Le nouveau pistolet à puces moins cher de Qualcomm pour les jeux et l’IA

Qualcomm vise ses deux nouveaux processeurs mobiles, les 6 Gen 1 et 4 Gen 1, directement aux téléphones de milieu de gamme et à petit budget respectivement.

Annoncé aujourd’hui, le Snapdragon 6 Gen 1 promet jusqu’à 35% d’amélioration des performances de jeu et est la première puce Qualcomm à ce niveau à prendre en charge la capture de photos 200Mp.

Le Snapdragon 4 Gen 1, quant à lui, peut gérer des prises de vue de 108Mp, augmenter de 10% les performances de jeu et permettre plusieurs jours d’autonomie de la batterie, selon Qualcomm.

“Les Snapdragon 6 et Snapdragon 4 fournissent tous deux des mises à niveau dans leurs séries respectives pour permettre des avancées en matière de capture, de connectivité, de divertissement et d’IA”, a déclaré Deepu John, directeur principal, gestion des produits, Qualcomm.

“Ces nouvelles plates-formes mobiles aident nos clients à fournir des solutions avancées aux consommateurs.”

Traduction : les téléphones s’améliorent constamment et les entreprises ont besoin de puces de smartphone plus récentes et de meilleure qualité pour que leurs nouvelles fonctionnalités fonctionnent.

La technologie des smartphones vue dans les téléphones les plus chers il y a quelques années se répercute maintenant sur les meilleurs téléphones de milieu de gamme et les meilleurs téléphones à petit budget. Le 6 Gen 1, qui rejoint la convention de dénomination des 8 Gen 1 et 8+ Gen 1 aux noms similaires, permet aux téléphones qui l’utilisent de profiter d’un meilleur support HDR.

Au moins, les nouveaux noms signifient que Qualcomm peut supprimer la balise « 5G » – la 5G est désormais un enjeu de table pour les puces de smartphone.

Qualcomm

Le 6 Gen 1 a le 7e génération du moteur AI de Qualcomm qui prétend améliorer les performances de l’IA de trois fois par rapport à l’ancien Snapdragon 695 5G. Cela peut être utilisé par les fabricants d’Android pour piloter des fonctionnalités logicielles intelligentes dans l’application de l’appareil photo ou le suivi des activités, par exemple.

La puce aidera également le gameplay à maintenir au moins 60 images par seconde et à gérer toutes les autres choses sous le capot que les gens attendent quotidiennement de leurs téléphones sans s’en rendre compte, comme la connexion à la dernière norme de réseau WiFi 6E – la première fois qu’un Snapdragon de la série 6 prend en charge ce.

Le Snapdragon 4 Gen 1 est la première puce 6 nm de la série 4 de Qualcomm, qui, selon la société, l’aide à améliorer les performances globales et la durée de vie de la batterie. Il devrait améliorer la sortie du processeur de 15 % et le GPU de 10 % par rapport au Snapdragon 480 5G, bien que ces chiffres dépendent bien sûr du reste du matériel utilisé sur des téléphones spécifiques.

Le processeur devrait, espérons-le, rendre l’utilisation des assistants vocaux tels que Google Assistants un peu plus rapide, car ces expériences peuvent souvent être à la traîne sur les téléphones moins chers.

Comme la 6 Gen 1, la 4 Gen 1 prend en charge la connectivité 5G, une nécessité car les dernières normes de réseau sans fil au monde bénéficient d’une couverture plus large.

Qualcomm a confirmé que Motorola et Vivo, avec sa sous-marque iQoo, utiliseront une ou les deux puces dans les prochains téléphones. L’iQoo Z6 Lite sera l’un des premiers téléphones disponibles avec la 4 Gen 1.

6 appareils Gen 1 devraient être livrés au premier trimestre 2023 et 4 Gen 1 plus tôt au troisième trimestre de cette année.