliser le pays pour relever les grands défis de notre époque: la crise climatique et les ambitions d’une Chine autocratique». Ces dernières années, Pékin s’est bien comportée dans la course à la construction et à la vente de technologies vertes.

Pas plus. Attendez-vous plutôt à ce que le plan américain pour l’emploi nous aide à «surpasser la concurrence de la Chine» et, plus important encore, à «réduire les effets du changement climatique sur nos enfants». La victoire ne sera bien sûr pas bon marché. La Maison Blanche fixe le coût total du plan à 2 000 milliards de dollars. Là encore, avec plus de 28 000 milliards de dollars de dette nationale, 2 000 milliards de dollars semblent être une bonne affaire.

La Maison Blanche veut que 174 milliards de dollars soient consacrés à l’augmentation des ventes de voitures électriques. L’utilisation de combustibles fossiles dans les transports est importante, et les voitures énergivores en sont une des raisons. Les voitures électriques – certes plus propres à presque tous les niveaux – offrent un soulagement. Eh bien, ils le feraient si les gens pouvaient réellement se le permettre. Renoncer au gaz est cher, ce qui préserve moins le statu quo. Ce qui explique pourquoi seulement 2% des voitures vendues annuellement sont alimentées à l’électricité.

La Norvège et les voitures électriques

La réponse réside prétendument dans les subventions. Rien – nous dit-on – ne courtise les consommateurs comme le font les polycopiés. Il suffit de regarder la Norvège, où le gouvernement local distribue de généreuses incitations à l’achat de voitures électriques depuis le début des années 1990. Le résultat? Un peu plus de 54% de toutes les ventes de voitures neuves sont électriques, un record mondial, et contre seulement 1% du marché global il y a dix ans.

Des trucs impressionnants. Au moins, ce serait le cas sans quelques détails mineurs – mais importants. D’une part, l’expérience de la voiture électrique en Norvège a coûté des milliards, et la majorité des véhicules vendus ont été à des ménages qui possèdent également des voitures à essence. En termes simples, les consommateurs semblent considérer les voitures électriques comme des compléments et non comme des substituts. Plus inquiétant encore, les propriétaires de voitures électriques comptent toujours beaucoup sur les voitures à essence pour se déplacer. Le ménage norvégien moyen a parcouru 7500 miles en 2018, dont seulement 515 en voiture électrique.

Ne blâmez pas les Vikings pour l’instant. Les Américains ne sont pas meilleurs. Prenez la Californie.

Les incitations à l’achat de voitures électriques dans le Golden State sont parmi les plus généreuses du pays. Les résidents locaux peuvent obtenir jusqu’à 7 000 $ de rabais lorsqu’ils achètent ou louent une voiture électrique. Cela s’ajoute au crédit d’impôt pouvant atteindre 7 500 $ offert par le gouvernement fédéral.

Pourtant, une étude récente examinant l’utilisation des voitures électriques en Californie a révélé que ces véhicules parcourent 5300 miles par an. C’est moins de la moitié de la moyenne nationale. Selon les auteurs, ce résultat «soulève des questions sur l’électrification des transports pour la politique climatique».

Des questions telles que: pourquoi les contribuables doivent-ils payer la note d’actifs qui ne sont pas beaucoup utilisés? Est-ce vraiment l’utilisation la plus judicieuse de notre capital durement gagné? Ne devrions-nous pas arrêter de jeter du bon argent après un mauvais? Vous n’avez pas besoin d’un MBA de Harvard pour trouver les réponses.

Diriger avec « science et vérité » Biden

L’étreinte de la voiture électrique n’est rien de plus qu’un pointage politique. Un récent sondage du Pew Research Center a révélé que les deux tiers des Américains disent que trop peu est fait pour lutter contre le changement climatique. Être élu (et rester) en fonction ces jours-ci implique clairement de polir des informations d’identification vertes.

Pour de nombreux politiciens, cela signifie soutenir les voitures électriques. Qu’à cela ne tienne, cela ne fait pas grand-chose pour lutter efficacement contre le changement climatique. Dans leur empressement à vanter leur «crédibilité verte», les partisans des subventions aux voitures électriques semblent systématiquement négliger une vérité qui dérange: alors que les arguments en faveur de l’utilisation d’une voiture électrique sont solides, les arguments en faveur de la subvention d’une voiture sont faibles.

Le président Biden a déclaré que son investissement de 174 milliards de dollars contribuera à «gagner le marché (des véhicules électriques)». Nous n’avons pas besoin de gagner le marché des véhicules électriques. Ce dont nous avons besoin, c’est de l’air pur, de l’eau propre et des collectivités saines. Les voitures électriques devraient aider. Mais ce n’est pas le cas – du moins loin de ce que prétendent les partisans. Cette réalité mérite d’être reconnue et les politiques publiques devraient refléter cette réalité.

Au cours de la campagne présidentielle de 2020, Biden a promis que son administration dirigerait avec «la science et la vérité». C’est sa chance.

Ashley Nunes est directrice de la politique de la concurrence au R Street Institute et chercheuse à la Harvard Law School.