Le nouveau panneau d’affichage de West Kelowna indique que les médecins non vaccinés veulent retourner au travail

Un nouveau panneau d’affichage a attiré l’attention des automobilistes de West Kelowna.

La publicité numérique indique «50 médecins de la Colombie-Britannique non vaccinés et licenciés prêts à VOUS servir le public AUJOURD’HUI. Permettez-nous de faire notre part pour aider les soins de santé qui s’effondrent en Colombie-Britannique.

La Société canadienne pour la science et l’éthique en médecine (CSSEM) est l’organisation derrière le signe.

Le Dr York Hsiang, chirurgien vasculaire à la retraite de Vancouver, est l’un des porte-parole de la campagne.

Hsiang et le CSSEM ont soumis une révision judiciaire qui sera devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique en novembre.

L’examen, qui sera examiné par un juge, exige que l’ordonnance du 18 novembre 2021, mise en place par l’agent de santé publique de la Colombie-Britannique qui exige que les travailleurs de la santé soient vaccinés contre le COVID-19, soit annulée.

À la suite du mandat du vaccin COVID-19, Interior Health a déclaré avoir licencié environ quatre et demi pour cent de ses employés. Il y a eu 953 employés licenciés. «Nos établissements de santé fournissent des soins à nos résidents les plus vulnérables et à risque, et il est important que Interior Health maintienne des couches de protection pour eux», a déclaré la région sanitaire.

L’Alberta et la Saskatchewan voisines n’ont pas de mandats de vaccination en place pour le personnel hospitalier et Hsiang a déclaré que les médecins non vaccinés de la Colombie-Britannique envisagent de déménager dans les Prairies pour continuer à travailler.

La Colombie-Britannique connaît une pénurie de médecins, en particulier de médecins de famille.

Le 24 août, le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, a annoncé que la province investirait 118 millions de dollars pour soutenir les médecins de famille et empêcher la fermeture de cliniques dans la province.

