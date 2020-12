Dave Dombrowski veut gagner à nouveau le plus tôt possible.

Le dirigeant de longue date du baseball a déménagé à Nashville, dans le Tennessee, en septembre en tant que consultant pour Music City Baseball, mais a découvert cette semaine que la Major League Baseball n’entraînera pas d’expansion pendant plus d’un an au moins. Il a donc finalisé un accord vendredi pour devenir le président des opérations de baseball des Phillies de Philadelphie, convaincu que l’équipe n’est pas loin de son premier titre des World Series depuis 2008.

Je considère un réoutillage, pas une reconstruction à coup sûr, a déclaré Dombrowski. Il y a trop de bons joueurs dans le club.

Il considère les Phillies comme une sorte de géant endormi parce qu’ils ont un grand marché. Et ils ont un bon et solide propriétaire qui veut dépenser de l’argent pour gagner.

C’est la ville passionnée de baseball de la côte Est, non? Rapide à huer si les choses ne fonctionnent pas, mais bon à applaudir, dit-il. Il y a donc beaucoup de potentiel de hausse. Mais ensuite, je dirai aussi qu’au cours de la dernière poignée, une demi-douzaine d’années, quoi que ce soit, vous vous grattez en quelque sorte la tête et dites, Gee, je me demande pourquoi ils ne gagnent pas?

Il a cité le voltigeur de droite Bryce Harper, les lanceurs partants Aaron Nola, Zach Wheeler et Zach Eflin, le manager Joe Girardi et son associé directeur John Middleton comme cause d’espoir.

Je sais que John veut gagner. Nous avons la flexibilité des finances, a déclaré Dombrowski. Mais quand je dis cela, je ne pense pas que son montant illimité de fonds. Vous réalisez toujours qu’il y a un type de budget qui s’y rattache. Nous travaillerons dans ce cadre. Mais c’était aussi plus, nous voulons gagner cette année.

Reconnaissable pour ses cheveux argentés et son sourire omniprésent, Dombrowski a mené des équipes à des titres de division dans sept des neuf dernières saisons. Il est devenu président des opérations de baseball de Bostons en août 2015 et a célébré en 2018 lorsque les Red Sox ont établi un record de club avec 108 victoires et battu les Dodgers de Los Angeles dans les World Series pour leur quatrième titre en 15 saisons.

Il a été licencié en septembre 2019 avec un bilan de 76-67. Son salaire a duré jusqu’en octobre 2020 et il a rejeté les entrevues avec plusieurs clubs qui ont tendu la main cet automne.

Le président des Phillies, Andy MacPhail, a de nouveau appelé samedi, et Dombrowski a déclaré avoir été informé du calendrier d’expansion nébuleux de la MLB lundi et mardi.

Dombrowski s’est entretenu avec Middleton pendant une heure mardi, puis à nouveau mercredi.

C’est John qui a tendu la main et a vraiment essayé de me faire partie de l’organisation des Phillies, a déclaré Dombrowski. Je me sens très à l’aise avec lui. Je l’ai connu au fil des ans. Il a une excellente réputation. Je pense que c’est un super propriétaire. Veut gagner. »

Aujourd’hui âgé de 64 ans, Dombrowski a commencé à travailler en 1977 sur sa thèse au Western Michigans Lee Honors College: The General Manager, The Man in the Middle. Il a accepté un emploi avec les White Sox de Chicago l’année suivante, s’est joint à Montréal en tant que directeur du développement des joueurs pour la saison 1987 et est devenu le directeur général des Expos en juillet 1988. Il est passé à l’expansion Marlins en tant que directeur général en septembre 1991 et est devenu président de Detroits. en novembre 2002. Lorsqu’il a été congédié par les Tigres, il a été embauché par les Red Sox deux semaines plus tard.

Philadelphie a terminé troisième de la NL Est avec 28-32 lors de la saison écourtée par la pandémie, perdant sept de ses huit derniers matchs et terminant un match pour le deuxième wild card de la NL. Les Phillies ont raté les séries éliminatoires pour la neuvième année consécutive et Matt Klentak a été réaffecté après cinq saisons en tant que directeur général.

Dans une industrie écrasée par la pandémie, Philadelphie avait la 12e masse salariale la plus élevée au prorata de 64,5 millions de dollars au 1er août. Une personne familière avec les finances des Phillies a déclaré à l’Associated Press que l’équipe avait perdu 145 millions de dollars au cours de la saison raccourcie jouée sans fans.

Je ne m’attendrais pas à ce que ce soit au même montant l’année dernière, a déclaré Dombrowski à propos de la masse salariale. Il y a de la flexibilité pour faire les choses. Mais je pense bien regarder chaque mouvement d’une manière intelligente.

Je ne vois pas cela comme une situation où un joueur était loin de gagner, a-t-il ajouté. Je pense que nous devons faire certaines choses avec cette équipe. Et je ne veux vraiment pas sacrifier des personnes qui pourraient faire partie de notre succès futur pour des gains à court terme si ce n’est pas ce qui fait la différence.

Dombrowski embauchera probablement un directeur général sous lui, mais ne s’engagera pas à 100%. Klentak aura un rôle encore à définir, et Dombrowski prévoit de consulter le conseiller principal Pat Gillick, qui a conçu le dernier titre des équipes en tant que directeur général de 2006-09. Dombrowski considère Girardi comme un type de manager de championnat, et c’est ce que vous cherchez à avoir à chaque poste. Donc, eu de la chance.

Il aimerait ramener le receveur JT Realmuto, qui est un agent libre, mais ne sait pas où les négociations mèneront.

La philosophie de l’esprit d’équipe de Dombrowskis tend davantage vers le traditionnel que vers l’avant-garde, bien qu’il ait accepté certains des changements récents.

Je suis un peu démodé », dit-il. «J’aime toujours que nos partants nous donnent six à sept manches, même s’il croit aux limites du terrain. Il est contre les tendances en matière de tir par tirage, valorise l’offensive de ses joueurs intermédiaires et de ses joueurs centraux plus qu’auparavant, et est convaincu que la profondeur des enclos est plus importante que jamais, bien qu’il croit en un plus proche spécifié.

Dombrowski a été infecté par le roman coronavirus il y a environ un mois Ce n’était pas une période de deux semaines facile et je ne prévois pas d’aller au bureau à court terme parce que personne ne l’est.

Je suppose que maintenant c’est un monde Zoom, dit-il.

___

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/Jake_Seiner