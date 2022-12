Le nouveau paysage de la lutte contre l’avortement

Le plus grand changement immédiat a peut-être été dans la politique de l’avortement. Alors qu’une écrasante majorité d’Américains a longtemps dit aux sondeurs que le choix de se faire avorter devrait être laissé à une femme plutôt qu’à la loi, la question a longtemps été considérée comme un frein pour les candidats, si moralement complexe qu’elle était impossible à gagner. Ceux qui s’opposaient à l’avortement étaient plus susceptibles que les partisans du droit à l’avortement de faire de la question le facteur décisif de leur vote.

La décision renversant Roe et les intermédiaires a changé cette dynamique. Un sondage réalisé en septembre par le Public Religion Research Institute a révélé que 24 % des Américains ont déclaré qu’ils ne voteraient que pour un candidat qui partageait leur point de vue sur l’avortement, contre 18 % il y a dix ans. Le changement a été le plus important chez les démocrates, qui ont tendance à soutenir le droit à l’avortement : 35 % ont déclaré qu’ils voteraient uniquement pour un candidat qui partageait leur position sur l’avortement, soit le double du pourcentage qui avait dit la même chose deux ans plus tôt. Parmi les républicains, qui sont plus susceptibles de s’opposer à l’avortement, seuls 21% ont déclaré qu’ils voteraient uniquement pour un candidat qui soutenait leur position, contre 32% en 2020.

Dans les sondages à la sortie des urnes après les élections de mi-mandat, les électeurs de tous les horizons politiques ont déclaré que le droit à l’avortement était leur principal problème.

“Résistez à l’envie de voir cela comme une histoire électorale unique et ponctuelle à mi-mandat, et voyez-la plutôt pour ce qu’elle est, qui fait partie d’une trajectoire ascendante d’un mouvement puissant”, a déclaré Andrea Miller, présidente du National Institute for Reproductive Health, qui soutient le droit à l’avortement, a exhorté les journalistes lors d’une conférence téléphonique le mois dernier. “Les marées tournent.”

Avec l’échec des mesures de vote anti-avortement dans des États rouges comme le Montana et le Kentucky, certains militants du droit à l’avortement plaident pour passer davantage à l’offensive, avec des mesures comme celle du Michigan qui établit un droit à la liberté reproductive dans la Constitution de l’État.

«Les mesures de vote sont à leur plus efficace lorsqu’il y a un fossé majeur entre ce que veulent les électeurs et ce que font leurs élus», a déclaré Kelly Hall, directrice exécutive du Fairness Project, qui aide les campagnes pour des initiatives de vote progressistes en rouge et états violets. “L’avortement est carrément dans ce gouffre dans presque tous les endroits du pays.”

Mais les initiatives de vote ne sont pas une garantie, ou une solution, partout. Dix-sept États permettent aux citoyens d’initier des mesures de vote, et ce chiffre comprend plusieurs États bleus qui ont déjà protégé le droit à l’avortement. Il y a une dizaine d’Etats qui interdisent l’avortement et autorisent les initiatives citoyennes. “Cela réduit la carte”, a déclaré Mme Hall.