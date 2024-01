Le nouveau patron du Play Store s’inquiète moins des poursuites judiciaires que de satisfaire les développeurs Android

Vous ne réalisez probablement pas combien de vos expériences en ligne de nos jours sont organisées par un algorithme, mais c’est probablement plus que vous ne le pensez. Chaque application qui vous montre un flux, de TikTok et Instagram à Spotify et Reddit – même Amazon et d’autres applications d’achat – organise votre expérience dans la mesure du possible, en fonction des signaux que vous avez fournis et de ceux du réseau plus large.





Ces flux tentent de résoudre le problème du volume, de l’échelle, en décidant en votre nom ce que vous souhaitez voir. L’algorithme de flux de TikTok, en particulier, a été salué pour sa soi-disant « capacité » à connaître rapidement ce que vous aimez consommer et à vous en donner davantage, mais ce n’est qu’un exemple parmi des dizaines d’autres qui font ce travail chaque jour.

Les magasins d’applications ne sont pas différents, et après avoir discuté avec Sam Bright, le nouveau vice-président et directeur général de Google Play, il est clair que le problème de la curation est encore plus difficile lorsque le succès ou l’échec d’entreprises entières est en jeu. Google pense certainement que son marché d’applications est le leader de facto, mais lors de deux procès récents, l’entreprise s’est trouvée confrontée à une nouvelle réalité : sa domination dans la distribution d’applications Android est en décalage avec l’ordre naturel des marchés, en particulier parce que Google commercialise Android. comme un écosystème ouvert, dans lequel les applications, les jeux et les services peuvent être diffusés sans ingérence de l’entreprise.

“Chaque fois que nous pensons à la curation, il s’agit par définition de prendre une décision éditoriale sur ce qui pourrait intéresser un utilisateur.”

Epic Games a fait valoir avec succès que Google exerçait un monopole illégal dans la distribution d’applications, de jeux et de services via le Play Store, et un jury a accepté tous les arguments du fabricant de Fortnite. Et pendant que nous attendons toujours que les recours soient décidés dans cette affaire, ils seront probablement similaires à ceux apportés par un règlement dans une affaire antitrust que Google a réglée en septembre avec les procureurs généraux de tous les États des États-Unis. ouvrir Android à une concurrence accrue via des magasins d’applications tiers et une méthode de chargement latéral plus rationalisée.

Le gros pari du Play Store

Lorsque j’ai interviewé Bright, sa première interview à la presse depuis qu’il a pris la direction du Play Store en janvier 2023, les résultats de ces deux affaires n’étaient pas encore définitifs et il n’était pas disposé à parler des détails qui s’y rapportent. Mais tout ce qu’il a dit était teinté des impacts imminents de ces affaires : Google veut que le Play Store existe selon ses propres mérites, et l’entreprise a consacré beaucoup de temps et de ressources à travailler avec les développeurs pour s’assurer qu’ils vouloir travailler avec Google, même avec un excès de choix à leur disposition.

« Nous voulons aider à faire émerger des applications adaptées pour répondre [people’s] besoins et intérêts spécifiques », me dit-il, afin « d’aider les gens à tirer le meilleur parti de leurs appareils ». L’objectif principal de Google en 2023 était de garantir le bon fonctionnement du Play Store sur tous les appareils Android, y compris les tablettes et les appareils pliables ; il a également bénéficié d’une mise à jour assez importante pour s’adapter à ce dernier facteur, qui a connu une croissance constante depuis que la série Z Flip and Fold de Samsung est devenue courante en 2020.

Mais la plupart des gens ne pensent pas vraiment au Play Store, du moins pas directement. C’est un endroit — peut-être crucial pour Google, le place – pour télécharger des applications et des jeux sur un appareil Android, et c’est la prérogative de Google de le rendre aussi fonctionnel que possible. Nouveau téléphone? Il existe une liste des applications gratuites les plus populaires à télécharger. Besoin de quelque chose à jouer ? Il existe d’innombrables listes, à la fois classées et organisées, disponibles pour réduire les centaines de milliers d’options qui s’offrent à vous.

Au cœur de l’argument d’Epic se trouvait l’idée selon laquelle Google exerce un contrôle trop strict non seulement sur la distribution des applications sur Android mais, surtout, sur la facturation (et donc les commissions gagnées) qui permet aux développeurs de gagner apparemment leur vie en vendant ces applications. Bright n’a jamais dérogé à l’idée que le seul objectif de Google avec le Play Store est d’être un bon citoyen envers toutes les personnes impliquées : un refuge sûr permettant aux utilisateurs de trouver des applications sans craindre de télécharger des logiciels malveillants. Mais comme nous l’avons vu avec les récents changements apportés par Apple à leurs propres politiques de l’App Store, Apple et Google croient clairement qu’ils fournissent un service – précieux – qui justifie un coût compris entre 15 et 30 cents pour chaque dollar dépensé pour leur propre App Store. magasins.

En tant que responsable du Play Store, Bright doit composer avec les réalités commerciales de son employeur et la nécessité de rendre l’expérience suffisamment bonne des deux côtés de l’allée. Lorsque j’ai demandé pourquoi, avec toute l’expertise de Google en matière de conservation dans ses produits comme Search, YouTube, Gmail, il semble que le Play Store soit inhabituellement homogène, il a admis qu’il y avait encore beaucoup de travail à faire.

