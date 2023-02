Le nouveau plan d’AMC : Habituez-vous à payer plus d’argent pour de meilleurs billets de cinéma

Disons que je veux me prendre pour voir La dernière danse de Magic Mike vendredi au théâtre AMC 34th Street à Manhattan. Pourrait arriver! Et si c’est le cas, j’ai deux options : je peux acheter un billet régulier pour 26,88 $. Ou je peux choisir un siège au milieu du théâtre et payer… 1 $ de plus.

S’il s’agissait d’un match des Knicks ou d’un spectacle de Broadway, ce ne serait pas grave : les consommateurs sont très familiers avec l’idée de payer plus ou moins pour des sièges en fonction de l’attrait et de la demande : les billets au premier rang pour Taylor Swift coûtent des milliers d’euros. dollars ; les saignements de nez pour voir Foreigner à Las Vegas sont plus abordables.

Mais pour l’industrie cinématographique assiégée, c’est une nouvelle idée. AMC Theatres, la plus grande chaîne de cinémas au monde, a annoncé son plan “Sightline” plus tôt cette semaine : la plupart des billets se vendent au prix normal, mais un nombre limité de sièges au centre du cinéma coûtera 1 $ ou 2 $ de plus par billet. Il lance le plan ce week-end dans certains de ses sites à New York, Chicago et Kansas City.

Il frotte aussi beaucoup de gens dans le mauvais sens. C’est probablement la raison pour laquelle le PDG d’AMC, Adam Aron, dont la société a annoncé le programme le 6 février, s’est adressé à Twitter deux jours plus tard pour le défendre, qualifiant le passage à une “époque inflationniste”.

(2/3) En période d’inflation, les coûts augmentent, donc les prix augmentent. Sous l’ancien système, notre seule option était d’augmenter les prix sur tous les sièges. Sightline nous permet d’augmenter les prix uniquement sur nos sièges les plus populaires, mais nous pouvons également maintenir la ligne sur les sièges Standard et réduire les prix sur les sièges Value. – Adam Aron (@CEOAdam) 8 février 2023

Aron a également noté qu’AMC vendre les billets les moins désirables à prix réduit (plus à ce sujet dans une minute) et – contrairement au communiqué de presse précédent de sa société, qui présentait le déménagement comme inévitable qui se déroulerait dans tous les cinémas d’AMC d’ici la fin de l’année – il l’a présenté comme un “tester” l’entreprise “surveille attentivement.”

C’est une attitude défensive inhabituelle de la part d’un PDG qui a passé les dernières années à opérer au niveau de Musk (pour des informations sur Aron et sa récente conversion en chef de file des actions meme, voir cet excellent profil de Businessweek). Et cela vous montre à quel point l’idée d’une billetterie unique est ancrée dans les salles de cinéma américaines. Ainsi que les problèmes inhérents à toute hausse de prix annoncée, en particulier à un moment où les Américains ont vu des hausses de prix sur tout, de l’énergie aux œufs.

Alors peut-être que les billets de cinéma payants ne seront pas là pour rester, mais ils devraient probablement l’être. Ils ont du sens, et le secteur du théâtre a de profonds problèmes systémiques – certains créés par ses propres faux pas et le reste par de grands changements dans la façon dont nous consommons le divertissement. Si vous aimez toujours voir des films dans une pièce avec d’autres personnes plutôt que sur votre canapé ou sur votre téléphone, vous allez devoir faire quelques changements.





Enregistrez-vous pour recevoir le bulletin d’informations

Kafka dans les médias

Peter Kafka rend compte de la collision des médias et de la technologie.

“Ils auraient dû le faire il y a des années”, déclare Michael Pachter, analyste chez Wedbush Securities. “Je suis étonné que personne ne l’ait encore fait.”

Pachter, comme Aron, souligne que la tarification variable existe dans à peu près tous les autres lieux de divertissement, ainsi que dans de nombreuses autres transactions que nous comprenons tous intuitivement : lorsque vous êtes dans un avion, vous savez bien que la personne assise à côté vous auriez pu payer beaucoup plus ou moins, selon le moment où ils ont acheté leur billet.

Nous avons également l’habitude de payer des montants différents pour les films en fonction de l’heure et de l’endroit où nous les regardons : vous pouvez débourser la moyenne américaine de 11 $ par billet pour un film à sa sortie, ou attendre des mois et payer moins cher pour le louer à maison. Ou attendez encore plus longtemps et ne payez rien (pas vraiment rien, mais cela se sentira ainsi) lorsqu’il apparaîtra dans le cadre de votre abonnement Netflix ou Disney + ou HBO Max.

