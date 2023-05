Le nouveau passeport du Canada, une bataille pour l’identité

OTTAWA –

Le gouvernement a supprimé Terry Fox.

C’est ainsi que le chef conservateur Pierre Poilievre l’a dit lorsqu’il a publié une vidéo de près de cinq minutes sur Twitter condamnant le gouvernement libéral pour la refonte de son passeport, alors qu’il se tenait devant le Monument commémoratif de guerre du Canada, une autre image retirée des futurs passeports canadiens.

Cette vidéo, qui appelle le passeport le « livre de coloriage » de Justin Trudeau parce qu’elle présente des images d’un écureuil mangeant une noix et d’un homme ratissant des feuilles, a atteint près d’un million de personnes en une semaine, dépassant de loin les autres vidéos récentes de Poilievre.

« C’est de la politique des trolls », a déclaré Jason Hannon, professeur agrégé à l’Université de Winnipeg au département de rhétorique, d’écriture et de communication.

« Ce n’est pas comme si l’identité canadienne dépendait de la conception des passeports. Ce n’est pas comme si les Canadiens se couchaient le soir en pensant joyeusement aux passeports. C’est une question complètement inventée. »

Les libéraux ne sont pas les premiers à «supprimer» le travail de marketing, d’image de marque ou de publicité effectué par les gouvernements précédents, a déclaré Alex Marland, professeur de sciences politiques à l’Université Memorial de Terre-Neuve qui étudie le marketing politique.

« La réalité est que tous les gouvernements font ces choses et façonnent les pays à leur image chaque fois qu’ils le peuvent », a-t-il déclaré.

« La tendance générale est que le parti libéral a tendance à emmener le Canada dans une direction plus indépendante, et les conservateurs ont tendance à emmener le Canada dans une direction plus historique, dans une histoire telle qu’ils la perçoivent. »

Marland a déclaré qu’un portrait spécifique de la reine Elizabeth II serait accroché au bureau des affaires étrangères lorsque les conservateurs étaient au pouvoir, et serait remplacé par une œuvre d’art d’un artiste québécois lorsque les libéraux sont arrivés au pouvoir.

Ensuite, il y a eu l’ancien premier ministre Stephen Harper, qui a repeint l’avion gouvernemental en rouge, blanc et bleu avec l’inscription « True North Strong and Free » et a remis « royal » dans les titres.

Les libéraux ont participé au changement des armoiries, de l’hymne national et du drapeau canadien aux versions actuelles.

Bien qu’il ne soit pas nouveau pour les politiciens d’attaquer les décisions du gouvernement, Poilievre a présenté la refonte du passeport comme une question de guerre culturelle, suggérant que l’histoire, l’identité, les valeurs et les personnages emblématiques du Canada sont en jeu, a déclaré Hannon, qui écrit un livre sur le sujet.

Hannon a déclaré qu’une guerre culturelle est une bataille pour le cœur et l’âme d’une nation. La notion a explosé au Canada lors de la pandémie de COVID-19 avec la politisation des masques et des vaccins.

« C’est une lutte pour définir ce que nous défendons, ce vers quoi nous devrions tendre. C’est une lutte sur ce que signifie appartenir à tel ou tel pays, sur ce que signifie être Canadien, qui nous sommes et qui nous ne sommes pas. « , a déclaré Hannon.

« Donc, si vous pouvez contrôler cette conversation, vous pouvez exercer un pouvoir politique considérable. »

Hannon a déclaré que cela peut conduire à une culture nocive et toxique, comme ce qui a été observé aux États-Unis ces dernières années.

« C’est gravement corrosif pour la culture de la démocratie car cela élève ces faux problèmes au-dessus des problèmes réels et de fond », a-t-il déclaré.

« Malheureusement, quand vous n’avez pas de vision politique significative pour une société meilleure — quand vous ne pouvez pas vraiment dire ce que vous voulez pour le Canada autre que des idées vagues et des propos vides de sens sur la ‘liberté’ — alors vous attisez la peur, l’indignation et la haine ».

Il a déclaré que si les politiciens réussissaient à attiser cette peur, ils pourraient « amener des gens qui ne se parleraient jamais normalement dans une sorte d’unisson, criant contre l’ennemi ».

Mais étant donné que le prochain gouvernement peut apporter sa propre refonte, certains disent que l’indignation est exagérée.

« Ces choses ne sont pas éternelles. Nous ne reconcevons pas nos édifices du Parlement qui seront construits pendant 100 ans », a déclaré David Soberman, professeur de marketing à l’Université de Toronto.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 19 mai 2023.