Graham Potter dit qu’il espère que les fans de Brighton lui pardonneront d’avoir déménagé à Chelsea

Graham Potter a demandé pardon aux fans de son ancienne équipe de Premier League, Brighton, dans une lettre ouverte publiée sur le site Web de l’équipe après avoir choisi de déménager à Chelsea pour succéder à l’ancien patron Thomas Tuchel après que l’entraîneur vainqueur de la Ligue des champions ait été étonnamment limogé par le nouveau club. groupe de propriété.

Potter, 47 ans, est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs candidats à la direction d’Europe après avoir développé un style de jeu accrocheur avec des ressources minimales à Brighton et avait été considéré comme un candidat probable pour l’un des meilleurs emplois du football anglais si et quand on pourrait devenir disponible.

Le limogeage surprise de Tuchel, survenu quelques heures seulement après la pitoyable performance de son équipe lors d’une défaite 1-0 à l’extérieur contre le Dinamo Zagreb en Ligue des champions et après un début peu convaincant de la nouvelle saison de Premier League, a donné à Potter cette opportunité de s’asseoir dans le chaud siège dans une centrale électrique européenne – mais comme il l’a écrit dans la lettre publiée dimanche, la décision de quitter Brighton était douce-amère.

“Ce furent trois années merveilleuses avec un club qui a changé ma vie et je veux prendre un moment pour dire au revoir à vous tous qui en avez fait une période si spéciale de ma carrière.,” il a écrit.

“Je fais mes adieux à un grand club et un club qui comptera toujours autant pour moi et ma famille. Pour certains, je reconnais que le changement qui survient si soudainement dans le football peut être difficile à accepter.

“Je ne pourrai peut-être pas tous vous persuader de pardonner mon départ – mais je voudrais au moins saisir l’occasion de vous dire merci.”

L’influence de Potter à Brighton mettra un certain temps à s’estomper. La saison dernière, il les a guidés vers leur meilleur résultat dans l’élite du football anglais – neuvième – et les laisse à la quatrième place de la saison en cours, avec quatre victoires sur leurs six matchs jusqu’à présent.

Mais alors que la décision de Potter de s’éloigner du club dont il a contribué à façonner l’identité au cours des dernières saisons sera gratifiante, il a déclaré qu’il espère que les supporters comprendront pourquoi il a estimé qu’il devait saisir la chance que lui offrait Chelsea.

“J’espère que vous comprendrez qu’à ce stade de ma carrière, je sentais que je devais saisir une nouvelle opportunité. Je tiens à remercier [the chairman] Tony Bloom, [the chief executive] Paul Barber et les réalisateurs pour l’opportunité qu’ils m’ont donnée il y a trois ans, puis le soutien indéfectible qui l’accompagne. Ma gratitude également à Dan Ashworth et David Weir, deux directeurs techniques de premier ordre.”

Il a également noté certains de ses plus grands succès avec les Seagulls : des victoires contre Manchester City, Manchester United et d’autres, mais a réservé ses derniers mots aux fans du club.

“L’équipe joue à haut niveau et va s’améliorer,” il a écrit.

“Surtout, les supporters soutiendront l’équipe à domicile et à l’extérieur. À tout le monde à Brighton & Hove Albion : merci. Ce fut un plaisir et un honneur de servir le club ces trois dernières années. Je vous souhaite plein succès pour la suite.”