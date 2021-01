Le changement de passeport pourrait être interprété comme la dernière salve dans la relation tendue entre l’île et la Chine, qui considère Taiwan comme son propre territoire et a longtemps averti qu’elle devait à terme s’unir avec le continent.

«Aujourd’hui est le jour», a déclaré le président de Taiwan, Tsai Ing-wen, dit dans un Instagram poster le lundi soir. «Le grand TAIWAN sur la couverture accompagnera les habitants du pays à voyager à travers le monde et rendra également la communauté internationale plus incapable d’ignorer l’existence de Taiwan», a-t-elle écrit. (Elle s’est également vantée que l’année dernière, Taiwan avait réussi à ralentir la propagation du virus tout en maintenant la croissance économique.)

Le nom officiel de l’île autonome, République de Chine, a été réduit, bien qu’il reste sur la couverture en caractères chinois plus petits. Les mots «Taiwan Passport» apparaissent en gros caractères gras. Le gouvernement a déclaré au début de la pandémie qu’il s’agissait d’une tentative de réduire la confusion entourant ses citoyens voyageant pendant l’épidémie de coronavirus et de les dissocier des personnes venant de Chine continentale.

Les relations entre Taipei et Pékin se sont détériorées régulièrement, la Chine envoyant régulièrement des avions militaires dans l’espace aérien de Taiwan et utilisant un torrent de langage menaçant. En octobre, lorsque Taiwan a organisé une réception pour célébrer sa fête nationale aux Fidji, deux diplomates de Chine continentale se sont présentés à la réception sans y être invités et ont cherché à photographier les invités. Une bagarre s’ensuit.

Le week-end dernier, M. Pompeo a également annoncé que les États-Unis assoupliraient leurs restrictions sur les interactions entre les responsables américains et leurs homologues à Taiwan alors que l’administration Trump cherchait à verrouiller une ligne plus dure contre Pékin dans ses derniers jours.

En 2002, Taiwan a ajouté les mots «émis à Taiwan» à son passeport. Il y a quelques années, certains citoyens taïwanais ont commencé à modifier leur passeport en y ajoutant des autocollants sur lesquels on pouvait lire «République de Taiwan», mettant la Chine en colère. En juillet, les législateurs taïwanais ont adopté une résolution visant à modifier à nouveau le document et ont demandé au ministère des Transports d’envisager de renommer China Airlines, la compagnie d’État de Taiwan.

Le New Power Party de Taiwan a lancé l’année dernière un concours en ligne non officiel pour refaire la couverture du passeport, et les gens ont soumis des designs mettant en vedette cartes de l’île, une moine en canoë et un Oiseau équilibrant le thé à bulles sur sa tête. Les autorités ont finalement opté pour un design traditionnel, la «République de Chine» réduite à une petite fraction de sa taille d’origine et encerclant une icône représentant un soleil.

Taïwan a donné un aperçu de la nouvelle conception du passeport en septembre, des mois après l’apparition du coronavirus et après que de nombreux pays se soient précipités pour interdire l’entrée aux citoyens de Chine continentale.

«Notre peuple a continué à espérer que nous pourrions donner plus d’importance à la visibilité de Taiwan, en évitant que les gens pensent à tort qu’ils viennent de Chine», a déclaré à l’époque Joseph Wu, ministre des Affaires étrangères de Taiwan.

Une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a alors déclaré que «quelles que soient les astuces» des autorités taïwanaises, elles ne pouvaient «changer le fait que Taiwan est une partie inaliénable du territoire chinois».

Lundi matin, le Bureau des affaires consulaires de Taipei, la capitale, a déclaré avoir reçu plus de 700 demandes de nouveau passeport, contre une moyenne quotidienne typique de 1000, a rapporté Reuters. Une nouvelle version du passeport électronique a également été publiée, le Ministère des Affaires étrangères a déclaré.

Un Taïwanais qui a demandé le nouveau passeport a déclaré à Reuters qu’il était ravi du changement. «Je pensais que cela arriverait tôt ou tard», a déclaré l’homme, Chen Li-ting. «Autrement dit, tôt ou tard, le mot« Taiwan »apparaîtra de plus en plus. Et à l’avenir, la République de Chine disparaîtra peut-être.

Claire Fu a contribué au reportage.