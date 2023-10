Chère Amy : Mon fils, « Daniel », qui entretenait une relation à long terme avec une femme et a toujours fréquenté des femmes, a maintenant déclaré qu’il était bisexuel et sortait avec « Timothy ».

C’est une première dans notre famille, et je ne sais pas comment ni si je dois en informer le reste de la famille.

Nous nous retrouverons bientôt pour les vacances.

Dois-je en informer la famille à l’avance ou simplement laisser tout le monde surprendre lorsqu’il se présente avec son nouveau petit ami ?

Mon fils et moi vivons dans la même ville, mais le reste de la famille vit hors de notre région, donc ils ne le découvriront probablement pas avant que nous nous réunissions.

Ils sont également très conservateurs et je ne sais pas comment ils vont réagir.

Tes pensées?

– La maman de Daniel

Chère maman : Vous devriez commencer par demander à « Daniel » quelle approche il préférerait.

Aimerait-il que vous préveniez les membres de votre famille concernant « Timothy » ?

Aimerait-il informer lui-même les membres de sa famille de cette relation à l’avance ?

Aimerait-il arriver à une réunion de vacances avec Timothy et simplement laisser les autres membres de la famille faire face à leurs spéculations ou à la prise de conscience naissante de la relation, et laisser les enjeux tomber là où ils peuvent ?

J’ai tendance à préférer laisser ces deux adultes (Daniel et Timothy) gérer cela comme bon leur semble – subtile ou non.

Il n’est pas poli de surprendre les proches avec des révélations à la table des fêtes (même si de nombreuses familles semblent avoir une tradition de le faire), mais la sexualité de votre fils n’est en réalité l’affaire de personne, et ses relations lui appartiennent, à condition qu’elles le soient. il le fait avec honnêteté et intégrité.

Si les membres de la famille n’aiment pas ou n’approuvent pas ses choix, c’est vraiment leur problème. Vous devez aborder cette question sans gêne ni jugement, en offrant à votre fils votre soutien maternel.

Chère Amy : Je me sens parfois dépassée par mes engagements professionnels, familiaux, sociaux et domestiques. Cette sensation peut durer plusieurs heures et je me sens assez paralysée. Bien sûr, cette paralysie ne fait que me retarder encore plus par rapport aux choses que je dois faire.

J’apprécierais quelques conseils sur la façon de gérer cela.

– Accablé

Cher Overwhelmed : Il s’agit d’une expérience courante (pour moi aussi), et j’ai quelques suggestions sur les moyens d’éviter cela au col.

Payez-vous d’abord : cela signifie que vous essayez de commencer chaque journée par des exercices d’aérobic, de préférence à l’extérieur, si possible. Cela peut être énergisant et éclaircir la tête.

Videz votre espace de travail : mettez ces piles dans une boîte (pour l’instant).

Tenez une liste : dressez la liste de tout ce qui, selon vous, doit être fait ce jour-là, même les petites choses. Commencez par les tâches les plus faciles de votre liste et organisez une cérémonie pour rayer ces éléments de la liste dès que vous avez terminé la tâche. C’est tellement satisfaisant !

Décomposez les cases : Si vous avez une pile de factures à payer, dites-vous que vous commencerez par payer deux factures. Il est probable qu’une fois que vous aurez commencé, vous en ferez plus.

Procrastiner : remettez délibérément à plus tard des tâches plus importantes dont vous réalisez qu’elles ne doivent pas être accomplies ce jour-là.

Récompensez-vous : mettez en place un système de « récompense » simple. Par exemple, si vous accomplissez une tâche plus difficile, vous vous récompenserez avec une pause-café.

Respirez : lorsque vous ressentez la surcharge familière et que vos pensées se transforment en un fouillis impénétrable, prenez quelques minutes pour fermer les yeux, respirez profondément et laissez les pensées couler à travers, comme si elles passaient par une fenêtre ouverte.

Chère Amy : J’écris en réponse à « No Offense Intended », écrit par la grand-mère qui ne sait pas quoi faire des photos d’enfance de son petit-fils prises avant sa transition de genre.

Je suis un adulte trans et j’aimerais partager qu’il existe des artistes numériques professionnels qui peuvent m’aider à modifier légèrement d’anciennes photos pour confirmer le sexe d’une personne en transition !

Changer les couleurs, raccourcir ou allonger les cheveux, modifier les styles vestimentaires, etc. peuvent être réalisés sans perdre l’essence précieuse des photos.

Grand-mère pourrait demander à son petit-fils s’il serait intéressé de mettre à jour une sélection de ses anciennes photos pour confirmer son sexe tout au long de sa vie ; cela ferait un joli cadeau pour grand-mère et son petit-fils !

Je sais que je serais absolument ravi de bénéficier d’un soutien aussi attentionné et affectueux.

– Été là

Cher été là : Quelques lecteurs ont suggéré ceci ; Je pense que c’est une excellente idée.

