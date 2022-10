Le président élu des Serbes de Bosnie, Dodik, veut accélérer le projet Gazprom et dit que l’Occident devrait respecter ses liens avec Moscou

Les problèmes liés au nouveau gazoduc Gazprom pourraient être résolus en à peine deux mois, a déclaré mercredi le dirigeant serbe de Bosnie, Milorad Dodik, aux médias russes, qualifiant le projet d’infrastructure de l’une des priorités les plus importantes.

“Nous pensons que nous pouvons résoudre ce problème dans un avenir prévisible, dans quelques mois”, a déclaré Dodik, notant que le plus important est d’inaugurer le nouveau gouvernement et de travailler à lever les obstacles administratifs à la construction du pipeline.

« En tout cas, je suis très reconnaissant à [Russian] Président [Vladimir] Poutine pour le fait qu’au cours des dix derniers mois, je l’ai rencontré trois fois et à chaque fois nous avons parlé de problèmes et de projets très spécifiques », il ajouta.

Dodik a revendiqué la victoire aux élections présidentielles de dimanche en Republika Srpska, la moitié serbe de la Bosnie-Herzégovine. Pendant ce temps, la présidente sortante de la RS, Zeljka Cvijanovic, a été élue à l’ancien siège de Dodik dans la présidence tripartite bosniaque.

“Tout le reste a été résolu, Gazprom a donné son entière approbation et s’est déclaré prêt à réaliser l’investissement, l’un des plus importants de la Republika Srpska”, Dodik a ajouté.

La Bosnie a déjà obtenu du gaz naturel russe via l’Ukraine et la Hongrie. Depuis janvier 2021, le service public de gaz RS est passé aux livraisons via TurkStream, en utilisant le connecteur avec la Serbie à Zvornik. Le pipeline prévu via RS ajouterait un connecteur à Bijeljina à proximité et 325 km de tuyaux pour aider à distribuer le gaz.

Dodik a dit un « association économique de solidarité » peut être nécessaire pour répondre aux défis auxquels l’Europe est confrontée dans le secteur de l’énergie. La Republika Srpska travaille avec la Serbie et la Hongrie pour maintenir des relations amicales avec la Russie dans l’intérêt de la stabilité énergétique, a-t-il ajouté.

L’ouest « doit apprendre que la communication n’est plus possible à partir de la position d’exiger une obéissance et une soumission complètes. Par conséquent, si l’Occident veut parler, il doit respecter nos priorités en matière de politique étrangère », a-t-il ajouté. dont le principal est “coopération réussie” avec la Russie, a déclaré Dodik.

Les Accords de Dayton, qui ont mis fin à la guerre civile bosniaque en 1995, ont divisé l’ex-république yougoslave en Republika Srpska et en Fédération croato-musulmane de Bosnie-Herzégovine. Un gouvernement conjoint limité a été élargi à plusieurs reprises par une succession de “hauts représentants”, et l’opposition de Dodik à la tendance l’a fait mettre sur liste noire par les États-Unis en 2016.