Même si elle ne sort plus avec son meilleur ami, Matt James reste adorablement investi dans Hannah Brownla vie amoureuse.

La star actuelle de Le célibataire était un invité sur le Presque connu podcast du jeudi 4 février, où il a dit aux hôtes Ashley Iaconetti et Jared Haibon qu’il s’est assuré de vérifier auprès d’Hannah pour obtenir des conseils sur la façon de devenir le chef de file de l’émission. Il a également ajouté qu’il approuve plus qu’approuver le nouveau petit ami de l’ancien Bachelorette, le modèle Adam Woolard.

«Hannah est ma fille», partagea Matt. «Je parle régulièrement à Hannah. J’ai rencontré son nouveau petit ami, qui est incroyable.

Matt n’a pas mentionné Adam par son nom, mais Hannah et son nouveau gars ont soulevé les sourcils pour la première fois lorsqu’ils ont été vus ensemble plusieurs fois le mois dernier. L’une de ces sorties comprenait une promenade main dans la main à Los Angeles le 23 janvier.

« Il est génial, et elle est heureuse, et elle mérite d’être heureuse », a poursuivi Matt. «Et les questions que je lui posais étaient juste à quoi s’attendre, comment savais-tu quand tu ressentais quelque chose, et elle n’était qu’une caisse de résonance. Cela signifiait tellement d’avoir quelqu’un comme ça qui, encore une fois, est passé par là, Je suis passé par les plus hauts sommets et les plus bas de ce qui peut venir avec vous-même. Cela m’a rendu plus équipé pour ce que je devais gérer. «