L’industrie cinématographique a également lancé périodiquement des tentatives de tarification variable en fonction du type de spectacle dans les salles de cinéma. À la fin des années 1990, Edgar Bronfman Jr., alors propriétaire d’Universal Studios, a suggéré que les films qui coûtent plus cher à faire devraient avoir des billets plus chers, ce qui a été carrément rejeté. Mais AMC a joué avec l’idée en 2019 sans grande fanfare et a eu très peu de chagrin pour cela; au moment où l’année dernière Le Batman a fait ses débuts, AMC a augmenté les prix de ce film (comme d’autres exposants) et s’en est vanté; il s’attend à faire de même pour d’autres blockbusters potentiels.

Et comme l’a dit Aron, la tarification variable peut également signifier que les téléspectateurs paient moins pour voir un film, bien que les studios ne permettent généralement pas aux cinémas de baisser les prix au-delà d’un certain niveau. Pourtant, en théorie, le nouveau plan de sièges d’AMC signifie que je pouvais voir Magic Mike à prix réduit, car AMC réduit le prix des «billets de valeur» – dans ce cas, ceux de la première rangée qui fait craquer le cou – de 2 $. Mais pour obtenir cette réduction, je devais rejoindre le fan club d’AMC, et rien sur l’application de billetterie Fandango ne m’indiquait que cette option existait. Alors soyons clairs : il s’agit d’une tentative de générer plus d’argent par billet, pas moins.

C’est aussi une tentative de générer plus de revenus pour une entreprise profondément en difficulté. Même avant la pandémie, aller au cinéma était devenu quelque chose que les gens faisaient de moins en moins chaque année, pour une litanie de raisons : ils n’aiment pas l’expérience, ou les films qu’ils regardaient auparavant sont en streaming à la place. Ou ils sont simplement heureux de faire défiler TikTok et YouTube.

En 2002, les Américains allaient au cinéma en moyenne 5,2 fois par an ; en 2019, selon la Motion Picture Association, ce nombre était tombé à 3,5 fois par an. La tendance ne semble pas s’améliorer après la pandémie : l’année dernière, lorsque l’industrie a célébré des succès au box-office comme Top Gun : Maverickla moyenne par habitant était encore anémique de 1,9, selon les estimations de l’investisseur médiatique Matthieu Boule.

Cela conduit à un cercle vicieux: un public plus petit dans les salles a poussé plus de studios à déplacer plus de films vers le streaming – bonne chance pour trouver une comédie romantique dans un théâtre ces jours-ci – ce qui signifie que le public est formé à ne pas aller au cinéma, ce qui pousse plus films en streaming. Tout cela conduit à des salles vides.

C’est pourquoi AMC est fréquemment mentionnée comme candidate à la faillite. Et pourquoi les propriétaires de Regal, la deuxième plus grande chaîne de théâtre aux États-Unis, ont déposé le bilan le mois dernier et fermeront 39 emplacements. L’industrie essaie toujours de trouver de nouvelles idées pour ramener les gens dans les salles : comme le note l’analyste Rich Greenfield, ce mois-ci, Paramount et les chaînes de théâtre ont semblé réussir à attirer un public plus âgé. 80 pour Brady, un film sur… des personnes âgées qui aiment Tom Brady… en pratiquant des prix plus bas. Mais tout observateur lucide de l’industrie vous dira qu’il y a tout simplement trop d’écrans de cinéma et que d’autres disparaîtront à l’avenir.

Entre-temps, les théâtres cherchent à réduire les coûts, via un personnel réduit et la billetterie en ligne, et à augmenter les prix de manière moins évidente, comme pousser des aliments plus chers. (Bien que cela n’ait toujours pas sauvé Alamo Drafthouse, une très excellente chaîne de cinémas-boutiques, du dépôt du chapitre 11 il y a quelques années non plus).

Finalement, ils voudront augmenter les prix des billets, d’une manière ou d’une autre : “Ils ont fait un excellent travail pour augmenter les concessions”, déclare Pachter. “La prochaine chose est de nous facturer plus.”

Ce n’est probablement pas ce que vous voulez entendre. Mais si vous aimez toujours aller au cinéma, vous allez devoir vous y habituer.