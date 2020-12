Le nouveau petit ami de Jodi Gordon, Sebastian Blackler (photographié à l’extérieur du Downing Center le 3 décembre) a fait face au tribunal pour une ordonnance de violence appréhendée rendue par la police une semaine après que la star de Neighbours a jailli de leur relation.

Le nouveau petit ami de Jodi Gordon a fait face au tribunal pour une ordonnance de violence appréhendée rendue par la police une semaine après que la star de Neighbours a rendu publique leur relation.

Le gestionnaire de portefeuille d’investissement Sebastian Blackler a comparu brièvement jeudi devant le tribunal local de Downing Centre à Sydney sans Gordon, mais accompagné d’un avocat.

La police a sorti un AVO intérimaire pour protéger Gordon, 35 ans, de Blackler, 30 ans, après s’être rendu chez elle dans sa banlieue est il y a six jours.

L’avocat Matthew Edwards a indiqué que son client résisterait à la demande de prolongation de l’ordonnance de la police.

‘J’ai eu une conversation avec [the prosecutor] aujourd’hui pour négocier l’AVO », a déclaré M. Edwards au tribunal. «Malheureusement, nous n’avons pas résolu le problème.

Blackler a refusé de commenter l’ordonnance lorsqu’il a été approché par Daily Mail Australia devant le tribunal.

La police a été appelée au domicile de Gordon à Double Bay peu après minuit vendredi dernier après avoir signalé une perturbation.

« Vers 12h30, le vendredi 27 novembre 2020, des agents ont été appelés dans une unité à Wiston Gardens à Double Bay », a déclaré un porte-parole de la police de NSW.

« À la suite d’enquêtes, des agents de la banlieue est ont suspendu l’enquête à la demande de la victime. Aucune autre action n’est attendue pour le moment.

La police a par la suite mis fin à un AVO provisoire pour empêcher Blackler d’agresser, de menacer, de traquer, de harceler ou d’intimider Gordon.

Il a également été interdit à Sebastian d’endommager la propriété de Gordon et ne peut pas l’approcher physiquement pendant au moins 12 heures après avoir bu de l’alcool ou pris des drogues illicites.

La police a éliminé un AVO intérimaire pour protéger Gordon, 35 ans (photo dimanche) de Blackler, 30 ans, après s’être rendu chez elle dans sa banlieue est il y a six jours.

Le gestionnaire de portefeuille d’investissement Sebastian Blackler a comparu brièvement jeudi devant le tribunal local de Downing Centre à Sydney sans Gordon, mais accompagné d’un avocat (à gauche)

Jodi Gordon a annoncé sa relation avec le gestionnaire de portefeuille d’investissement britannique Sebastian Blackler en publiant deux photos sur Instagram le 21 novembre. Six jours plus tard, la police a pris une ordonnance provisoire de violence appréhendée protégeant Gordon de Blackler.

Daily Mail Australia ne suggère pas que M. Blackler aurait commis l’une de ces choses et la police n’a porté aucune accusation contre lui.

La fille de Gordon, âgée de six ans, issue de son mariage avec la star de la LNR à la retraite, Braith Anasta, n’aurait pas été présente au moment des troubles à son domicile.

L’incident est survenu six jours seulement après que Gordon se soit vanté de sa relation naissante avec Blackler sur Instagram, où elle a partagé des photos du couple rayonnant se blottissant ensemble.

« Quand la vie devient merveilleuse … », a-t-elle sous-titré le message le 21 novembre.

Il est entendu que Gordon sortait avec Blackler depuis plusieurs semaines avant de rendre leur romance « Instagram officielle ».

Les fans ont félicité la star du feuilleton pour sa nouvelle romance, avec un écrit: « Vous le méritez, Jodi. »

Un autre a écrit: « Si heureux de voir ce miel. Vous le méritez. Tous les deux ont l’air si heureux et éclatants.

Blackler n’a pas le droit d’agresser, de menacer, de traquer, de harceler ou d’intimider Gordon. Il n’y a aucune suggestion qu’il ait fait l’une de ces choses

Blackler est un gestionnaire de portefeuille d’investissement d’origine britannique. On pense que lui et Gordon ont commencé à sortir quelques semaines avant qu’elle ne révèle la relation le 21 novembre.

Gordon s’est vantée de sa relation naissante avec Blackler sur Instagram, où elle a partagé des photos (à gauche) du couple rayonnant en train de s’embrasser. La bachelière Anna Heinrich a publié trois émojis de cœur d’amour et la mannequin Megan Gale commentant « belle » (à droite)

Des amis célèbres ont réagi à la nouvelle, avec The Bachelor Anna Heinrich postant trois emojis d’amour et le mannequin Megan Gale commentant « belle ».

Trois jours après la délivrance de l’AVO provisoire, Blacker a été vue rentrant chez elle avec un sac à vêtements noir sur la banquette arrière d’une voiture.

Un jour plus tôt, Gordon a été aperçu en train de prendre sa fille Aleeia pour une glace

Gordon, qui a remporté un concours de mannequinat à l’âge de 13 ans, a épousé Anasta en octobre 2012 et le couple a annoncé leur séparation en décembre 2015.

De 2005 à 2010, l’acteur a joué Martha MacKenzie dans Home and Away. Elle a remporté une Logie pour les nouveaux talents féminins les plus populaires en 2006.

Gordon a dépeint la professeure d’anglais Elly Conway dans Neighbours de 2015 jusqu’à l’annonce qu’elle avait quitté la série en janvier de cette année.

Gordon, qui a remporté un concours de mannequinat à l’âge de 13 ans, a dépeint la professeure d’anglais Elly Conway dans Neighbours de 2015 jusqu’à ce qu’elle annonce qu’elle avait quitté la série en janvier de cette année

Le magistrat Michael Antrum a ajourné la demande d’AVO jusqu’au 9 décembre.