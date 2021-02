Le représentant Adam Kinzinger assiste à une conférence de presse en septembre 2020. | Tom Williams / CQ-Roll Call Inc. via Getty Images

Kinzinger veut changer l’orientation du GOP. C’est une mission solitaire.

Représentant Adam Kinzinger (R-IL) a été l’un des critiques les plus bruyants – et les seuls – de l’ancien président Donald Trump parmi les républicains du Congrès. Maintenant, après avoir récemment voté pour destituer l’ancien président pour la deuxième fois, Kinzinger lance un comité d’action politique pour soutenir les républicains anti-Trump et purger le GOP de l’influence de Trump.

«Ce que le Parti républicain doit être [is] le parti optimiste de l’avenir », a déclaré Kinzinger en annonçant l’initiative, baptisée Country 1st, dimanche Rencontrer la presse. «Et nous devons cesser d’être le parti qui, même un iota, défend une insurrection, un policier mort et d’autres Américains morts au Capitole. Il n’y a pas d’équivalence à cela. Et nous devons fuir cela aussi vite que possible. »

Alors que peu de dirigeants républicains défendent ouvertement la violente insurrection qui a suivi un rassemblement de Trump à Washington, DC, le 6 janvier, peu ont critiqué la rhétorique qui y a conduit, y compris les efforts de Trump pour annuler les résultats de l’élection. Seuls 10 républicains à la Chambre ont voté pour destituer Trump pour son rôle dans l’incitation à l’insurrection – et 147 législateurs républicains, dont 138 à la Chambre, ont refusé de certifier la victoire électorale du président Joe Biden.

Et Trump reste le chef influent du Parti républicain. L’ancien président reste extrêmement populaire auprès des électeurs du GOP et semble prêt à peser sur les élections à venir – par le biais de soutiens, mais aussi financièrement. Comme l’a rapporté le New York Times, le PAC de Trump a levé 31 millions de dollars depuis novembre, avec des fonds supplémentaires collectés conjointement avec le GOP, lui donnant un total post-présidentiel de 70 millions de dollars à dépenser comme il l’entend.

Kinzinger a fait valoir dimanche que cette influence avait conduit même les législateurs du GOP qui s’opposaient à Trump donner la priorité à leurs perspectives électorales à court terme par rapport aux principes du conservatisme.

«J’ai été déçu au cours des dernières semaines de voir ce qui semblait être le Parti républicain se réveiller, puis s’endormir à nouveau et dire: ‘Eh bien, vous savez, ce qui compte, c’est si nous pouvons gagner dans deux ans et nous ne le faisons pas. veulent cocher la base », a déclaré Kinzinger sur Rencontrer la presse.

Le PAC de Kinzinger vise à contrer cette influence et à donner aux républicains une alternative au recours à Trump. Mais il reste à voir dans quelle mesure le PAC réussira à lever des fonds et combien de candidats il soutiendra avec succès.

Aujourd’hui, @RepKinzinger a déclenché un mouvement pour restaurer le GOP en mettant les principes en premier. Il est temps de dénoncer les mensonges et de laisser le vitriol derrière. Maintenant, nous devons mettre le pays au premier plan pour un avenir meilleur. Visitez https://t.co/yg8C8aOgYO pour en savoir plus! pic.twitter.com/tpJFGTGdSq – Maura Gillespie (@Maura_Gillespie) 31 janvier 2021

Kinzinger était l’un des 10 républicains de la Chambre à voter pour la destitution, et sa position anti-Trump est solitaire au sein du caucus républicain et au-delà. Des membres de sa famille lui ont écrit pour le dénoncer, l’un d’eux disant même qu’il était possédé par des démons. Le GOP de l’Illinois est en colère contre lui. Et il est susceptible de faire face à un défi majeur de la droite en 2022.

Le GOP reste fidèle à Trump

Kinzinger semble miser sur l’opposition à Trump étant plus grande qu’elle ne l’a été au cours des dernières semaines. Le leader parlementaire de la minorité, Kevin McCarthy, a rencontré Trump quelques semaines à peine après l’insurrection. Tant à la Chambre qu’au Sénat, les membres ont signalé qu’ils restaient derrière l’ancien président.

Au niveau de l’État également, Trump continue de bénéficier d’un solide soutien. Les partis au niveau des États ont blâmé les membres pour s’être prononcés contre lui. Dans un signe révélateur de la situation actuelle, Kinzinger était censé apparaître sur Rencontrer la presse dans le cadre d’un groupe de républicains qui avaient résisté à Trump, selon l’hôte Chuck Todd; au lieu de cela, il est apparu en solo.

Kinzinger est entré en fonction avec une classe d’autres membres du GOP qui ont poursuivi l’obstructionnisme et élevé les guerres culturelles par-dessus tout. Et comme Zack Beauchamp de Vox l’a exploré dans une séance de questions-réponses avec l’historien Rick Perlstein, ce style de gouvernance a directement ouvert la voie à Trump et aux personnalités marginales qui se sont élevées dans son sillage, y compris la représentante adhérente de QAnon.Marjorie Taylor Greene.

Les républicains de la Chambre étant plus disposés à prendre des mesures contre la représentante Liz Cheney (R-WY) pour avoir voté pour la destitution que Greene pour sa promotion de QAnon, le déni de la fusillade à l’école et une foule de théories antisémites et racistes, Kinzinger semble être dans une position minoritaire, pour l’instant. Il n’a pas exclu de se présenter aux élections à l’échelle de l’État en 2022, bien qu’il ait nié que ses positions vocales anti-Trump soient à des fins de campagne.

Cependant, s’il perd son siège au profit d’un challenger principal, le PAC pourrait fournir à Kinzinger une stratégie de sortie pour poursuivre sa bataille intra-partisane – même s’il est le seul à le faire.