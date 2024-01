Le nouveau parti d’extrême gauche allemand appelle à la fin de la guerre en Ukraine

Le chef du nouveau parti populiste de gauche allemand, l’Alliance Sahra Wagenknecht (BSW), a critiqué le gouvernement de plus en plus impopulaire d’Olaf Scholz et a appelé samedi à la fin immédiate de la guerre en Ukraine lors de son congrès fondateur à Berlin.

Sahra Wagenknecht, la chef du parti, a déclaré aux délégués que la société était à un tournant, avec des électeurs submergés par « l’insécurité, l’indignation et la fureur ».

« Nous envisageons de changer la politique en Allemagne », a-t-elle déclaré.

Le programme du nouveau parti combine des politiques traditionnelles de gauche, telles que des impôts plus élevés pour les riches, avec un message nettement anti-immigration – une stratégie qui, espère-t-il, lui permettra de rivaliser avec l’Alternative pour l’Allemagne d’extrême droite et potentiellement de lui retirer son soutien. (AfD).

Dans un discours de 30 minutes fréquemment interrompu par des applaudissements enthousiastes, Wagenknecht a déclaré que le nouveau parti défendait le bon sens économique, la justice sociale et « la paix et la détente, au lieu de courses aux armements et toujours plus de guerre ».

Elle a déclaré qu’elle prônait « la liberté d’opinion et le respect des dissidents, au lieu d’annuler la culture et un autoritarisme politique qui empiète rapidement, que nous avons connu sous sa forme la plus grossière pendant la pandémie ».

Wagenknecht a déclaré que les partisans du parti comprenaient « des syndicalistes, des hommes d’affaires, des travailleurs sociaux, des policiers, des théologiens, des citadins et des villageois ».

Mais il porte clairement l’imprimatur indubitable de Wagenknecht. Incontournable des talk-shows télévisés, oratrice incendiaire et auteure à succès, elle est l’une des personnalités les plus connues d’Allemagne, avec un énorme soutien parmi les électeurs désillusionnés par la politique dominante, et elle domine le nouveau parti.

Elle a longtemps été un haut responsable de Die Linke, un parti d’extrême gauche qui a ses racines dans le Parti communiste est-allemand. Mais ses opinions – en particulier son opposition à l’immigration irrégulière et ses fréquentes attaques contre la culture politique « éveillée » – ont finalement divergé fortement de celles de Die Linke, et l’année dernière, elle a annoncé qu’elle se séparait pour former son propre parti.

L’espoir de BSW est que cela puisse bouleverser les prochaines élections au Parlement européen, ainsi que les élections de septembre dans les trois Länder de l’Allemagne de l’Est que sont la Saxe, le Brandebourg et la Thuringe, que l’AfD devrait remporter.

Le parti d’extrême droite est resté stable dans les sondages malgré les récentes révélations selon lesquelles des fonctionnaires de l’AfD ont rencontré des radicaux de droite en novembre dernier pour discuter de projets visant à expulser d’Allemagne des millions de personnes d’origine immigrée, même celles possédant un passeport allemand. Les informations faisant état de la réunion ont déclenché des manifestations massives contre l’extrême droite dans plusieurs des plus grandes villes d’Allemagne.

Les enquêtes sur les intentions de vote montrent que le BSW pourrait voler quelques voix à l’AfD, notamment en Allemagne de l’Est – même si son potentiel de perturbation de la politique allemande est encore relativement faible.

Un sondage réalisé cette semaine par Infratest Dimap en Saxe place le BSW à 8 pour cent, devant les sociaux-démocrates (SPD) et les Verts de Scholz à 7 pour cent, mais loin derrière l’AfD avec 35 pour cent et la principale opposition, les chrétiens-démocrates (CDU) sur 30 pour cent.

Dans son discours, Wagenknecht a qualifié la coalition SPD-Verts-libéraux de Scholz de « gouvernement le plus stupide d’Europe », fustigeant une loi controversée visant à remplacer les chaudières au fioul et à gaz par des pompes à chaleur et une récente décision de réduire les subventions aux carburants pour les agriculteurs, ce qui a déclenché des protestations à l’échelle nationale.

Elle s’est également moquée de la CDU et de son leader Friedrich Merz, un millionnaire possédant un avion privé qui prétendait un jour appartenir à la classe moyenne.

Tout en faisant appel aux électeurs traditionnellement de gauche avec son appel à un salaire minimum plus élevé, à de meilleures retraites et à une énergie abordable, elle cherche également à attirer les électeurs de l’AfD qui s’opposent aux sanctions économiques contre la Russie et au soutien allemand aux autorités de Kiev.

“Nous leur fournissons des armes jusqu’à une victoire à laquelle les généraux ukrainiens ne croient plus”, a-t-elle déclaré. « Non à la guerre, non aux exportations d’armes dans les zones de combat. »

Le parti a un ton nettement eurosceptique, qui pourrait également séduire les électeurs de l’AfD. Son programme pour les élections européennes affirme que l’UE, dans sa forme actuelle, « porte atteinte à l’idée européenne », pointant du doigt la « frénésie réglementaire de la technocratie européenne ».

Le BSW affirme que les lignes directrices de l’UE ne devraient pas être mises en œuvre au niveau national si elles « vont à l’encontre du bon sens économique, de la justice sociale, de la paix, de la démocratie et de la liberté d’opinion ».

Wagenknecht a critiqué les partis gouvernementaux pour avoir dénoncé comme étant de droite ceux qui voulaient la paix en Ukraine, qui défendaient les agriculteurs protestataires et qui s’inquiétaient de l’immigration incontrôlée donnant naissance à des « sociétés islamiques parallèles » dans les villes allemandes.

La meilleure façon pour le gouvernement d’affaiblir l’AfD, a-t-elle dit, était de « changer sa misérable politique ».