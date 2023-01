Le nouveau panneau “Armement” de la maison réveille les souvenirs de Joseph McCarthy

“Le gouvernement devrait être là pour vous aider, pas pour vous poursuivre”, a déclaré M. McCarthy aux journalistes.

Les démocrates et les historiens voient des parallèles historiques plus sombres. Ils comparent le zèle républicain à poursuivre des allégations nébuleuses de conspirations de l’État profond à l’époque de la «peur rouge» d’un McCarthy d’une époque antérieure: le sénateur Joseph R. McCarthy, républicain du Wisconsin.

Les audiences de McCarthy dans les années 1950 et les enquêtes du House Un-American Activities Committee dans les années 1930 et 1940 sont devenues des chapitres sordides et douloureux du passé du Congrès, une série de chasses aux sorcières communistes qui ont inutilement détruit des vies. Les législateurs ont lancé des allégations infondées à la recherche de gros titres sensationnels et d’infiltrés et de traîtres inexistants, et les démocrates avertissent que la même chose pourrait se reproduire.

“Les républicains sont le parti de la loi et de l’ordre, et maintenant ils veulent détruire la loi et l’ordre tant qu’ils pensent que les agences de la loi et de l’ordre conspirent contre eux et ne travaillent pas pour eux”, a déclaré le représentant Jerrold Nadler de New York. , le meilleur démocrate du comité judiciaire.

Le scepticisme démocrate a été alimenté par le fait que le nouveau panel – et lui accordant le pouvoir d’enquêter sur la poursuite des enquêtes criminelles – faisait partie d’une foule de demandes que les républicains d’extrême droite ont adressées à M. McCarthy en échange de leurs votes éventuels pour lui dans un élection historiquement longue pour la présidence. Le libellé de la résolution créant le comité lui a donné la mission à durée indéterminée d’enquêter sur “comment les agences de l’exécutif travaillent avec, obtiennent des informations et fournissent des informations au secteur privé, aux entités à but non lucratif ou à d’autres agences gouvernementales pour faciliter l’action contre les citoyens américains”.

“Cela semble moins Church et plus McCarthy”, a déclaré Beverly Gage, professeur d’histoire à Yale et auteur d’une biographie de 2022 de J. Edgar Hoover, le chef de longue date du FBI connu pour son propre usage abusif de l’agence pour poursuivre ceux qu’il opposés politiquement.