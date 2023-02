Le nouveau plan américain d’apaisement des tensions palestino-israéliennes échoue déjà — RT World News

La proposition de Washington ressemble à une désescalade mutuelle entre la Palestine et Israël, mais ne reconnaît pas les faits sur le terrain

L’administration américaine Biden aurait présenté un plan pour apaiser les tensions entre Palestiniens et Israéliens, qui se sont considérablement aggravées depuis la formation du nouveau gouvernement israélien de droite.

Comme l’a rapporté Axios, suite à une demande du secrétaire d’État américain Antony Blinken, lors de sa visite au Moyen-Orient à la fin du mois dernier, sa secrétaire d’État adjointe aux Affaires du Proche-Orient, Barbara Leaf, est restée et a travaillé à la présentation d’un feuille de route pour prévenir une escalade violente dans la région. Antony Blinken avait exhorté le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président palestinien Mahmoud Abbas à “pause” mesures provocatrices afin d’éviter de nouvelles hostilités.

Les demandes formulées par l’administration Biden visaient à l’origine à ce que l’Autorité palestinienne (AP) prenne des mesures importantes, tandis que des exigences minimales étaient imposées au gouvernement Netanyahu. Antony Blinken a exhorté Mahmoud Abbas à mettre en place un “plan de sécurité” présenté par le coordinateur américain de la sécurité, le lieutenant-général Michael Fenzel, qui a proposé de créer une aile spéciale des forces de sécurité de l’AP qui serait formée par les États-Unis pour combattre les milices palestiniennes qui se sont formées au cours des deux dernières années dans les régions de Jénine et de Naplouse. Plus tard, les États-Unis ont également demandé qu’Israël réduise le nombre de raids sur les villes palestiniennes et les camps de réfugiés, en plus d’arrêter leurs plans d’expansion significative des colonies ; les deux qu’Israël refuse de donner suite.















Milices voyous

En septembre 2021, le groupe armé des Brigades de Jénine a annoncé sa formation hors du camp de réfugiés de Jénine, élargissant et étendant ensuite ses zones d’opérations à la région élargie de Jénine. Le groupe armé ne dispose d’aucune structure de commandement et de contrôle traçable. Il se compose principalement d’hommes âgés de 18 à 25 ans, principalement des membres du mouvement du Jihad islamique palestinien (JIP) et des membres du parti Fatah qui ne sont plus fidèles à la clique dirigeante du parti qui commande l’Autorité palestinienne basée à Ramallah. . Plus tard, en septembre 2022, le mouvement armé Lions’ Den a également annoncé sa formation dans la vieille ville de Naplouse, affirmant n’appartenir à aucun parti politique. En raison de la montée des groupes armés nouvellement formés, qui ne s’est pas produite en Cisjordanie depuis le début des années 2000, les forces de sécurité de l’Autorité palestinienne ont perdu le contrôle d’une grande partie du nord de la Cisjordanie.

La proposition américaine visant à ce que l’Autorité palestinienne forme une force spéciale pour lutter contre les milices armées est une intervention extrêmement dangereuse dans les affaires de la région. Cela rappelle les “bandes de la paix” soutenues par le Royaume-Uni et formées sous le mandat britannique à la fin des années 1930, lorsque les Britanniques ont pris l’initiative d’utiliser des Palestiniens pour se battre. Cependant, contrairement à alors, il n’y a aucun soutien aux activités anti-milices de la part du public palestinien aujourd’hui. En fait, l’écrasante majorité soutient les Brigades de Jénine, Lions’ Den et d’autres groupes armés, selon toutes les données de sondage disponibles. L’AP a été considérablement affaiblie au cours des trois dernières années en raison d’une crise financière, de la corruption, de l’absence de toute percée diplomatique, du report des élections nationales et du meurtre et de la détention de Palestiniens au nom de la sécurité israélienne.

Troisième Intifada à venir ?

L’Autorité palestinienne s’est même engagée dans des échanges armés limités avec les milices nouvellement formées en Cisjordanie au cours de l’année écoulée, déclenchant des manifestations de masse de la part d’habitants de Cisjordanie en colère. Le problème numéro un que les Palestiniens de Cisjordanie ont avec l’AP est sa “coordination de la sécurité” avec Israël, ce qui signifie essentiellement que les forces de sécurité de l’AP travaillent avec l’armée, les services de renseignement et la police des frontières israéliennes, afin de lutter contre les menaces palestiniennes contre les Israéliens. , mais pas l’inverse. Quand Israël a attaqué le camp de réfugiés de Jénine le mois dernier, tuant 10 Palestiniens, dont trois civils, dont une femme âgée, l’AP a annoncé la suspension de la coordination de la sécurité en réponse.

Le secrétaire d’État adjoint américain aux affaires du Proche-Orient a rencontré la semaine dernière le conseiller israélien à la sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, et le conseiller principal du président Abbas, Hussein al-Sheikh, pour proposer que l’Autorité palestinienne revienne à la coordination de la sécurité avec Israël, en échange d’Israël ralentir l’expansion de la colonisation. Les États-Unis ont également demandé à l’AP de suspendre ses tentatives de traduire Israël devant la Cour internationale de justice et l’ONU pour des crimes de guerre présumés – une décision pour laquelle l’AP a été punie par des sanctions israéliennes.

