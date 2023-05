Le nouveau parlement grec se réunit, pour être dissous dès lundi

ATHÈNES (AP) – Les législateurs grecs nouvellement élus ont prêté serment dimanche, mais le Parlement dans lequel ils siègent pourrait être dissous dès lundi, avant de nouvelles élections le 25 juin.

Aucun parti n’a obtenu la majorité absolue lors des élections du 21 mai, qui se sont tenues à la représentation proportionnelle simple.

La Nouvelle Démocratie au pouvoir, avec 40,79% des voix, a remporté 146 sièges, soit cinq de moins que la majorité globale dans la chambre de 300 membres. Le principal parti d’opposition Syriza, avec 20,07 % – près de 11,5 points de moins qu’aux élections précédentes – en a remporté 71. Le PASOK socialiste était troisième.

Il n’y a eu aucune tentative de former une coalition et les dirigeants des trois principaux partis ont rendu leurs mandats pour former un gouvernement presque aussitôt qu’ils les ont obtenus.

Une réunion mandatée par la Constitution mercredi avec la présidente Katerina Sakellaropoulou et les cinq chefs des partis représentés au parlement n’a fait que confirmer qu’une deuxième élection aurait lieu. Un gouvernement intérimaire dirigé par un juge principal a prêté serment jeudi.

La prochaine élection sera disputée selon un système différent.

Les législateurs éliront le président et les vice-présidents lundi matin. Le Parlement sera dissous lundi ou mardi, signalant le début de la campagne électorale.

La nouvelle élection se déroulera selon un système différent attribuant un bonus de 25 à 50 sièges au parti vainqueur, en fonction de ses performances.

Bien que la Nouvelle Démocratie soit clairement la favorite, une majorité absolue n’est en aucun cas automatique : plus il y a de partis au parlement, plus la part des voix nécessaire pour une majorité absolue sera élevée.

Le 21 mai, deux autres partis ont à peine dépassé le seuil des 3 % pour obtenir une représentation parlementaire. S’ils entrent le 25 juin, cela pourrait porter le score requis pour que le vainqueur des élections obtienne une majorité globale à environ 39%.

Les responsables de la Nouvelle Démocratie ont appelé les électeurs à ne pas tenir le résultat pour acquis et à s’abstenir, tandis que les dirigeants de l’opposition ont appelé le peuple à couper les ailes de la Nouvelle Démocratie et à éviter la perspective d’un gouvernement conservateur tout-puissant.

Demetris Nellas, Associated Press