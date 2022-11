Le nouveau PDG de FTX déclare que Crypto Exchange a subi un “échec complet des contrôles d’entreprise”

Le nouveau PDG de l’échange de crypto en difficulté FTX a aidé à gérer l’un des effondrements financiers les plus infâmes des dernières décennies, mais a qualifié la situation de FTX d’échec comme il ne l’avait jamais vu auparavant. dans un dépôt au tribunal de faillite jeudi. FTX, le deuxième plus grand échange de crypto-monnaie, a déposé son bilan vendredi après une bourse rivale, Binance, a renoncé à un accord pour l’acquérir. L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a démissionné et est dit être aux Bahamas.

“Jamais dans ma carrière je n’ai vu un échec aussi complet des contrôles d’entreprise et une absence aussi complète d’informations financières fiables comme cela s’est produit ici”, a écrit le nouveau PDG de FTX, John J. Ray III, dans le dossier du tribunal de la faillite.

“De l’intégrité compromise des systèmes et de la surveillance réglementaire défectueuse à l’étranger, à la concentration du contrôle entre les mains d’un très petit groupe d’individus inexpérimentés, peu sophistiqués et potentiellement compromis, cette situation est sans précédent”, a écrit Ray. Ray avait précédemment pris le contrôle d’Enron lors de sa scandale et faillite au début des années 2000.

Il appartiendra désormais à Ray de guider l’entreprise tout au long du processus de faillite et les enquêtes sur l’entreprise. Il a été signalé que FTX a également subi un piratage possible dans lequel des centaines de millions de dollars en crypto-monnaie ont apparemment disparu. Il reste à voir si les clients FTX recevront l’argent qu’ils ont déposé auprès de l’échange.

Bankman-Fried, en une interview avec Vox publiée mercredia qualifié le dépôt de bilan d’erreur et a suggéré qu’il aurait pu sauver FTX s’il avait conservé le contrôle de l’entreprise.