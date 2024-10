Le nouveau pass coupe-file de Disney World coûte jusqu’à 450 $ par jour

Disney a annoncé une nouvelle façon d’éviter les files d’attente dans ses parcs. Mais selon l’endroit où vous allez et le moment, vous devrez peut-être dépenser plus de 400 $ par jour et par personne pour profiter du nouveau Lightning Lane Premier Pass.

Le nouvel anime post-apocalyptique de Disney prouve que la souris a bon goût

Mercredi, Disney a annoncé son intention de déployer un nouveau niveau de Lightning Lane, un programme préexistant qui permet aux visiteurs de payer un supplément pour éviter les files d’attente pour certains manèges à Disney World et Disneyland. Auparavant, les Lightning Lane Multi Passes, qui vous permettaient d’éviter les files d’attente sur plusieurs trajets, coûte 32 $ par jour par personne, même si le prix peut augmenter pour diverses raisons. Ces laissez-passer obligeaient les invités à sélectionner une heure d’arrivée pour leur « saut de file d’attente », ce qui pouvait causer des problèmes si vous étiez en retard. Ce niveau de saut de file récemment annoncé, Premier Pass, supprime cette restriction, mais à un coût élevé.

Comme repéré par GameSpotle nouveau pass « Premier »—qui sera disponible plus tard ce mois-ci—coûtera jusqu’à 450 $ par jour et par personne à Disney World. Le prix varie en fonction du parc et du moment où vous y allez, Disney affirmant que les prix les plus élevés se trouveront sur un « nombre limité de jours pendant les périodes de pointe ».

Voici les prix pour chaque parc, mais gardez à l’esprit que vous devez toujours acheter un billet pour le parc et qu’à Disney World, seules les personnes séjournant dans les hôtels Disney World sur place pourront acheter ces nouveaux laissez-passer limités.

Le Royaume Animal de Disney : 129$ à 199$

EPCOT : 169 $ à 249 $

Disney’s Hollywood Studios : 269 $ à 349 $

Royaume magique : 329 $ à 449 $

Pendant ce temps, à Disneylandle pass Premier coûtera 400 $ par personne jusqu’au 31 décembre. En 2025, le pass passera entre 300 $ et 400 $ par jour et par personne, en fonction des dates de visite.

En 2023, Le PDG de Disney, Bob Iger, a déclaré que la grande entreprise avait été « trop agressive » en augmentant les prix dans les parcs et voulait les rendre plus « accessibles ». Cela ne semble pas être une bonne façon de procéder. Et bien sûr, vous pouvez affirmer que les gens ne le font pas besoin pour acheter ces pass, ils peuvent simplement faire la queue, mais les files d’attente peuvent être assez longues et l’attente est nulle. D’ailleurs, le grand attrait de Disney World et Disneyland, ce sont les manèges ! Et rendre plus coûteux le fait d’en profiter semble être le contraire de rendre vos parcs plus accessibles à un plus grand nombre de personnes.

