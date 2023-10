Le nouveau PDG de Walgreens ne mentionne pas les débrayages dans les pharmacies

Jeudi, le nouveau PDG de Walgreens, Tim Wentworth, a brièvement félicité le personnel pharmaceutique de l’entreprise, mais n’a fait aucune mention du débrayage de trois jours ils ont tenu cette semaine en raison des mauvaises conditions de travail.

Ces débrayages reflètent le mécontentement croissant des employés des pharmacies, qui se plaignent depuis des années de devoir composer avec un manque de personnel et des attentes professionnelles lourdes imposées par la direction de l’entreprise. La pandémie de Covid a aggravé ces problèmes, avec de nouvelles tâches telles que les tests et les vaccinations qui mettent encore plus les employés à rude épreuve.

La pression croissante sur le marché du travail n’est que l’un des nombreux défis auxquels Wentworth sera confronté lorsqu’il assumera le rôle de directeur général le 23 octobre.

Il devra également faire face à une baisse des bénéfices en raison de la baisse de la demande de produits Covid et de la transition difficile de Walgreens d’une grande chaîne de pharmacies à une grande entreprise de soins de santé.

Wentworth, lors de la conférence téléphonique sur les résultats de l’entreprise jeudi, a raconté comment un employé d’un magasin à Rochester, New York, « de manière professionnelle et joyeuse » a aidé à délivrer une ordonnance de médicaments essentiels à sa mère.

« C’était le genre d’expérience que j’apprécie et que tout le monde mérite », a déclaré Wentworth dans ses premières remarques en tant que nouveau PDG depuis que Walgreens a annoncé sa nomination mardi.

Il a déclaré que des pharmaciens engagés et d’autres membres de l’équipe peuvent collectivement « améliorer la vie de chaque personne qui franchit notre porte dans la ville natale de ma mère, Walgreens, à Rochester, et dans chaque magasin que nous exploitons ».

Les expériences qu’il a eues avec les employés ont fait de sa décision de rejoindre Walgreens « franchement une décision facile », a ajouté Wentworth.

Ses remarques font en partie écho à une déclaration publiée par l’entreprise plus tôt cette semaine en réponse aux débrayages.

Un porte-parole de Walgreens a vanté les équipes pharmaceutiques de l'entreprise dans le communiqué, soulignant qu'elles travaillent « sans relâche pour servir nos communautés ».

Mais le porte-parole a également reconnu que « les dernières années ont exigé un effort sans précédent de la part des membres de notre équipe ».

Walgreens est engagé et à l’écoute des préoccupations des pharmaciens et des techniciens en pharmacie, a déclaré le porte-parole.

Mais il n’est pas clair si la direction a apporté des changements en réponse aux demandes de ces employés, qui incluent, entre autres, davantage de personnel, la transparence de la paie, le préavis des changements de personnel et d’horaires et la formation obligatoire pour les nouvelles recrues.

En plus d’exécuter et de vérifier les ordonnances, les employés des pharmacies doivent souvent jongler avec les appels téléphoniques des patients, administrer un nombre croissant de vaccins cet automne, travailler avec les compagnies d’assurance sur des questions telles que les co-paiements et les remboursements, effectuer des tests rapides de Covid et de grippe et faire face aux colères. les clients qui voient des temps d’attente plus longs en raison du manque de personnel.