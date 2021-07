Le nouveau PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​succède à Jeff Bezos

Le fondateur et PDG d’Amazon.com, Jeff Bezos. Getty Images

Ann Hiatt se souvient que Jeff Bezos n’aimait pas s’asseoir longtemps. En tant qu’assistant exécutif du PDG d’Amazon de 2002 à 2005, Hiatt a été chargé de suivre les allées et venues de Bezos. À cette époque, le détaillant Internet à croissance rapide avait emménagé dans un bâtiment de style Art déco qui était autrefois le site d’un hôpital de la Marine américaine. Il faudra des années avant qu’Amazon ne s’installe dans une série de bâtiments en verre étincelant au centre-ville de Seattle, avec un campus qui s’étend sur plusieurs pâtés de maisons et comprend trois orbes de verre remplis de plantes du monde entier. Bezos a refusé de prendre l’ascenseur jusqu’au bureau du 14e étage d’Amazon dans le bâtiment historique, communément appelé l’ancien PacMed Center, se souvient Hiatt. Au lieu de cela, il montait et descendait les marches, souvent, sans transpirer. « Il est comme un chiot. Il faisait des tours et il n’était jamais fatigué », a déclaré Hiatt dans une interview. « C’est Jeff. Il ne pouvait pas être retenu. » Cette image de Bezos capture le dynamisme et l’énergie incessants qui propulseraient l’ascension fulgurante d’Amazon d’un libraire sur Internet au plus grand détaillant en ligne et société de cloud computing au monde. Aujourd’hui, après près de trois décennies, le fondateur de 57 ans se prépare à consacrer son énergie à d’autres activités. À partir de lundi – 27 ans jour pour jour après la constitution d’Amazon – Bezos deviendra président exécutif du conseil d’administration d’Amazon, cédant le titre de PDG à son ancien protégé, le patron du cloud computing Andy Jassy. Bezos quitte le poste de PDG à une époque de grand succès pour l’entreprise, Amazon dépassant pour la première fois les 100 milliards de dollars de ventes trimestrielles en février.

Bien que Bezos n’aille pas loin, il quitte toujours Jassy pour faire face à de nombreux maux de tête liés à la gestion des affaires quotidiennes, dont certains sont plus intenses qu’auparavant. Amazon est sondé par les régulateurs antitrust aux États-Unis et à l’étranger. Il fait face à la pression des législateurs qui disent qu’il devrait se concentrer sur le fait d’être une meilleure entreprise citoyenne. Au sein de l’entreprise, les employés expriment régulièrement des griefs sur les conditions de travail et, en première ligne, ont rencontré les syndicats pour explorer la possibilité de s’organiser.

Lancement de « la plus grande librairie de la Terre »

Bezos était vice-président du fonds spéculatif de Wall Street DE Shaw lorsqu’il a eu l’idée de lancer une librairie en ligne. Il a démissionné en 1994 et a déménagé à travers le pays à Seattle, où il a acheté une maison en banlieue et a fondé l’entreprise qui deviendrait Amazon à partir de son garage. La société s’appelait presque « Cadabra », mais cela ressemblait trop à « cadavre », alors Bezos a choisi Amazon à la place. Le site a ouvert ses portes le 16 juillet 1995. Sa page d’accueil a accueilli les utilisateurs avec la proclamation d’être « la plus grande librairie de la Terre », couvrant un million de titres et offrant des « prix constamment bas ». Au cours du premier mois de son lancement, Amazon avait vendu des livres dans tous les États des États-Unis et dans 45 pays à travers le monde. « Je me souviens avoir volé jusqu’à Seattle pour visiter l’entreprise dans ses bureaux de First Avenue, en face d’une clinique de seringues gratuite dans un quartier assez miteux de Seattle », a déclaré à CNBC John Doerr, un des premiers investisseurs d’Amazon et président de la société de capital-risque Kleiner Perkins. » Tech Check » le vendredi. « Nous avons construit ces tables à partir de portes de bureau que nous avons achetées chez Home Depot. Nous sommes allés en ligne avec un site Web très rapide et nous pouvions livrer tous les livres du monde dans un délai plus court à de meilleurs prix que quiconque dans le monde. »

Après une introduction en bourse réussie en 1997 qui a fait de Bezos un millionnaire, le PDG a réussi à naviguer sur Amazon dans la bulle Internet. Au milieu des années 2000, Bezos avait commencé à étendre la concentration d’Amazon au-delà de la vente en ligne et vers l’informatique en nuage, le divertissement vidéo et les appareils. Il a entrepris des projets de grande envergure en dehors d’Amazon, tels que la création de la société de fusées Blue Origin, qu’il a financée en vendant des milliards d’actions Amazon. Bezos a souvent eu une vision à long terme des activités d’Amazon, qui impliquaient de donner la priorité à la croissance sur les bénéfices, au grand désarroi de Wall Street. Dans un échange remarquable, l’ancien directeur financier d’Amazon, Tom Szkutak, a fait pression sur Bezos sur le budget d’Amazon pour son projet naissant de liseuse Kindle, lancé en 2007, selon un ancien vice-président d’Amazon. Bezos a répondu en plaisantant: « Eh bien, combien d’argent avons-nous à la banque? » Bezos est l’homme le plus riche du monde, ce qui en fait la cible des politiciens et des défenseurs qui cherchent à réduire les inégalités de revenus et le considèrent comme un exemple de pouvoir d’entreprise incontrôlé. Il est désormais un invité régulier des Oscars et il a régulièrement accru sa présence dans la capitale nationale en acquérant, entre autres, le Washington Post. Il a été mis sous les projecteurs lorsqu’il est devenu une cible directe de l’ancien président Donald Trump. Dans des interviews, d’anciens employés d’Amazon ont suggéré que la personnalité plus douce de Jassy, ​​ainsi que le fait qu’il n’est pas largement connu en dehors des cercles de la Silicon Valley, pourraient finir par travailler à l’avantage d’Amazon alors qu’il méprise ses détracteurs. « Andy représentera Amazon lorsque le Congrès ou d’autres parties prenantes viendront appeler et demander ou poser des questions difficiles », a déclaré John Rossman, cadre chez Amazon au début des années 2000 et auteur de « The Amazon Way ». « Peut-être, à certains égards, ne pas être le fondateur l’aidera à être encore plus efficace dans ces dialogues. »

La prochaine itération d’Amazon

La transition de Bezos à Jassy ne changera pas grand-chose. Jassy est imprégnée de la culture d’entreprise d’Amazon, ayant contribué à concevoir le principes fondamentaux du leadership qui guident les employés. Jassy a également servi d' »ombre » à Bezos au début des années 2000. Les ombres agissent comme un « double cerveau » pour Bezos, offrant une autre paire d’yeux et d’oreilles lors des réunions, a déclaré Hiatt. Connu officiellement sous le nom d’assistant technique, ils sont copiés sur chaque e-mail et itinéraire de vol et aident à récapituler les événements de chaque jour pour préparer le prochain.

Andy Jassy, ​​directeur général des services Web chez Amazon.com Inc., écoute lors du Sommet Amazon Web Services à San Francisco le 19 avril 2017. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images