Jeudi dernier, le directeur de la CIA, Bill Burns, a exprimé son inquiétude quant à la possibilité d’une “troisième Intifada” [Palestinian uprising] en éruption à l’intérieur de la Cisjordanie, déclarant que “une grande partie de ce que nous voyons aujourd’hui a une ressemblance très malheureuse avec certaines de ces réalités que nous avons vues alors [during the Second Intifada] aussi”. Son inquiétude est conforme à la réalité sur le terrain, où l’année dernière a été la plus meurtrière pour les Palestiniens de Cisjordanie depuis la fin de la deuxième Intifada en 2005, selon les Nations Unies. Les attaques palestiniennes contre les colons et les soldats israéliens sont désormais quotidiennes.















Solution à deux états bloquée

Bien que le gouvernement américain identifie clairement la nature de l’escalade, il montre une ignorance totale de son propre rôle dans la création des hostilités actuelles. L’essentiel de la visite du secrétaire d’État américain en Palestine-Israël a été conçu pour faire avancer les efforts de normalisation arabo-israéliens et pour élargir le “Forum du Néguev”, que le Maroc, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l’Égypte forment avec Israël, afin de faire progresser leur propre cravates. Dans le même temps, Antony Blinken a parlé de parvenir à une “solution à deux États” entre Palestiniens et Israéliens comme étant la seule voie vers une paix durable.

Dans le cadre de l’Initiative de paix arabe de 2002 (également connue sous le nom d’Initiative saoudienne), une “solution à deux États” (c’est-à-dire la reconnaissance par Israël d’un État palestinien et la fin de l’occupation des territoires palestiniens) est une condition préalable à la normalisation des relations. entre Israël et les États arabes. En poussant à la normalisation sans cette condition préalable, Blinken cherche effectivement à priver l’Autorité palestinienne de sa meilleure monnaie d’échange et la laisse impuissante à arracher la moindre concession au gouvernement israélien, dont les responsables n’envisageront même pas de s’asseoir pour des réunions avec leurs homologues palestiniens.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déjà déclaré qu’il n’était pas disposé à stopper l’expansion des colonies, comme le proposait le gouvernement américain, le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, annonçant ouvertement qu’il n’y aurait pas de gel de la construction des colonies, considérée comme illégale par l’ONU et la plupart des puissances mondiales. Israël a également annoncé son intention d’intensifier les raids et d’autres activités militaires en Cisjordanie, dans ce qu’il considère comme une préparation à de probables hostilités pendant le mois sacré musulman du Ramadan.

L’espoir pour les Palestiniens est le seul chemin vers la paix

Bien que l’AP ait annoncé la fin de sa coordination sécuritaire avec Israël, il est clair qu’une certaine coordination est toujours en cours et que l’annonce était davantage une opération de relations publiques pour le président Abbas, qui ressent la pression d’une population palestinienne mécontente. Cela en soi est un indicateur clé que l’AP ressent la pression de la société palestinienne dans son ensemble et un signe que toute force de l’AP formée par les États-Unis pour combattre les milices pourrait conduire à un désastre, où l’autorité basée à Ramallah pourrait même être renversée. en raison de l’indignation qu’une telle démarche provoquerait. Lorsque la CIA a travaillé pour créer la « nouvelle force de sécurité de l’Autorité palestinienne » au cours des dernières années de la deuxième Intifada, cela n’a fonctionné qu’après que l’Autorité palestinienne elle-même ait participé à la lutte contre l’armée israélienne et maintenu un certain degré de soutien populaire. En plus de cela, l’armée israélienne avait mené « l’opération Bouclier défensif », qui a conduit à l’assassinat ou à l’arrestation des chefs de milice les plus importants à l’intérieur de la Cisjordanie.















La seule façon pour l’AP de reprendre le contrôle de Jénine et de Naplouse est de prouver au peuple palestinien qu’elle est de son côté, et non de se battre pour les États-Unis et Israël. C’est aussi la réalité que nombre des principaux combattants des milices, en particulier à Jénine, sont en fait des membres des forces de sécurité de l’AP qui sont devenus des voyous. Des milices armées semblent également se former dans des zones comme Bethléem, al-Khalil ou encore Jéricho, ce qui prouve que la résurgence de la lutte armée en Cisjordanie ne se limite pas seulement au nord du territoire.

La seule façon de combattre correctement l’escalade et d’empêcher que cela ne se transforme en une confrontation beaucoup plus large, est de donner de l’espoir au peuple palestinien à l’intérieur de la Cisjordanie, quelque chose que les États-Unis n’envisageront même pas. Au lieu que les États-Unis agissent comme un médiateur objectif, ils travaillent uniquement pour les intérêts immédiats d’Israël et acceptent les restrictions politiques de chaque gouvernement israélien comme excuse pour violer à plusieurs reprises ses propres lignes rouges. Les États-Unis considèrent chaque parti politique palestinien comme une organisation terroriste, autre que la branche principale du parti Fatah, ce qui signifie qu’ils ne parleront même pas à des représentants palestiniens autres que ceux qui adhèrent à leurs propres revendications. La poursuite obsessionnelle de l’Arabie saoudite pour normaliser ses relations avec Israël, apparemment à des fins politiques au nom de l’administration Biden, contribue également à priver les Palestiniens de tout espoir de paix.

La situation à l’intérieur de la Cisjordanie ne peut être résolue à l’aide de bombes et de balles. Même si chaque membre de tous les groupes armés devait être tué, le même problème se poserait à nouveau pour Israël à l’avenir. Malgré cela, Washington ne regardera jamais d’un œil critique ce qui se passe et réalisera qu’il y a deux côtés à ce conflit. À l’heure actuelle, le gouvernement américain traite l’escalade comme si Israël avait un problème de termites et non comme s’il y avait des gens qui se soulèvent dans une lutte continue pour un État.