Le nouveau passe-temps du prince George révélé – et il est très audacieux pour un enfant de 11 ans | Royal | Actualités

Selon le Soleil Les spectateurs ont déclaré que le jeune prince, âgé de 11 ans, avait volé avec un instructeur et avait « adoré » l’expérience.

L’aérodrome de Berkshire se trouve à seulement 20 minutes en voiture de leur domicile à Windsor et c’est également là que l’arrière-grand-père de George, le prince Philip, s’est entraîné au pilotage dans les années 1950.

Les Wales ont été repérés à l’aérodrome de White Waltham le dernier jour des vacances scolaires de George, et seraient arrivés dans un convoi de trois voitures.

Le prince George « apprend déjà à voler » puisque le deuxième dans l’ordre de succession au trône a été aperçu en train de profiter de son vol inaugural la semaine dernière devant ses fiers parents, le prince et la princesse de Galles.

Un autre spectateur a déclaré : « Il y avait probablement 30 ou 40 personnes dans le club-house. Catherine et William ont regardé George décoller. »

« Ses parents ont regardé George prendre son envol depuis la sécurité du sol, mais il a volé avec un instructeur et a adoré ça. »

« La famille royale a une fière tradition de vol et il semble que George soit le prochain sur la liste.

Cela survient alors que le père de George, le prince de Galles, a révélé plus tôt cette semaine qu’il adorerait voler à nouveau.

Lors d’une visite au siège de la Wales Air Ambulance, dans le sud du Pays de Galles, mardi, William a déclaré : « Je ne peux pas m’empêcher de parler d’hélicoptères, de kits médicaux et de toutes sortes de choses. Je suis désolé de passer des heures à tergiverser à ce sujet. Tout cela me manque. J’ai bien envie de rester un peu plus longtemps. »

Parlant de ses projets futurs, il a ajouté : « Je pense que je pourrais revenir pour un week-end à un moment donné. J’ai vu l’équipe de Cardiff il y a quelque temps et je leur ai dit que je reviendrais les rejoindre. »