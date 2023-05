Le nouveau PDG de Twitter est un dirigeant de NBCUniversal avec des liens étroits avec l’industrie de la publicité – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

Elon Musk a confirmé que le nouveau PDG de Twitter sera Linda Yaccarino de NBCUniversal, un cadre ayant des liens étroits avec l’industrie de la publicité.

« Je suis ravi d’accueillir Linda Yaccarino en tant que nouveau PDG de Twitter! » Musk a écrit dans un tweet vendredi. Il a ajouté que Yaccarino « se concentrera principalement sur les opérations commerciales » tandis que Musk restera étroitement lié à la conception de produits et aux nouvelles technologies.

Avant cette annonce, NBCUniversal a déclaré vendredi que Yaccarino quitterait immédiatement ses fonctions de présidente de la publicité et des partenariats mondiaux.

Musk, qui a acheté Twitter l’automne dernier et le dirige depuis, a longtemps insisté pour qu’il démissionne de son poste de cadre supérieur dans l’entreprise, qui s’appelle désormais X Corp.

Cependant, peu s’attendent à ce que Musk se retire du processus de prise de décision sur Twitter.

« Alors qu’il s’éloigne du titre de PDG, il est peu probable que Musk recule d’appeler les coups de feu », a déclaré Mike Proulx, directeur de recherche chez Forrester Research.

Yaccarino, avec des racines profondes dans l’industrie de la publicité, pourrait être un pivot dans l’avenir de Twitter.

Attirer les annonceurs est essentiel pour Musk et Twitter après que beaucoup ont fui dans les premiers mois après sa prise de contrôle de la plate-forme de médias sociaux, craignant de nuire à leurs marques dans le chaos qui a suivi. Musk a déclaré fin avril que les annonceurs étaient revenus, mais n’a fourni aucun détail.

Mark DiMassimo, fondateur et chef de la création de l’agence de publicité DiGo, a déclaré que Yaccarino avait intégré et numérisé avec succès les ventes d’annonces chez Comcast et NBC – et que ses antécédents de vente croisée d’annonces sur différentes plates-formes pourraient plaire à Musk alors qu’il tente de transformer Twitter d’un société de médias sociaux à une plus grande plate-forme médiatique.

Yaccarino a travaillé chez NBCUniversal pendant près de 12 ans – avec son équipe générant plus de 100 milliards de dollars de ventes publicitaires depuis 2011, note la biographie de son entreprise.

Selon LinkedIn, Yaccarino était auparavant président de NBC pour la publicité et les partenariats avec les clients et président des ventes de divertissement par câble et de publicité numérique. Avant son passage chez NBC, Yaccarino a travaillé pour la société mondiale de divertissement Turner pendant près de deux décennies.

Le mois dernier, Yaccarino a interviewé Musk sur une scène de Miami le mois dernier devant des centaines d’annonceurs.

« Si quelqu’un peut traduire la vision de Musk en avantages pour les spécialistes du marketing, elle pourra le faire », a déclaré DiMassimo vendredi, avant la confirmation de Musk. « Même s’il y a du scepticisme et que tous les spécialistes du marketing vivent actuellement dans l’état » montrez-moi « en ce qui concerne Twitter, si en fait elle va sur Twitter, c’est une décision extrêmement rassurante. »

Proulx a ajouté que la publicité n’est pas le seul défi auquel le nouveau PDG de Twitter sera confronté – après tout, Musk a « fondamentalement modifié » Twitter à la fois en tant que produit et communauté, sans doute « pour le pire ».

Le mandat de Musk à la tête de Twitter a été chaotique. Il a commencé sa première journée en licenciant les hauts dirigeants de l’entreprise, suivis d’environ 80% de son personnel, ce qui signifie que Twitter a beaucoup moins d’ingénieurs pour s’assurer que le site fonctionne correctement et beaucoup moins de modérateurs de contenu pour l’aider à se débarrasser des discours de haine, cruauté envers les animaux et violence graphique.

Il a bouleversé le système de vérification de la plate-forme et a réduit les garanties contre la propagation de la désinformation. Ce sont certains de ces changements – ainsi que le propre penchant de Musk pour la diffusion de fausses informations et le dialogue avec d’éminents théoriciens du complot et des personnalités d’extrême droite – qui, selon les analystes, ont aigri de nombreux annonceurs sur la plate-forme.

Pour regagner la confiance des annonceurs, il faudra stabiliser Twitter et veiller à ce que les décisions clés concernant les produits soient prises de manière réfléchie et délibérée et non, comme Musk l’a souvent fait, sur un coup de tête, inspiré par le tweet d’un fan ou une pensée passagère. Les initiés de l’industrie décrivent Yaccarino comme un leader du marketing avec une expertise clé en publicité, mais si elle veut réussir du côté commercial, elle aura besoin de l’adhésion de Musk du côté produit.

Les changements de politique de Musk ont ​​conduit à des divisions parmi les utilisateurs, dont certains ont quitté la plate-forme. Il y en avait plus vendredi, mais de la part de certains des partisans les plus bruyants de Musk.

Certains se sont concentrés sur l’affiliation de Yaccarino au Forum économique mondial, une organisation que Musk a précédemment critiquée, suggérant que cela pourrait signaler un éloignement des «valeurs 2.0» de Musk pour Twitter. Jeudi, cependant, Musk a déclaré que « l’engagement de la plateforme envers la transparence open source et l’acceptation d’un large éventail de points de vue reste inchangé ».

D’autres ont également remis en question les tendances politiques de Yaccarino. En 2018, Donald Trump a nommé Yaccarino pour siéger à son Conseil sur la condition physique et la nutrition sportives pendant deux ans. En tant que présidente du Ad Council en 2021 et 2022, elle a également travaillé avec la Maison Blanche Biden pour aider à créer une campagne de vaccination contre les coronavirus qui a touché plus de 200 millions d’Américains.

En novembre dernier, Musk a été interrogé devant le tribunal sur la façon dont il partageait son temps entre Tesla et ses autres sociétés, notamment SpaceX et Twitter. Musk a dû témoigner lors du procès devant la Cour de chancellerie du Delaware concernant la contestation par un actionnaire de son plan de rémunération potentiellement de 55 milliards de dollars en tant que PDG de la société de voitures électriques.

Musk a déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention d’être PDG de Tesla et qu’il ne voulait pas non plus être directeur général d’une autre entreprise, préférant se considérer comme un ingénieur. Musk a également déclaré à l’époque qu’il s’attendait à ce qu’une restructuration organisationnelle de Twitter soit achevée au cours de la semaine prochaine. Cela fait presque six mois qu’il a dit ça.

En plaisantant avec les abonnés de Twitter à la fin de l’année dernière, Musk a exprimé son pessimisme quant aux perspectives d’un nouveau PDG, affirmant que cette personne « doit aimer beaucoup souffrir » pour diriger une entreprise qui « a été sur la voie rapide de la faillite ».

« Personne ne veut le travail qui peut réellement maintenir Twitter en vie. Il n’y a pas de successeur », a tweeté Musk à l’époque.

Droits d’auteur 2023 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception