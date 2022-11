Le nouveau PDG de Disney, Bob Iger, doit résoudre des problèmes qu’il a contribué à créer

Le nouveau PDG de Disney est son ancien PDG : Bob Iger, qui a dirigé l’entreprise pendant des années et l’a confiée à son lieutenant Bob Chapek en 2020, est de retour, et Chapek est sorti.

Cette nouvelle est très excitante pour les gens qui travaillent à Hollywood et dans la Silicon Valley, et normalement je vous dirais que si vous n’êtes pas dans la technologie et les médias, cela ne devrait rien vous dire. Mais celui-ci est différent. C’est une décision de l’exécutif qui en dit long sur l’état de l’industrie des médias, qui essaie de comprendre comment s’adapter aux changements sismiques que la technologie a apportés à la façon dont nous consommons les médias.

Il existe de nombreuses théories sur la raison pour laquelle Chapek a été expulsé, qui pourraient toutes avoir des degrés de vérité. Les deux hommes auraient eu une relation tendue tout au long du court mandat de Chapek; Chapek avait bouleversé Hollywood en se battant publiquement avec la star de Marvel Scarlett Johansson pour de l’argent; peut-être plus important encore, il avait démoralisé les employés de Disney à cause de la façon maladroite dont il avait géré les attaques du gouverneur de Floride Ron DeSantis contre l’entreprise. (Il y avait aussi beaucoup de gratter la tête quand Iger est parti Il y a quelques années.)





Enregistrez-vous pour recevoir le bulletin d’informations

Kafka dans les médias

Peter Kafka rend compte de la collision des médias et de la technologie.

Mais la chose la plus importante à comprendre à propos du retour d’Iger a moins à voir avec les particularités de Disney qu’avec l’industrie des médias en général : quand Iger a quitté Disney, tout le monde dans les médias essayait de devenir Netflix – à croissance rapide, tout en streaming, et prêts à brûler de gros tas d’argent pour que ça marche – parce que c’est ce que Wall Street voulait qu’ils deviennent.

Aujourd’hui, Wall Street a changé d’avis. C’est pourquoi l’action Disney – ainsi que celle de la plupart des grandes entreprises de médias, y compris Netflix – a chuté. Une part de Disney valait près de 200 dollars au printemps 2021 ; maintenant, il vaut la moitié de cela, et c’est après que les investisseurs lui ont donné un coup rapide ce matin après l’annonce du retour d’Iger.

“C’est un paysage très différent d’il y a 18 mois”, m’a envoyé un cadre chez l’un des concurrents de Disney. “J’espère qu’il pourra trouver le modèle. Personne ne l’a encore fait.

Le nouveau modèle théorique : découvrez comment créer un service de streaming pour lequel les gens paieront, mais sans dépenser un milliard de dollars. Au cours des neuf derniers mois, Disney a perdu plus de 2,5 milliards de dollars en streaming, et il a perdu 1 milliard de dollars supplémentaires par an. plus tôt – tout en continuant à soutenir les entreprises existantes, comme la télévision par câble, qui gagnent beaucoup d’argent mais sont en déclin permanent.

Ainsi, d’une part, Iger se retrouvera dans le même bateau que le reste de l’industrie. Comcast, Warner Bros. Discovery et Paramount sont tous aux prises avec le même problème et le même scepticisme des investisseurs.

D’un autre côté, il y a une justice poétique ici, puisque c’est lui qui a lancé le bateau pour commencer. En 2017, Iger a annoncé qu’au lieu de vendre son contenu à Netflix, ce que Disney avait fait pendant des années, il créerait un concurrent de Netflix. Puis il a doublé en achetant une grande partie de la 21st Century Fox de Rupert Murdoch, selon la théorie selon laquelle il aurait besoin de beaucoup de films, d’émissions de télévision et de leur propriété intellectuelle associée pour s’attaquer à Netflix.

Les investisseurs ont applaudi tout cela, même quand Iger leur a dit que cela coûterait des milliards de pertes. Et les concurrents de Disney ont tous tenté des versions du même livre de jeu. Iger a lancé Disney + à l’automne 2019, sous des applaudissements enthousiastes. Quelques mois plus tard, il partit en déclarant que son travail était terminé.

Maintenant, il s’avère qu’Iger a encore beaucoup de travail à faire, même si nous devinons encore de quel type de travail il s’agira. Peut-être a-t-il simplement besoin de renforcer les troupes, tout en parlant gentiment à Wall Street, qui l’adore – “Nous pensons que les investisseurs apprécieront la transparence et rendront à Disney une partie de sa magie perdue depuis longtemps avec un récit plus fort qui fera remonter le stock à nouveau.” l’analyste Michael Nathanson a écrit dans une note ce matin. Peut-être qu’il trouvera comment modifier le contenu de Disney, qui peut être bienvenu après des années de domination de la culture mondiale avec les produits Marvel, Star Wars et Pixar.

Ou peut-être y a-t-il un grand changement structurel brillant en cours, qui pourrait soit transformer l’entreprise, soit faire croire aux gens qu’elle a été transformée. Peut-être qu’il y a autre chose à acheter – Netflix, par exemple. (Remarque : “Disney ou Apple ou quelqu’un devrait acheter Netflix” est l’un des récits préférés de l’industrie des médias, quelle que soit la taille de Netflix en ce moment. Mais notez également La note de purée du fondateur de Netflix, Reed Hastings, à Iger sur Twitter la nuit dernière.)

Une note de prudence à ce sujet: alors qu’Iger est à juste titre félicité pour trois acquisitions qu’il a faites et qui ont transformé l’entreprise – Pixar, Lucasfilm et Marvel, toutes prises à quelques années d’intervalle – cela ne garantit pas les performances futures.

Il est tout à fait raisonnable, par exemple, d’affirmer qu’Iger a considérablement surpayé pour les actifs de Fox qu’il a acquis, qui n’ont pas encore apporté beaucoup d’avantages au-delà de la suppression d’un concurrent. Et Iger est venu très, très près d’acheter à la fois Vice et Twitter – deux mouvements qui auraient garanti d’énormes maux de tête et très probablement de réelles pertes.

Et tandis que l’industrie des médias aime Iger – sur ma version de Twitter hier soir, les gens se sont effondrés pour décrire à quel point ils étaient excités par son retour surprise – cela en soi est un risque. Si Iger était resté à l’écart de Disney, tout ce qui est arrivé à l’entreprise pourrait être attribué aux échecs de son successeur (peu importe qu’Iger soit celui qui a choisi ce successeur). Maintenant, s’il ne parvient pas à résoudre un problème qu’il a contribué à créer, une partie de sa propre réputation pourrait être en jeu.