Le nouveau PDG de Twitter sous le feu des liens du WEF

Linda Yaccarino, successeur trié sur le volet d’Elon Musk, préside le groupe de travail sur les médias du Forum économique mondial

La nouvelle PDG de Twitter, Linda Yaccarino, a été attaquée pour sa position influente au Forum économique mondial, le conclave annuel des chefs d’entreprise et de gouvernement à Davos, en Suisse, et son travail avec l’administration du président américain Joe Biden, après l’annonce de vendredi qu’elle le ferait diriger les opérations commerciales sur la plateforme.

Yaccarino, qui dirigeait auparavant l’activité de vente publicitaire de NBCUniversal, est également président exécutif du groupe de travail du Forum économique mondial sur l’avenir du travail. Elle occupe un poste de direction au sein du comité directeur des gouverneurs de l’industrie des médias, du divertissement et de la culture du forum et de son initiative Value in Media. Alors qu’elle a démissionné de son poste chez NBC vendredi, ses responsabilités WEF restent à jour sur son compte LinkedIn à compter de samedi.

Yaccarino préside également l’Ad Council, un puissant groupe de l’industrie de la publicité, et a collaboré avec la Maison Blanche pour promouvoir les vaccins Covid-19 en 2021 avec une campagne de relations publiques dont le titre – » C’est à vous de décider » – s’avérerait ironique compte tenu du changement ultérieur de l’administration Biden. vers mandater les jabs.

Mes soupçons concernant Elon Musk se sont confirmés aujourd’hui. Parmi tous les candidats potentiels au poste de PDG, il a embauché un réveillé #wefpuppet qui est pro vax, et pro #DepeuplementAgenda C’est pourquoi je ne suis pas un abonné payant.#RIPTwitter https://t.co/4VUojTX7vX pic.twitter.com/AjJfpjBupO — Comtesse Myo-Carditis ❌VerseCannon❌💄 (@VerseCannon) 12 mai 2023

Les utilisateurs de Twitter, perturbés par le pedigree mondialiste apparent de leur nouveau leader, ont fait surface un clip du mois dernier montrant Yaccarino s’appuyant sur Musk pour faire de Twitter une plate-forme plus conviviale pour les annonceurs. Dans la vidéo, Yaccarino pousse Musk à ramener le conseil d’influence publicitaire de la plateforme, une réunion trimestrielle entre les dirigeants de Twitter et les trois douzaines d’annonceurs les plus importants, et s’efforce d’obtenir une promesse d’arrêter « tweeter après 3h du matin. »

Musk aurait rencontré le conseil de la publicité une fois après avoir pris ses fonctions de PDG en novembre, mais n’a pas réuni le groupe depuis. Twitter a perdu bon nombre de ses annonceurs suite à la prise de contrôle de Musk, soi-disant en raison de son assouplissement des politiques de modération du contenu.

Le WEF a fait l’objet de spéculations fébriles ces dernières années. Souvent rejetée comme une « théorie du complot », la brochure du fondateur Klaus Schwab « The Great Reset », publiée en 2020, décrit comment la pandémie de Covid-19 peut être utilisée pour déclencher la réorganisation des sociétés traditionnelles en une utopie technocratique mondialiste (ou dystopie, selon sa position).

Malgré son statut récurrent d’homme le plus riche du monde, Musk a publiquement rejeté le WEF, affirmant l’année dernière qu’il avait été invité au forum mais avait refusé d’y aller, et décrivant la conférence comme « un gouvernement mondial non élu que le peuple n’a jamais demandé et ne veut pas. »

Les utilisateurs de Twitter ont inondé la chronologie de Musk de questions sur son choix de PDG, exigeant de savoir pourquoi le critique autoproclamé de la « virus de l’esprit réveillé » avait embrassé un « Marionnette du WEF » avec une histoire de promotion « diversité, équité et inclusion » et autres canards de l’établissement.