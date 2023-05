Le nouveau plan d’abonnement groupé de Proton offre une confidentialité pour toute la famille

Proton, la société de confidentialité basée en Suisse derrière Proton Mail et Proton VPN, a lancé mardi une solution de confidentialité en ligne tout compris pour les familles. Famille de protons regroupe tous les services de Proton dans un seul plan d’abonnement qui couvre jusqu’à six utilisateurs. En plus du service phare de Proton, Proton Mail, le forfait comprend l’accès à Proton VPN (l’un des meilleurs VPN de CNET), Proton Drive et Proton Calendar. Le dernier service de Proton, un gestionnaire de mots de passe appelé Proton Pass, sera disponible avec le plan Proton Family une fois qu’il sortira de la version bêta.

Proton Family commence à 20 $ par mois et comprend un accès premium aux services de Proton, ainsi que 3 To d’espace de stockage partagé et 20 Go supplémentaires d’espace de stockage bonus par an, a déclaré Proton dans un communiqué de presse. L’idée derrière Proton Family est de s’assurer que les jeunes peuvent aller en ligne en toute sécurité tout en minimisant l’exposition aux pratiques souvent intrusives de Big Tech. Il est plus important que jamais de mettre l’accent sur la confidentialité en ligne des enfants et des autres personnes qui ne comprennent pas nécessairement tous les risques potentiels qui se cachent en ligne, en particulier à une époque où les applications conçues pour les enfants collectent des quantités alarmantes de données.

« Un plan familial a été parmi nos services les plus recherchés, et je suis ravi d’annoncer son lancement aujourd’hui. En tant que parent, je suis impatient d’enseigner à mes enfants les bonnes façons d’aborder les e-mails, le stockage en nuage et la sécurité Internet depuis le début », a déclaré David Dudok de Wit, chef de produit chez Proton. « Je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas. Le plan de la famille Proton nous rapproche un peu plus de notre mission de faire de la confidentialité la valeur par défaut pour tout le monde. »

Proton propose gratuitement une version de chacun de ses services (y compris Proton VPN, qui est le seul VPN vraiment gratuit recommandé par CNET), mais l’accès complet à toutes les fonctionnalités premium de Proton nécessite un abonnement payant. Proton s’est bâti une solide réputation avec sa suite d’outils de confidentialité en ligne, et 20 $ par mois pour tous ces outils réunis pour un maximum de six utilisateurs avec Proton Family est une excellente affaire, surtout une fois que Proton Pass est mis à la disposition des abonnés. À titre de comparaison, si vous achetez des abonnements individuels aux services Proton disponibles actuellement, vous paierez 5 $ par mois pour Proton Mail, 5 $ par mois pour Proton Drive et 10 $ par mois pour Proton VPN. Cela ajoute jusqu’à 20 $ par utilisateur, ce qui est le même prix que vous paierez pour l’ensemble du plan familial, qui inclura également le gestionnaire de mots de passe une fois qu’il sera publié.

Vous pouvez acheter Proton Family directement ou mettre à niveau votre abonnement actuel à l’un des services de Proton vers Proton Family. Une fois que vous vous êtes inscrit, vous pouvez commencer à inviter les membres de votre famille à rejoindre votre plan Proton Family. Si vous souhaitez un abonnement groupé à tous les services de Proton pour vous-même uniquement, vous pouvez opter pour le plan Proton Unlimited, qui comprend jusqu’à 500 Go de stockage total sur les services pour 12 $ par mois ou 120 $ par an.

Pour en savoir plus sur la confidentialité, consultez les conseils de Crumpe pour créer de meilleurs mots de passe, six conseils pour garder vos données personnelles privées et ce qu’il faut savoir sur les trackers VPN.