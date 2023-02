Le nouveau PC Premium Galaxy Book3 Ultra de Samsung disponible en précommande le 14 février avec une disponibilité mondiale à partir du 22 février

Les séries phares de PC hautes performances de Samsung, Galaxy Book3 Pro et Book3 Pro 360, réalisent des précommandes record

Samsung Electronics a annoncé que le Galaxy Book3 Ultra est disponible en précommande à partir d’aujourd’hui, le 14 février, avec une disponibilité mondiale à partir du 22 février. Design élégant.

Le Galaxy Book3 Pro et le Book3 Pro 360 ont été disponibles en précommande mondiale le 1er février. La dernière série Galaxy Book Pro a suscité un intérêt record de la part des consommateurs, générant plus que le double des précommandes de la série Galaxy Book2 Pro de l’année dernière. .

“Chez Samsung, Ultra signifie grand, audacieux et le meilleur, quelle que soit la catégorie. C’est pourquoi nous sommes ravis d’apporter l’héritage Ultra à notre gamme de PC, offrant la connectivité multi-appareils transparente et les performances ultra-élevées que les utilisateurs exigent », a déclaré TM Roh, président et responsable de Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics. “Le Galaxy Book3 Ultra répond aux attentes du marché en matière d’ordinateur portable ultra-performant, en particulier pour les consommateurs intéressés par les jeux et la création de contenu qui ont besoin de performances puissantes.”

En tant que première édition Ultra de la gamme Galaxy Book, le Galaxy Book3 Ultra intègre un processeur et un processeur graphique améliorés offrant un choix des derniers processeurs Intel de 13e génération.® Processeurs Core™ i7 ou i91 ainsi qu’un NVIDIA® GPU pour ordinateur portable GeForce RTX™ 4050 ou 4070.2 L’écran 3K (2880 × 1800) Dynamic AMOLED 2X avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz offre une expérience visuelle vive et fluide avec des détails incroyablement fins. Le Galaxy Book3 Ultra se présente sous une forme incroyablement fine et légère, pesant 1,79 kg3 avec une épaisseur de seulement 16,5 mm,4 et enfermé dans un cadre en aluminium élégant et robuste.

Récemment dévoilé avec la série Galaxy S23, le Galaxy Book3 Ultra réinvente le PC pour le monde multi-appareils, offrant une expérience transparente et connectée. Le Galaxy Book3 Ultra permet aux utilisateurs de travailler et de créer de manière transparente sur leurs appareils Samsung Galaxy, par exemple en capturant du contenu de haute qualité avec la série Galaxy S23 et en utilisant des outils de conception professionnels sur le Galaxy Book3 Ultra. De plus, le Samsung Multi Control5 permet désormais aux utilisateurs de contrôler non seulement leurs tablettes Samsung Galaxy, mais également leur smartphone Samsung Galaxy à l’aide du clavier et du trackpad du Galaxy Book3 Ultra.

Le Galaxy Book3 Ultra sera disponible à partir du 22 février sur certains marchés, dont la Corée, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : news.samsung.com/global ou http://www.samsung.com/global/galaxy.

1 Les spécifications du processeur peuvent varier selon le modèle, le pays ou la région.

2 Les spécifications du GPU peuvent varier selon le modèle, le pays ou la région.

3 Les poids peuvent varier selon le processus de fabrication.

4 La précision des nombres peut varier en fonction des mesures utilisées.

5 Samsung Multi Control nécessite des téléphones mis à jour avec One UI 5.1, des tablettes avec One UI 4.1 ou des versions supérieures et fonctionne sur les appareils de la série Galaxy Book sortis en 2021 ou plus tard avec Samsung Settings v1.5 (Intel) ou Samsung Settings v3.3 (ARM) . Certains modèles peuvent avoir une prise en charge limitée des fonctionnalités.