« Chaque fois que nous pensons à la curation, il s’agit par définition de prendre une décision éditoriale sur ce qui pourrait intéresser un utilisateur. [What] pourrait être intéressant pour un groupe, un autre groupe pourrait être intéressé par autre chose. Nous voulons trouver cet équilibre et le personnaliser sur plusieurs points.

En d’autres termes, la portée du Play Store et la dure réalité de ses disparités géographiques rendent la curation algorithmique très différente de, par exemple, YouTube, qui veut simplement vous montrer quelque chose que vous aurez envie de regarder, ou Discover, qui met en évidence articles que vous aurez envie de lire. Pour commencer, il y a beaucoup moins de données avec lesquelles travailler : Google connaît les applications que vous avez téléchargées, mais pas grand-chose d’autre. Au lieu de cela, il incombe au développeur de rendre chaque liste d’applications aussi attrayante que possible, et c’est ce que Bright dit que la société a passé les deux dernières années à améliorer.

Amener l’IA sur le marché des applications

L’une des solutions passe par l’IA, qui, selon Bright, constituera une partie importante de la stratégie du Play Store en 2024 et au-delà. Non seulement la société a récompensé plusieurs applications axées sur l’IA générative lors de ses récompenses de fin d’année, mais la technologie est utilisée dans le portail des développeurs pour créer ou améliorer les descriptions d’applications et pour faciliter les tests A/B.

Bright affirme que son objectif ultime, et celui de son équipe, est de « supprimer les frictions d’achat » afin que les développeurs aient moins d’obstacles à gagner de l’argent et à développer des « entreprises durables », ce qui signifie différentes choses pour différentes personnes. Android Police s’est entretenu avec une demi-douzaine de développeurs pour cette histoire, dont certains souhaitaient rester anonymes pour éviter d’attirer l’attention sur leurs relations avec Google. Cependant, tous ont convenu que même si l’impact de l’affaire Epic contre Google peut faciliter la distribution et la vente de leurs applications et services dans des magasins tiers, leur priorité reste de le faire principalement via Google Play.

L’un des développeurs avec qui j’ai parlé était Peter Huber, qui développe depuis 2018 une base d’utilisateurs restreinte mais passionnée de son lanceur personnalisé, Niagara Launcher. Avec un total de sept millions de téléchargements et trois millions d’utilisateurs quotidiens, Niagara n’est pas un acteur majeur. dans l’espace, mais Huber, qui est basé en Allemagne, affirme qu’il est régulièrement en mesure de travailler sur l’application tout en poursuivant sa maîtrise en ingénierie informatique. Il a embauché un développeur à temps plein pour l’aider, aux côtés de sept ou huit sous-traitants à temps partiel, et affirme que malgré la taille modeste de l’application, il se sent bien pris en compte par les outils et les priorités de développement de Google.

Comme de nombreux développeurs, ses principales plaintes portent sur la fragmentation continue d’Android, qui a moins à voir avec la version spécifique de la plate-forme qu’avec la manière désordonnée et incohérente dont les fabricants de téléphones Android adaptent le logiciel à leurs besoins. « Je n’ai pas grand-chose à redire en termes de [development] outils », me dit-il. Ses problèmes surviennent principalement lorsqu’il existe une manière « officielle » approuvée par Google d’implémenter une fonctionnalité, mais que les fabricants de téléphones Android « font les choses différemment et ne respectent pas la documentation officielle ».

Dans quelle mesure dominant est-il trop dominant ?

Tous les développeurs avec qui j’ai parlé partageaient la même acceptation résignée de la domination du Play Store, affirmant qu’ils ne s’attendaient pas à ce que leur comportement change beaucoup si et quand les magasins d’applications ou les systèmes de paiement tiers devenaient plus répandus. Beaucoup se sont plaints de la perception selon laquelle certains développeurs, en particulier les plus grands ou les plus importants, continuent d’avoir accès aux nouvelles fonctionnalités du Play Store bien avant les plus petits ; ou que, après des années, il leur manquait toujours un contact direct avec quelqu’un de l’équipe d’assistance de Google pour résoudre les problèmes.

Mais tous, y compris Huber, m’ont dit que les outils et interfaces de développement de l’entreprise, ainsi que le backend de Google Play lui-même, avaient reçu d’importantes ressources de développement au cours des deux dernières années et étaient équivalents à l’App Store d’Apple à bien des égards.

J’ai interrogé Bright sur cette réputation persistante, qui persiste jusqu’en 2024, selon laquelle les applications Android ne répondent toujours pas aux mêmes normes de qualité que leurs homologues iOS, et il a répondu que Google partage cette responsabilité avec les développeurs. « Les gens prennent leurs impressions [Google] Jouez à partir des applications Android qu’ils utilisent, il y a donc une responsabilité partagée de s’assurer que ces impressions sont ce qui nous rendrait tous fiers. Il me dit que, de son point de vue, il n’y a aucun obstacle, depuis les outils de développement jusqu’aux opportunités de distribution, pour que les développeurs créent des applications de même qualité et de même potentiel de revenus que leurs équivalents sur l’App Store.

Bright dit que cette année, Google va…