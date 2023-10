Costco met en œuvre un « plan de succession de longue date », la société a annoncé hier (19 octobre).

Craig Jelinek, qui dirigeait la grande distribution américaine depuis 11 ans, quittera ses fonctions et Ron Vachris, directeur de l’exploitation depuis février 2022, prendra la relève le 1er janvier 2024. Vachris, actuellement président, continuera également à conserver ce poste.

Le PDG sortant de 71 ans et son successeur de 58 ans « ont travaillé main dans la main au cours des vingt et un derniers mois dans le rôle de Ron en tant que président et pendant de nombreuses années auparavant », a noté la société de Washington. Après tout, Vachris, qui a débuté comme conducteur de chariot élévateur chez Costco, travaille dans l’entreprise depuis une quarantaine d’années – soit presque toute son histoire étant donné qu’elle a été fondée en 1983 – et Jelinek a également été là tout le temps.

Le détaillant-entrepôt membre a embauché l’initié en raison de « une culture très forte et un vaste bassin de talents en gestion », a déclaré Jelinek. « J’ai une confiance totale en Ron et je pense que nous avons la chance, en tant qu’entreprise, d’avoir un dirigeant de son calibre pour me succéder.

Vachris est probablement une valeur sûre. Les données sur qui s’en sort le mieux – un initié ou un étranger – sont loin d’être concluantes. Mais ce qui est clair, c’est que le premier risque représente un risque moindre. En règle générale, les PDG externes ont tendance à afficher des résultats plus extrêmes, à la fois positifs et négatifs, que l’embauche en interne, Des études montrent. Mais c’est aussi parce que les initiés, contraint en raison de leurs décisions et relations passées, peuvent hésiter à prendre des mesures plus importantes et plus audacieuses.

Personnes d’intérêt : anciens PDG de Costco

Comme Vachris, Jelinek a également été perfectionné et préparé pour son poste pendant des années avant de le prendre en charge en 2012. Il a succédé au seul autre PDG que l’entreprise avait eu jusque-là, le co-fondateur James Sinegal.

Jelinek restera chez Costco jusqu’en avril 2024 dans un rôle consultatif, et il restera membre du conseil d’administration au moins jusqu’à la réélection lors de l’assemblée annuelle de Costco dans un peu plus de deux mois.

Des PDG et de Costco, en chiffres

78% : Successions de PDG qui étaient internes à l’ère du Covid, selon le rapport de Forbes citant Bonnie Gwin de Heidrick & Struggles. La voie la plus populaire vers le poste de PDG était le poste de COO, comme dans le cas de Vachris.

8 années: Durée moyenne des mandats des PDG

11-15 ans : Lorsque survient un pic de performance sous la direction d’un PDG, tel que mesuré par le rendement total pour l’actionnaire par rapport au marché

20 % : Des PDG qui peuvent attendre 11 à 15 ans pour constater une telle surperformance

Quintuple: De combien la valeur des actions de Costco a augmenté pendant le mandat de Jelinek

617 à 861 : Augmentation du nombre total d’entrepôts Costco aux États-Unis et à l’international pendant le mandat de Jelinek

1,50 $ : Coût du combo immuable de hot-dog et de soda de Costco. Jelinek a déclaré en plaisantant au public lors d’un déjeuner de la Chambre de commerce d’Issaquah en 2018 que Sinegal avait déclaré qu’il « tuerait » Jelinek si les prix des hot-dogs augmentaient. À la fin de l’année dernière, le directeur financier Richard Galanti a déclaré que le prix du repas de hot-dog serait restent les mêmes « pour toujours ». Seul le temps nous dira si Vachris tient bon face à Costco.