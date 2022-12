Le “nouveau PDG” de Twitter remercie Elon Musk, le fil satirique devient viral

Un utilisateur de Twitter devient actuellement viral pour son fil satirique sur le fait de devenir le prochain PDG de l’entreprise. Cela survient alors qu’Elon Musk a perdu un récent sondage dans lequel il a demandé aux gens s’il devait démissionner en tant que chef de Twitter. La comédienne nominée aux Emmy Awards, Bess Kalb, s’est emparée de son compte sur les réseaux sociaux et a partagé un fil de cinq messages remerciant Elon Musk. “Il est bien plus que l’héritier profiteur de l’apartheid d’un propriétaire de mine d’émeraude qui le déteste ouvertement, c’est un homme dont le seul ami actuel est Jared Kushner. Je sais qu’avec son savoir-faire et sa prévoyance irréprochable,

@elonmusk ira certainement sur Mars”, a-t-elle écrit.

Elle a en outre mentionné comment Elon Musk avait gagné plus de 68 000 $ grâce à son innovation phare Twitter Blue ! « Chez Twitter, nous le remercions pour cette idée intelligente et lucrative et lui souhaitons le meilleur dans ses futurs projets. Nous savons qu’ils seront formidables et n’exploseront qu’une poignée de personnes”, a-t-elle écrit. Voici le fil :

Je peux enfin annoncer : Je suis honoré, honoré et franchement encore sous le choc d’être le nouveau PDG de @Twitter. Bien que nous n’ayons pas toujours été d’accord (les mèmes d’Edgelord ! Le fiasco de la vérification ! La blague de “l’évier” étant toute l’étendue de son plan d’affaires !) Je suis ravi @Elon Musk a pris un chan— Bess Kalb (@bessbell) 21 décembre 2022

Il est bien plus que l’héritier profiteur de l’apartheid d’un propriétaire de mine d’émeraude qui le déteste ouvertement, c’est un homme dont le seul ami actuel est Jared Kushner. Je sais qu’avec son savoir-faire et sa prévoyance irréprochable, @Elon Musk ira certainement sur Mars dans sa vie— Bess Kalb (@bessbell) 21 décembre 2022

Ouah! Merci à tous pour cette formidable démonstration de soutien ! Ma première journée se passe très bien. Conformément à la bonne et sensée méthode du PDG sortant, j’utiliserai le sondage suivant pour effectuer toutes les embauches. “Avez-vous implanté une puce dans le cerveau des singes et elle a tué tous les singes ?” – Bess Kalb (@bessbell) 22 décembre 2022

Le tweet est maintenant devenu viral et a amassé plus de 56 000 likes. “Cette tempête de tweets est insensée – et je veux dire que c’est la forme de complément la plus élevée possible”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “C’est génial et encore plus délicieux qu’elle ait protégé ses tweets. Lol. en particulier, j’en suis sûr.”

Le sondage mis en place par Musk le 19 décembre 2022 est terminé et les résultats semblent pencher vers les utilisateurs souhaitant qu’il “démissionne à la tête de Twitter”. Mais, la question se pose, “Va-t-il vraiment quitter la tête de l’application bluebird ?’ Peut-être que son tweet l’a dit. “Je respecterai les résultats de ce sondage”, a déclaré le propriétaire de Tesla après avoir demandé : “Dois-je démissionner de la tête de Twitter ?”

Les internautes, cependant, ont critiqué Musk pour avoir laissé une décision aussi importante entre les mains du public. “Si les chefs doivent se retirer en raison d’un concours de popularité, la plupart des chefs seraient absents lorsque les marchés sont mauvais.”

Un autre commentaire ironique disait : “Imaginez si notre pays était dirigé de cette façon.”

