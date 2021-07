Le nouveau partenariat sans fil de Dish et AT&T pourrait préfigurer un accord avec DirecTV

AT&T remplace T-Mobile en tant que principal partenaire de services réseau de Dish Network, rapprochant la société sans fil du fournisseur de télévision par satellite qu’elle a presque acquis il y a près de 15 ans et augmentant potentiellement la probabilité d’une fusion Dish-DirecTV.

Selon des personnes proches du dossier, le fondateur et milliardaire de Dish, Charlie Ergen, a atteint les dernières étapes de la vente de son entreprise à AT&T en 2007. Lorsqu’il a demandé un changement de dernière minute, l’accord s’est effondré.

Depuis lors, AT&T a acquis – et a par la suite accepté de céder (au moins partiellement) – DirecTV et WarnerMedia pour plus de 167 milliards de dollars, dette comprise. Cette année, AT&T a vendu une participation de 30 % dans ses activités de télévision payante, dont DirecTV, à la société de capital-investissement TPG et a formé une nouvelle société. Trois mois plus tard, AT&T a annoncé son intention de se séparer de WarnerMedia, pour laquelle il a payé plus de 100 milliards de dollars en 2018.

Dish a discuté de l’offre d’un service sans fil pour concurrencer AT&T, Verizon et T-Mobile pendant plus d’une décennie. Ergen a profité d’une ouverture pour obtenir le soutien du gouvernement en tant que quatrième concurrent lorsque T-Mobile et Sprint ont fusionné l’année dernière.

Dish a besoin d’un partenariat avec un fournisseur de services sans fil à l’échelle nationale, car il ne dispose pas de son propre réseau national. Dish possède des milliards de dollars de spectre sans fil, qui sera utilisé conjointement avec le réseau d’AT&T. Il avait précédemment accepté d’utiliser le réseau de T-Mobile comme opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO) et partenaire d’itinérance. Arguments sur la décision de T-Mobile de fermer son réseau CDMA a peut-être poussé Dish à rechercher un nouvel accord, même si AT&T n’a pas non plus de réseau CDMA. Accord du plat avec AT&T dure 10 ans – plus long que son précédent accord avec T-Mobile, qui a expiré en 2027.

« Avec un accord MVNO après 2027, Dish peut se concentrer sur des marchés plus denses et laisser la zone rurale à AT&T », a déclaré Craig Moffett, analyste chez MoffettNathanson. « Dish a désespérément besoin d’un MVNO pour se replier sur 2027 après 2027, car l’économie de la construction en milieu rural est affreuse, et un réseau qui n’a pas de rural n’est pas tenable. »