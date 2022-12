Le nouveau PDG de FTX, John J. Ray, gagne 1 300 $ de l’heure

Le PDG de FTX, John J. Ray, s’appuie sur une équipe qu’il a appris à connaître au fil des années de restructurations de faillites, et la société leur verse des millions pour le travail qu’ils font pour déballer l’enchevêtrement de comptes et de dossiers de mauvaise qualité de FTX.

Ray et son équipe de direction ne sont pas comme des employés typiques qui travaillent directement pour l’entreprise. Au lieu de cela, comme les banquiers et les avocats qui travaillent sur la procédure de faillite, la nouvelle équipe de direction est composée d’entrepreneurs professionnels indépendants. Cela signifie, entre autres, qu’ils sont payés immédiatement, avant que les investisseurs FTX ne reçoivent une compensation pour leurs pertes.

Selon documents judiciaires, le nouveau PDG de FTX percevra 1 300 $ de l’heure plus des “dépenses raisonnables” pour son travail de démêlage de ce que l’avocat américain Damian Williams a appelé “l’une des plus grandes fraudes de l’histoire américaine” lors d’une conférence de presse mardi. Cela équivaut à 2,6 millions de dollars annualisés, en supposant que Ray travaille une semaine de travail standard de 40 heures pendant cinquante semaines sur un an, ce qui permet deux semaines de vacances non payées.

Dans un cas de faillite sur lequel Ray a travaillé, il a facturé environ 156 heures sur une période de deux mois, lui rapportant 120 582 $, de sorte que ses factures pour FTX peuvent augmenter ou diminuer.

À titre de comparaison, lorsque Ray a mené Enron à travers son propre processus de récupération de fraude en 2005, dirigeant la société d’énergie pendant une partie de sa faillite en tant que président-directeur général, il a collecté un montant plus modeste de 1,2 million de dollars sur une base annualisée.

Ray a également une équipe soudée qui a travaillé avec lui sur au moins trois faillites au cours des trois dernières décennies, y compris la restructuration d’Enron au début des années 2000, Nortel en 2009 et Groupe de construction navale outre-mer en 2014.

Ces armes à feu à louer sont :

Kathryn Schultea, directrice administrative, qui travaille avec Ray depuis Enron. Elle est aussi la président et chef de la direction de RLKS, et a servi chez Enron et les sociétés de faillite qui lui ont succédé de 1999 à 2014, pour finalement assister Ray en tant que directeur administratif en 2008.

Mary Cilia, directrice financière

Raj Perubhatla, directeur de l’information

LKS facture 975 $ de l’heure par personne, soit 5,85 millions de dollars annualisés, pour ces trois autres dirigeants, qui sont sous contrat par l’intermédiaire de RLKS Executive Solutions, une entreprise spécialisée dans la location d’agents de faillite. Les dirigeants de RLKS supervisent les efforts administratifs, financiers et informatiques : un élément essentiel de la reconstruction de ce que Ray a appelé “un échec total des contrôles de l’entreprise à tous les niveaux”.

Le total pour les quatre agents s’élève donc à 4 225 $ de l’heure, soit 8,45 millions de dollars annualisés.

FTX a récupéré environ 1 milliard de dollars d’actifs jusqu’à présent, mais il pourrait s’écouler des mois ou des années avant que les créanciers ne soient rétablis. La restructuration d’Enron a duré plus d’une décennie. La procédure de Nortel se poursuit toujours en 2022, plus de 11 ans plus tard.