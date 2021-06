Le nouveau pick-up hybride Maverick de Ford commence à 19 995 $ et obtient 40 mpg

DETROIT – Le nouveau camion Maverick de Ford Motor sera le premier pick-up en Amérique avec un moteur hybride essence-électricité standard lorsqu’il sera mis en vente cet automne à partir d’environ 20 000 $. La société a dévoilé mardi le pick-up compact comme le plus petit véhicule de sa gamme de camions très rentable, se situant sous les pick-up pleine grandeur F-150 et Ranger de taille moyenne. Le Maverick mesure environ 3 pieds de moins et 7 pouces de moins qu’un F-150, a déclaré Ford. Les camionnettes compactes sont un marché inexploité et non prouvé aux États-Unis. L’expansion de Ford dans le segment intervient alors que les ventes de camions ont grimpé en flèche ces dernières années, avec une considération d’achat dépassant celle des voitures l’année dernière, selon Cox Automotive.

Ford Maverick hybride 2022 (à gauche) et EcoBoost Lariat 1 de 2,0 litres Gué

L’expansion des activités de camions de Ford a été un objectif sous la direction du PDG Jim Farley, qui restructure les opérations du constructeur automobile pour se concentrer sur ses points forts tels que les camionnettes. Le nom Maverick n’est pas nouveau pour Ford. Elle a produit une berline à deux portes portant ce nom de 1969 à 1979. La société a également utilisé le nom Maverick en Australie, en Chine et en Europe pour plusieurs véhicules.

Nouveaux clients

Ford s’attend à ce que le nouveau Maverick attire de nouveaux acheteurs vers la marque ainsi que le segment des camionnettes extrêmement fidèles, selon des responsables. « Maverick remet en question le statu quo et les stéréotypes sur ce que peut être une camionnette », a déclaré Todd Eckert, directeur marketing du groupe de camions Ford, dans un communiqué. « Nous pensons qu’il sera convaincant pour beaucoup de gens qui n’avaient jamais envisagé un camion auparavant. » Plusieurs responsables de Ford lors d’une conférence de presse ont qualifié le Maverick de « camion pour les personnes qui n’ont jamais su qu’elles voulaient un camion ».

Le véhicule est un pick-up standard à cinq passagers et quatre portes, contrairement à d’autres camions Ford tels que le F-150 qui commencent par deux portes et ne peuvent accueillir que deux ou trois personnes. Ford a déclaré que le Maverick sera livré en standard avec un groupe motopropulseur hybride gaz-électrique qui devrait avoir une autonomie de 500 milles avec un seul réservoir d’essence. Le véhicule hybride devrait atteindre une économie de carburant estimée à 40 mpg par l’EPA en conduite urbaine, selon Ford. La société a refusé de publier des estimations de consommation de carburant totale et sur autoroute. Chris Mazur, ingénieur en chef du pick-up, a déclaré que la ville de 40 mpg était le « cri de ralliement » de Ford pour le véhicule. Il a déclaré que l’économie de carburant est une considération majeure pour les petites camionnettes.

« Nous l’apportons pour gagner », a-t-il déclaré à CNBC. « C’est un véhicule de l’espace blanc qui entre dans un nouveau segment. » Cox Automotive affirme que l’espace de chargement est le principal facteur – de loin – pour les consommateurs qui envisageraient un camion compact plutôt qu’un VUS plus traditionnel, suivi de l’efficacité énergétique et du prix. Les analystes ont déclaré que le Maverick devrait avoir un prix bien inférieur au Ford Ranger et aux autres camionnettes de taille moyenne pour être compétitif sur le marché américain. Une version à deux portes du Ranger commence à environ 25 000 $. Un modèle à quatre portes commence à environ 27 000 $, selon le site Web de Ford. Le Maverick commencera à 19 995 $, selon Ford.

Un mélange de voiture et de camion

Contrairement aux autres camionnettes de Ford, le Maverick sera assemblé selon un processus que l’industrie automobile appelle la construction « monocoque ». Le processus, qui est la façon dont les voitures sont produites, est l’endroit où le cadre/la carrosserie du véhicule ne font qu’un. Cela se compare à la construction « corps sur châssis » pour la plupart des camionnettes et certains fourgons et VUS, qui combine la carrosserie et le châssis des véhicules vers la fin de la production.

Le pick-up monocoque le plus remarquable actuellement sur le marché est le Honda Ridgeline de taille moyenne. Une telle construction permet généralement une conduite plus douce mais a moins de capacités qu’un camion traditionnel. La taille plus petite du Maverick permettra un accès plus facile au lit et à la cabine du véhicule par rapport aux camionnettes plus grandes, a déclaré Ford. Le groupe motopropulseur hybride à quatre cylindres de 2,5 litres de série du véhicule développe 191 chevaux et un couple de 155 livres-pied. Un moteur à essence de 2,0 litres d’une puissance de 250 chevaux et d’un couple de 277 livres-pied sera également disponible. Le pick-up est produit à l’usine Ford d’Hermosillo au Mexique aux côtés de son nouveau SUV Ford Bronco Sport. Les véhicules partagent la même base, également appelée plate-forme.

Marché non prouvé

Les véhicules compacts avec des lits de ramassage sont venus et repartis à plusieurs reprises dans l’industrie automobile américaine. Plus particulièrement, les Ford Ranchero et Chevrolet El Camino à partir des années 1950 et 1960, et plus récemment, la Subaru Baja des années 2000. Hyundai entre sur le petit marché américain des pick-up avec le Santa Cruz, un véhicule de type SUV qui devrait être mis en vente cet été.

2022 Hyundai Santa Cruz Hyundai