Le nouveau pavillon de San Francisco représente une étape importante pour les femmes cadres de la technologie

Chief, la plate-forme des femmes exécutives, a ouvert un nouveau club-house à San Francisco cette semaine. Chef

Dans un immeuble animé du quartier Flatiron de New York, deux femmes cadres qui travaillent dans des entreprises distinctes discutent des stratégies de marketing pour leurs entreprises en perspective. À côté d’elles, trois femmes retraitées dans la soixantaine partagent un toast au champagne. De l’autre côté de la pièce, plusieurs autres femmes, assises à des tables en bois simples, ont la tête baissée sur leurs ordinateurs portables. “I’m Every Woman” de Whitney Houston joue en arrière-plan. « Je suis en pleine transition de carrière », dit une femme à une autre qu’elle vient de rencontrer au bar voisin. Elle dit qu’elle travaille pour Cushman & Wakefield mais envisage de changer de carrière par rapport à son travail dans les ressources humaines. “J’ai travaillé dans de grandes entreprises pendant trop longtemps et je pense qu’il est temps de passer à quelque chose de plus petit”, a-t-elle poursuivi. “Covid nous a tous fait entrer”, a déclaré l’autre femme, hochant agréablement la tête. Cela peut ressembler à un environnement de réseautage professionnel typique, mais une chose à propos de ce bâtiment est différente : il n’y a pas un seul homme en vue.

“Sens que c’est une première”

Sur la côte opposée, un club-house exécutif homologue vient d’ouvrir à San Francisco et il a une grande signification au-delà de ses quatre murs. Start-up Chief a lancé une plateforme de réseautage exclusive pour les femmes cadres en 2019 et a connu un regain de popularité pendant la pandémie de Covid-19. Il a ensuite ouvert des espaces de club-house physiques à New York, Los Angeles et Chicago. Les hommes sont autorisés à entrer mais les membres sont exclusivement des femmes cadres. Plus tôt cette année, le chef a reçu un investissement de série B de 100 millions de dollars dirigé par la branche de capital-risque d’Alphabet CapitalG avec l’intention d’utiliser l’argent pour ouvrir un nouveau club où les fondateurs disent qu’ils recevaient la plus grande demande : la région de la baie de San Francisco.

Le club-house du chef à San Francisco comprend un bar à service complet.

Le club-house récemment ouvert est situé à côté de la Transamerica Pyramid dans le quartier financier de San Francisco. La Silicon Valley était la plus demandée par les membres, ont déclaré les fondateurs Lindsay Kaplan et Carolyn Childers. La région abrite 2 000 membres locaux travaillant pour Apple, Meta, Google, Microsoft, Salesforce, Zoom et Stanford, entre autres. L’espace de 8 600 pieds carrés comprend un bar à service complet avec café de spécialité, un espace salon ouvert, des salles de réunion, des cabines d’appel privées et une salle des mères. Toutes les œuvres d’art des pavillons de Chief proviennent de l’entreprise dirigée par des femmes Surprise Artfondée par le membre Tze Chun. Plus de 300 membres ont assisté à l’événement de lancement au club-house de San Francisco. Les membres sont arrivés par avion pour la soirée d’ouverture du clubhouse à la fin octobre. Certains sont arrivés directement de l’aéroport. “Tellement excitant!” a déclaré une femme roulant une valise en saluant Childers et Kaplan avec des câlins. “J’ai f—–g mérité ça”, se souvient Kaplan d’un autre dicton. Susan Cevallos Coleman, vice-présidente mondiale de GoPro, a assisté à la soirée d’ouverture. “J’ai juste regardé autour de moi et j’ai eu un moment”, a déclaré Coleman. “Vous avez le sentiment profond que c’est une première”, a déclaré Attica Jaques, responsable mondiale du marketing de marque chez Google, qui a également assisté à la soirée d’ouverture.

‘Cercle complet’

Un mois après l’ouverture du San Francisco Chief club, les femmes disent qu’elles y voient déjà un moment marquant qui représente plus qu’un simple nouveau bâtiment. La Silicon Valley a toujours eu la plus forte densité démographique homogène qui favorisait les hommes blancs dans les rangs de la direction. Il a également été historiquement hostile aux femmes, car les «clubs de garçons» exclusifs ont longtemps dépassé l’épicentre technologique mondial. Contrairement à d’autres clubhouses à proximité comme le Battery, le nouveau clubhouse de Chief est un endroit conçu spécialement pour eux. “Je connais profondément le sentiment de l’industrie technologique dirigée par des hommes blancs”, a déclaré Jacques. “C’est intéressant de boucler la boucle et cela se fait attendre depuis longtemps.”

Jacques, un natif de San Francisco qui est revenu à San Francisco depuis New York en 2019, a déclaré : « nous avons tendance à toujours avoir l’impression de devoir nous asseoir à la table si ce n’est pas là, alors nous avons construit un muscle autour d’elle. .” Coleman a ajouté: «Les femmes qui ont réussi à arriver là où nous en sommes maintenant peuvent maintenant influencer les jeunes femmes qui hésitent peut-être à plonger leurs orteils dans le lac parce que ce qu’elles lisent, c’est que ce n’est peut-être pas un endroit convivial pour leur.” “Mais quand j’entre dans l’espace Chief, cette prémisse selon laquelle la technologie est exclusive ne semble plus vraie”, a-t-elle déclaré. Coleman, qui a passé sa carrière à travailler dans l’audit technologique dans la Silicon Valley depuis le début des années 2000 chez Sun Microsystems, a déclaré qu’elle avait hâte d’utiliser l’espace comme lieu de rencontre central pour son noyau de membres Chief dispersés dans la Bay Area. Jacques a dit qu’elle avait hâte de réseauter les happy hours et de programmer des conférenciers. La plateforme a organisé un événement virtuel avec la conférencière Melinda French Gates début novembre, auquel environ 2 000 membres Chief se sont connectés. “C’est la manifestation physique dont j’ai bénéficié”, a déclaré Coleman après l’ouverture. “J’ai vu tellement de femmes incroyables, dont une avec qui j’ai travaillé il y a trois entreprises.” La pandémie de Covid-19 a renforcé les activités de Chief alors que les femmes affluaient vers la plate-forme de Chief, qui servait de système de soutien pendant une période de solitude, ont déclaré les membres. Plus de 12 000 cadres supérieurs se sont inscrits dans plus de 8 500 entreprises, dont HBO, American Express, Nike, Google, Goldman Sachs, NASA et Apple. L’adhésion annuelle commence à 5 800 $ pour les femmes au niveau de vice-président et à 7 900 $ pour les cadres supérieurs. Environ 70 % des membres sont parrainés par leur employeur. Avec le soutien de la branche capital-risque d’Alphabet et un modèle commercial qui repose sur l’abonnement à sa plate-forme numérique, il est plus durable qu’une entreprise axée sur l’immobilier comme The Wing, qui a été forcée de proche ses portes pendant l’été. La plate-forme a une liste d’attente massive de 60 000 personnes, mais Childers et Kaplan disent qu’ils devraient être en mesure de commencer à examiner les candidats plus rapidement maintenant que l’entreprise dispose d’argent supplémentaire pour embaucher des personnes et développer la technologie.

Moins de “costumes-pantalons et d’assiettes de mauvais fromages”