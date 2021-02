La nouvelle marque pour le mélange et le sirop de crêpes Aunt Jemima sera Pearl Milling Company, a déclaré mardi la société mère PepsiCo, huit mois après avoir annoncé un changement de marque en raison de préoccupations raciales concernant le personnage.

Le nouvel emballage apparaîtra sur les tablettes des magasins en juin. Les produits portant le nom de tante Jemima, mais sans l’image du personnage, continueront d’être disponibles jusque-là, a déclaré la société.

En juin dernier, au plus fort des manifestations contre la mort de George Floyd, PepsiCo a annoncé qu’elle supprimerait le nom et l’image de marque de tante Jemima de ses produits, suite aux critiques selon lesquelles le personnage est une caricature raciste.

Le nouveau nom, Pearl Milling Company, rend hommage à l’entreprise qui a été fondée en 1888 à St. Joseph, Missouri, et a été à l’origine du mélange à crêpes auto-levant qui deviendra plus tard connu sous le nom de tante Jemima.

En 1925, la Quaker Oats Company a acheté la marque Aunt Jemima et a mis à jour l’image de tante Jemima périodiquement en raison de problèmes de stéréotypes raciaux offensants. Quaker Oats a été acquis par PepsiCo en 2001.

La marque Aunt Jemima a été nommée d’après un personnage de spectacles de ménestrel du XIXe siècle et est enracinée dans le stéréotype d’une amicale « Mammy » noire travaillant comme servante pour une famille blanche.

Le nouvel emballage de la société Pearl Miller conserve les couleurs rouge, jaune et blanc de l’ancienne marque Aunt Jemima, ainsi que la police utilisée par l’ancienne marque.

Au lieu du visage de tante Jemima, les emballages montrent une image stylisée d’un ancien moulin à eau. Au moins au début, les paquets afficheront un message indiquant: «Nouveau nom Même bon goût – Tante Jemima».

PepsiCo a déclaré dans un communiqué que Quaker avait travaillé avec « des consommateurs, des employés, des experts externes de la culture et du domaine et diverses agences partenaires pour recueillir de larges perspectives et s’assurer que la nouvelle marque était développée dans un esprit d’inclusivité ».

Les réactions au nouveau nom ont été mitigées, certains qualifiant la nouvelle marque de sirop d’« ennuyeuse » et d’autres plaisantant en disant que tante Jemima avait été « licenciée ».

« Quel nom étrange pour le sirop de crêpes … », a tweeté une personne à propos du nouveau nom de Pearl Milling Company. «Cela ressemble à une société minière de gravier», a écrit un autre.

«Pearl Milling Company n’a tout simplement pas autant de piquant que tante Jemima», se plaignit un autre.

« Applaudissez qu’ils sont finalement devenus sensibles à la culture, mais je pense que leur désir de conserver une certaine équité visuelle a créé une expérience de marque édulcorée », a commenté l’un d’eux.

«Je ne mets pas de sirop Pearl Milling Company sur aucun de mes s ** t. Tante Jemima était roucoulante », se dit un autre.

D’autres ont exprimé leur soulagement que le nom ait été changé en raison de ses origines offensives. «Cela aurait dû être changé il y a des décennies. N’aurait pas dû exister en premier lieu », a écrit l’un d’eux.

Le personnage de la tante Jemima vient d’une chanson de l’époque du vaudeville ‘Old Aunt Jemima’ et est basé sur la maman – une femme noire qui travaillait pour des familles blanches, allaitant leurs enfants.

Le personnage de Tante Jemima vient de la chanson de vaudeville «Old Aunt Jemima» et est basé sur la mammie – une femme noire qui travaillait pour des familles blanches, allaitant leurs enfants. Anna Robinson (photo) posée comme le personnage dans les publicités

Une image de ‘tante Jemima’ arrivant au Denver Post en l’honneur de la journée nationale des crêpes en 1951

Son image a évolué au fil des ans pour répondre aux normes socialement acceptables de l’époque, mais la marque n’a pas pu ébranler son histoire de stéréotypes raciaux et de liens avec l’esclavage.

En 1989, tante Jemima avait perdu du poids, abandonné son mouchoir et ressemblait plus à une femme au foyer moderne typique. Mais les modifications apportées à l’image et à la marque au fil des ans n’étaient apparemment pas suffisantes.

«La réputation de cette marque, qui a maintenant plus de 130 ans, s’est bâtie sur un stéréotype racial et culturel largement considéré comme offensant», a déclaré James O’Rourke, professeur de gestion au Mendoza College of Business de l’Université Notre Dame.

Tante Jemima était l’une des nombreuses marques à avoir obtenu la hache l’été dernier, alors que les débats sur les questions raciales faisaient rage.

Le riz de l’oncle Ben a été rebaptisé Ben’s Original, Eskimo Pie est devenu Edy’s Pie et Cream of Wheat a retiré l’image d’un chef de dos de son emballage.

Conagra Brands a décidé de revoir la forme des bouteilles de Mme Buttersworth, car certains les ont accusées d’être un exemple du stéréotype de la « maman ».