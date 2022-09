Le nouveau PDG de Starbucks, Laxman Narasimhan, succède à Howard Schultz

Starbucks a nommé jeudi Laxman Narasimhan comme son prochain directeur général.

Narasimhan a récemment occupé le poste de PDG de la société de santé et d’hygiène Reckitt, qui possède des marques telles que Lysol, Durex et Mucinex. Il a annoncé plus tôt jeudi qu’il quittait ce poste. Il rejoindra Starbucks en octobre, découvrira l’entreprise et son plan de réinvention, avant d’assumer le poste le plus élevé en avril.

Jusque-là, Howard Schultz continuera en tant que PDG par intérim de la chaîne de café, il est devenu un géant mondial. Schultz restera au conseil d’administration de Starbucks après que Narasimhan lui succède.

Schultz est à la barre depuis avril, lorsque son successeur trié sur le volet, Kevin Johnson, a pris sa retraite après cinq ans de travail. Schultz est revenu dans l’entreprise en tant que PDG par intérim, gagnant seulement 1 $ pour son salaire. Entre-temps, Schultz et le conseil d’administration de Starbucks cherchaient un successeur à long terme, avec l’intention d’annoncer le nouveau PDG à l’automne. (La chaîne de café a ramené le Pumpkin Spice Latte et d’autres éléments du menu d’automne mardi.)

Schultz a précédemment déclaré qu’il souhaitait réinventer l’expérience des employés, des clients et des magasins pour tenir compte de la façon dont le monde a changé depuis la pandémie. La société organise une journée des investisseurs le 13 septembre à Seattle, où elle devrait dévoiler plus de détails sur les changements audacieux qu’elle prévoit d’apporter.

Starbucks a déclaré dans un communiqué de presse que Schultz restera “étroitement impliqué” dans le plan et agira en tant que conseiller de Narasimhan.

Narasimhan a précédemment travaillé chez PepsiCo, en tant que directeur commercial mondial, entre autres rôles. Avant de travailler chez le géant de l’alimentation et des boissons, il était associé principal chez McKinsey.

En tant que PDG, il devra relever de nombreux défis. Sur son marché domestique, Starbucks fait face à une pression syndicale, avec plus de 200 magasins aux États-Unis votant pour s’organiser sous Workers United. La bataille a donné lieu à des gros titres négatifs et à des batailles juridiques. L’inflation n’a pas encore nui aux ventes, mais elle a fait grimper les prix des menus. Et la Chine, son deuxième marché, peine à rebondir après la pandémie, entravée par la politique zéro Covid du pays.

“Son expérience approfondie et pratique de la conduite de transformations stratégiques dans des entreprises mondiales en contact avec les consommateurs fait de lui le choix idéal pour accélérer la croissance de Starbucks et saisir les opportunités qui s’offrent à nous”, a déclaré la présidente du conseil d’administration de Starbucks, Mellody Hobson, dans un communiqué.