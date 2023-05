Le nouveau passeport du Canada pour montrer plus de nature et moins d’histoire

Le passeport du Canada fait peau neuve avec un nouveau design qui mettra en vedette plus de paysages naturels et d’animaux sauvages et moins de moments et de monuments historiques canadiens.

S’exprimant lors d’une conférence de presse mercredi, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, et le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, ont déclaré que le nouveau design est le fruit de 10 ans de consultation.

« Nous avons essayé de prendre les commentaires sur ce que représente le Canada », a déclaré Fraser.

« L’une des choses que j’ai entendues, c’est que nous voulons célébrer notre diversité et notre inclusion, nous voulons célébrer notre environnement naturel… et [we] essayé d’intégrer ces éléments dans le design. »

Les pages actuelles du passeport présentent des images telles que l’édifice du Centre du Parlement, la coupe Stanley, la célèbre photo du dernier crampon pénétrant dans le chemin de fer du Canadien Pacifique et des photos de Nellie McClung et de Terry Fox. Le nouveau passeport présente des animaux tels que des ours, des narvals et des hiboux, ainsi que des scènes naturelles telles que des enfants sautant dans un lac et une ferme.

Une page du nouveau passeport canadien montre des hiboux devant une ferme. (Gouvernement du Canada)

Fraser a déclaré qu’un changement complet de thème était important pour améliorer la sécurité du passeport.

« Cela rend la contrefaçon beaucoup plus difficile », a déclaré Fraser.

« Cela facilite la tâche lorsque vous conservez les mêmes images pendant une période de temps significative pour que les contrefacteurs abusent du document et produisent des contrefaçons. »

« Images canadiennes traditionnelles »

La nouvelle couverture du passeport porte les mêmes armoiries que le passeport actuel, mais ajoute une grande feuille d’érable.

Gould a déclaré que le nouveau design du passeport reflète le Canada.

« Je pense que lorsque vous regardez les images ici, ce sont des images canadiennes assez traditionnelles », a-t-elle déclaré.

« Je veux dire, si vous regardez les ours polaires, les gens qui sautent dans un lac et les oiseaux en hiver, je pense que cela reflète vraiment l’esprit de qui nous sommes en tant que Canadiens. »

Le recto et le verso du nouveau passeport canadien, qui devrait être délivré à l’été 2023. (Gouvernement du Canada)

Gould a défendu le passeport lorsque les médias ont demandé pourquoi les personnages, les monuments et les bâtiments historiques du Canada ne figuraient pas sur les pages.

« Je pense que quelques-unes des questions ont suggéré qu’il y a un aspect partisan à cela », a déclaré Gould.

« Je pense qu’il est important de dire que ce n’est pas partisan. La conception de ce passeport a commencé il y a 10 ans, et il s’agit vraiment d’assurer la sécurité du document. »

Fraser a déclaré que le changement de conception n’était pas le résultat de plaintes entendues lors de la consultation.

« Nous n’avons reçu aucun commentaire indiquant que les gens trouvaient notre histoire offensante », a-t-il déclaré.

Le passeport contient de nouvelles fonctionnalités de sécurité

Gould a déclaré que la production du nouveau passeport commencera bientôt. Le passeport actuel est toujours valable pour voyager et sera valable jusqu’à 10 ans. Le gouvernement commencera à délivrer le nouveau passeport plus tard cet été.

Le passeport comporte des caractéristiques de sécurité améliorées, notamment une encre sensible à la température et des images ultraviolettes.

REGARDER | Découvrez la conception et les caractéristiques de sécurité du nouveau passeport :

« Le nouveau passeport comprend des caractéristiques de sécurité à la fine pointe conçues pour protéger l’identité des Canadiens, comme une page de données en polycarbonate — une technologie similaire aux permis de conduire canadiens », un communiqué de presse du gouvernement a déclaré.

« Les informations personnelles des titulaires de passeport seront désormais gravées au laser au lieu d’être imprimées à l’encre, ce qui rendra la page de données plus durable et résistante à la falsification et à la contrefaçon. »

Le gouvernement fédéral a commencé à délivrer la version actuelle du passeport en 2013.

Le gouvernement devrait également lancer un nouveau système de renouvellement en ligne des passeports à l’automne 2023.